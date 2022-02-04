خلال عمليات انقاذ الطفل ريان .. مشهد مؤثر لمذيع يقبّل يد أحد المُنقذين (فيديو)

وطن – في مشهدٍ مؤثر، قبّل مذيع مغربي يد عامل إنقاذ من فريق انقاذ الطفل ريان العالق في البئر منذ أكثر من 60 ساعة، وسط جهود حثيثة لإخراجه.

وقبّل المذيع يدَ عامل الإنقاذ بعدما قال له إن الأمل قريب بإنقاذ الطفل ريان، فرّد العامل بقبلة على رأس المذيع .

وتشير آخر المعطيات المتعلقة بقضية الطفل ريان إلى أنّ المنقذين سيشرعون في الحفر اليدوي، للوصول الى الطفل ريان، بعدما بعدما عطّل شق صخري خطة العمل في ساعات المساء .

وذكرت صحيفة “هسبريس” المغربية، أنّ طوبوغرافيون شوهدو يتناقشون في “اجتماع مغلق” لتحديد الطريقة الآمنة لانتشال ريان.

كما كان ثلاثة أفراد من عناصر فرقة الإنقاذ دخلوا لإخراج الطفل ريان من البئر، منهم خبير في حفر الآبار.

كما تتحدث وسائل اعلام مغربية أن مزيداً من عناصر الانقاذ يدخلون الى النفق حيث تجري عملية انقاذ ريان .

ولا زالت الأنظار في المغرب والعالم العربيّ تتجه صوب مكان سقوط الطفل المغربي ريان. وسط تضامن واسع معه، ومع ذويه، أملاً في انقاذه وخروجه سالماً من البئر .

وكان الطفل ريان سقط، عشية الثلاثاء، في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة. بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء.

(المصدر: متابعة وطن)

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