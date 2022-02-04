“زجاجة الانتصار” والسر وراء تألق حارس المنتخب المصري أبو جبل بركلات الترجيح

وطن – لفتت زجاجة السر أنظار الجميع عبر عدسات الكاميرا وراء التألق الذي ظهر به حارس المنتخب. المصري محمد أبو جبل، في التصدي لركلات الترجيح ببراعة وبقراءة جيدة أمام المستضيف منتخب الكاميرون، ليقود بلاده إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا.

عصام الحضري وتألق الحارس أبو جبل

وقال مدرب حراس المنتخب المصري الكابتن عصام الحضري، في تصريح صحفي عبر شبكة قنوات .” أون تايم سبوت ” الرياضية المصرية، ” كانت هناك زجاجة في يد الحارس محمد أبو جبل، وسأطلق عليها زجاجة الانتصار، كما أنني سأنشر في وقت لاحق صورة لها ونعرف الناس كيف نعمل”.

ووجه الكابتن عصام الحضري، الشكر للاعبين. على جهودهم في المباراة أمام منتخب الكاميرون، والصعود بمنتخب مصر إلى الدور النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

عصام الحضري يتحدث عن تألق أبو جبل والفوز على الكاميرون و "زجاجة الانتصار" 💥💥#ملعب_ONTime#كلنا_ورا_منتخب_مصر pic.twitter.com/bBwZVWY2m1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 3, 2022

وأردف الكابتن الحضري، ” نبارك للشعب المصري والوطن العربي، ولكل اللاعبين. والجهاز الفني، ولكل الحراس التحية الخاصة لهم لأنهم مجتهدين جداً لأن الحمل عالي جداً عليهم”.

وختم الحضري حديثه، ” سنفرح اليوم وأمامنا 48 ساعة. لكي نخوض النهائي أمام منتخب السنغال .. ونتمنى التوفيق في المباراة النهائية وحصد كأس البطولة الأفريقية، كما أننا نعمل من أجل مصلحة منتخب مصر واسم مصر ويوجد ترابط بيننا ونريد لمصر أن تكون رقم واحد في أفريقيا”.

الأمور تحت السيطرة 🧤 بالاجتهاد تستطيع أن تحقق كل شيء 💪 أبو جبل تصدى لركلتي جزاء في مواجهة الكاميرون بنصف نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية 🔥 زجاجة المياه التي كان يحملها حارس الفراعنة كتب عليها الزاوية المفضلة لكل مسددي الركلات من الكاميرون 🔝#إفريقيا_مع_جول – #AFCON2021 pic.twitter.com/cOdlW59GLH — جول مصر – GOAL (@goaleg) February 4, 2022

الحارس أبو جبل والتصدي لركلات الترجيح

وفي ذات السياق، عبر حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل نجم نادي الزمالك، عن سعادته وفخره في قيادة منتخب الفراعة والصعود به إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا بنسختها ال33 المقامة على أرض دولة الكاميرون، بعد النجاح في تخطي الأخير من دور النصف النهائي بركلات الترجيح 3/1.

كما وأضاف الحارس أبو جبل، ” هدفنا التتويج باللقب بعد تحقيق التأهل. للمباراة النهائية، كما ونسعى للتويج باللقب خلال مباراة السنغال وإعادة منتخب مصر إلى مكانته الطبيعية أفضل المنتخبات الأفريقية”.

الحارس أبو جبل وكشف سر زجاجة الانتصار

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لزجاجة السر وراء تألق حارس المنتخب المصري. محمد أبو جبل بركلات الترجيح أمام نظيره الكاميرون، ورصد وطن العديد من التعليقات. لحكاية تلك الزجاجة التي بحوزة الحارس.

انفراااد – سيف زاهر ينفرد بصورة "زجاجة الانتصار" في يد أبو جبل 🔥🔥#ملعب_ONTime#كلنا_ورا_منتخب_مصر pic.twitter.com/duVKqFDN1G — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 3, 2022

كما وعلق الإعلامي المصري شريف جمعة، ” عصام الحضري كلف محمود سليم محلل أداء المنتخب إنه يحدد زوايا تسديد ركلات الترجيح للاعبي الكاميرون، كما وبالفعل حدد كل لاعب والزاوية اللي بسدد فيها في ورقة ولصقها على زجاجة المياه اللي مع أبو جبل، وفي الصورة دي كان أبو جبل في لحظات المراجعة النهائية ..”.

#تخاطيف_مع_شريف

الحضري كلف محمود سليم محلل أداء المنتخب إنه يحدد زوايا تسديد ركلات الترجيح للاعبي الكاميرون، وبالفعل حدد كل لاعب والزاوية اللي بيسدد فيها في ورقة ولصقها على زجاجة المياة اللي مع أبو جبل، وفي الصورة دي كان أبو جبل في لحظات المراجعة النهائية 👇الإزازة في البزازة👇 pic.twitter.com/eGDXLQDQhF — SHerif Gomaa (@sherifgomaa74) February 4, 2022

وغرد أحمد عصام عبر حسابه الشخصي قائلاً: ” جمع وتحليل المعلومات هي أول خطوة للنجاح .. انتشرت صورة الزجاجة مع الحارس محمد أبو جبل المدون عليها تسديدات لاعبي منتخب الكاميرون، وبالفعل تصدى الحارس لركلتين من ثلاثة ركلات مهدرة”.

جمع و تحليل المعلومات هي أول خطوة للنجاح❗ ⚽️انتشرت الصورة دي لحارس مرمى مصر أبو جبل في ماتش الكاميرون و فيها ماسك زجاجة مياه عليها ملاحظات على أماكن التسديد المفضلة للاعبي الكاميرون .. لو ركزت في الصورة هتلاقي في صورة مرمى و مكان الكورة. ⚽️و فعلا أبو جبل المتألق صد ركلتين من ٣ pic.twitter.com/uFMEhBpX8c — 𝔄.𝔈𝔖𝔖𝔄𝔐_أحہٰمد عصہٰام (@AaHMEDESSSAM) February 4, 2022

ويستعد منتخب مصر “الفراعنة” للمباراة النهائية على لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل أمام نظيره منتخب السنغال ” أسود الترانغا” في قمة مثيرة وقوية بين كلا المنتخبين.

(المصدر: وطن + تويتر)