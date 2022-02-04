سرّ مكعب الذهب الذي ظهر في حديقة سنترال بارك في نيويورك! (صور)

وطن – ظهر مكعب مصنوع من 186 كيلوجرامًا من الذهب الخالص عيار 24 قيراطًا في حديقة سنترال بارك في نيويورك على الساعة 5 صباحًا لمصممه الفنان الألماني نيكلاس كاستيلو، البالغ من العمر 43 عامًا.

وقد كان هناك فريق أمني متواجدا على عين المكان لحماية هذا المكعب.

وفقََا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أكد الفنان الذي صمم مكعب الذهب أن هذا العمل الفني ليس للبيع. ولكن يتم استخدامه كدعاية لإطلاق عملة مشفرة جديدة تحمل اسم “كاستيلو” ستكون متاحة للشراء عبر الإنترنت بسعر أولي يبلغ 0.44 دولار.

عملية صهر الذهب

أوضح فريق الفنان الألماني أن عملية صب المكعب تمت في مدينة أراو في شمال سويسرا. وبحسب ما ورد تمت هذه العملية باستخدام فرن خاص مصنوع يدويًا حيث أن الحجم الهائل للذهب المستخدم يتطلب درجات حرارة شديدة الانصهار.

ومن أجل عملية صهر كل الذهب، يجب أن يصل الفرن إلى درجة حرارة تزيد عن 2000 درجة فهرنهايت. كما يبلغ سمك جدار هذا المكعب حوالي ربع بوصة.

وقد نشرت سيلفي ميس، زوجة كاستيلو، صوراً على حسابها على إنستغرام لتعلن عن هذه التحفة الفنية من الذهب الخالص.

ردود أفعال متباينة

لكن بعض المشاهدين لم ينبهروا بخصوص هذا المكعب. إذ قال جمال رابيل وهو حارس أمن خاص لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: “إنه مكعب عادي للغاية.”

فيما اعترف شخص آخر بأن “الانعكاسات المتأتية من المكعب أمر لا يصدق وأن وضعه في الثلج يبدو ملهمًا.”

الفن والتشفير

بقي هذا المكعب في حديقة سنترال بارك السياحية لبضع ساعات قبل أن يتم شحنه إلى وسط المدينة إلى Cipriani Wall Street.

وقد أخبر كاستيلو موقع “آرت نت” أنه من خلال هذا المكعب أراد “إنشاء شيء يتجاوز عالمنا.”

وفي تعليقها حول هذه التحفة الذهبية، قالت مديرة المعارض ليزا كاندلهوفر لموقع “آرت نت” إن العمل الفني هذا يمكن النظر إليه على أنه مزيج بين نظام ثقافي ناشئ في القرن الحادي والعشرين قائم على التشفير وعالم قديم حيث كان الذهب يتصدر القيمة الأعلى على الإطلاق.”

من جهة، قال فريق الفنان لصحيفة “نيويورك تايمز” إن كاستيلو باع بشكل خاص ما يكفي من العملات لتمويل مشروعه الفني.

وبعد رحلته اليومية إلى سنترال بارك، لم يكشف فريق الفنان كاستيلو عن الوجهة التالية للعمل الفني الفريد.

(المصدر: ذا صن – ترجمة وطن)