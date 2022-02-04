الهدهد

خلال عمليات انقاذ الطفل ريان .. مشهد مؤثر لمذيع يقبّل يد أحد المُنقذين (فيديو)

صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 4 فبراير، 2022آخر تحديث: 4 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
مذيع يقبل يد أحد عناصر فريق انقاذ الطفل ريان watanserb.com
مذيع يقبل يد أحد عناصر فريق انقاذ الطفل ريان

وطن – في مشهدٍ مؤثر، قبّل مذيع مغربي يد عامل إنقاذ من فريق انقاذ الطفل ريان العالق في البئر منذ أكثر من 60 ساعة، وسط جهود حثيثة لإخراجه.

وقبّل المذيع يدَ عامل الإنقاذ بعدما قال له إن الأمل قريب بإنقاذ الطفل ريان، فرّد العامل بقبلة على رأس المذيع .

وتشير آخر المعطيات المتعلقة بقضية الطفل ريان إلى أنّ المنقذين سيشرعون في الحفر اليدوي، للوصول الى الطفل ريان، بعدما بعدما عطّل شق صخري خطة العمل في ساعات المساء .

وذكرت صحيفة “هسبريس” المغربية، أنّ طوبوغرافيون شوهدو يتناقشون في “اجتماع مغلق” لتحديد الطريقة الآمنة لانتشال ريان.

كما كان ثلاثة أفراد من عناصر فرقة الإنقاذ دخلوا لإخراج الطفل ريان من البئر، منهم خبير في حفر الآبار.

كما تتحدث وسائل اعلام مغربية أن مزيداً من عناصر الانقاذ يدخلون الى النفق حيث تجري عملية انقاذ ريان .

ولا زالت الأنظار في المغرب والعالم العربيّ تتجه صوب مكان سقوط الطفل المغربي ريان. وسط تضامن واسع معه، ومع ذويه، أملاً في انقاذه وخروجه سالماً من البئر .

وكان الطفل ريان سقط، عشية الثلاثاء، في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة. بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء.

(المصدر: متابعة وطن) 

اقرأ أيضا:

تجاوزوا شقاً صخرياً .. المنقذون يدخلون النفق حيث الطفل ريان والعالم يحبس الأنفاس

تزامنا مع حالة التعاطف مع الطفل ريان .. أب يمني جز رقبة طفله ذو 4 سنوات نكاية في زوجته!

هكذا علق حفيظ دراجي على أزمة الطفل ريان متجاهلاً حملة التشويه المغربية ضده

خلال الحفر لإنقاذ الطفل “ريان” .. فيديو مرعب على المباشر للحظة انجراف التربة

طبيب مغربي في تصريح صادم عن حالة الطفل ريان .. كم يوماً يمكن أن يعيش! (فيديو)

لفتة رائعة .. هكذا تضامن الجزائري رياض محرز مع الطفل المغربي ريان (شاهد)

خبر سار بشأن الطفل المغربي ريان.. صور حديثة وخروجه من البئر على وشك (شاهد)

مأساة الطفل المغربي “ريان” توحّد الجزائريين والمغاربة .. ما القصة؟!

إخراجه اقترب جدا.. آخر فيديو للطفل المغربي “ريان”.. فتح عينيه ورفع رأسه وتحرك نحو حبل الإنقاذ

الوسوم
صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 4 فبراير، 2022آخر تحديث: 4 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة شيراز ماضي

شيراز ماضي

صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى