شاهد .. محمد صلاح يحتفل بتأهل المنتخب المصري لنهائي أمم أفريقيا على أغنية الفنانة روبي “هوبا”

وطن – عقب تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بقوة خلال الساعات الماضية، نشرت الفنانة المصرية روبي، فيديو يظهر نجم المنتخب المصري ونادي “ليفربول” الإنجليزي، محمد صلاح وهو يحتفل برفقة زملائه بالفوز على منتخب الكاميرون، وتأهلهم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا.

محمد صلاح وأغنية روبي

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، ظهر محمد صلاح وزملائه داخل الحافلة عقب عودتهم من المباراة، وهم يغنون أغنية روبي الشهيرة “هوبا”.

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيرًا من متابعي روبي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقوا: “مين قدك.. صلاح والمنتخب بيغنوا هوبا”.

منتخب مصر والتأهل إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا

وكان منتخب مصر “الفراعنة” قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد إقصائه البلد المستضيف. الكاميرون بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف في مباراة الإثارة والقوة بين كلا المنتخبين.

كما ونجح منتخب مصر “الفراعنة” من حجز تذكرة العبور إلى نهائي .كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز على البلد المستضيف منتخب الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة 3/1.

مواجهة النهائي بين محمد صلاح وزميله ساديو ماني

كما وشهدت ركلات الترجيح تألق حامي عرين شباك المنتخب المصري .محمد أبو جبل، بعد تصديه لكرتين باتجاه شباك مرماه، ليقود منتخب الفراعنة بالتأهل إلى المباراة النهائية للصراع على لقب كأس بطولة أمم أفريقيا لعام 2022.

كما وسيواجه منتخب مصر نظيره السنغال في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، في المباراة التي تجمع قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني، وزميله محمد صلاح. قائد المنتخب المصري، المتألقين مع نادي ليفربول الإنجليزي.

كما ويطمح أسود الترانغا ” السنغال” التتوج بلقب كأس أمم أفريقيا لأول مرة بعد الوصول ثلاثة مرات إلى المواجهة النهائية في تاريخ مسيرته، كما ويسعى الفراعنة “مصر” التتويج بلقب الثامن من أجل مواصلة الانفراد في صدارة أكثر المنتخبات الأفريقية والعربية تتويجاً بهذه البطولة.

ومن المقرر أن تكون المباراة النهائية بين منتخب مصر ” الفراعنة” أمام السنغال” أسود الترانغا” على لقب كأس أمم أفريقيا 2022 التي تستضيفها دولة الكاميرون بنسختها ال33 يوم الأحد المقبل.

(المصدر: وطن + تويتر)