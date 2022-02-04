حملة شرسة على تويتر لمهاجمة سلطنة عمان بتوجيه من جهات استخبارية إماراتية

وطن – كشف الكاتب الصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع “هنا عدن”، أنيس منصور. عن صدور توجيهات استخباراتية إماراتية لحسابات أمنية إماراتية وشخصيات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي لمهاجمة سلطنة عمان.

وقال “منصور” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “توجيهات استخباراتية من مكتب بن زايد للاعلام الامني السيبراني بمهاجمة سلطنة عمان، دشنتها حسابات امنية امارتية ومرتزقتهم من الانتقالي الامارات”.

بينما أوضح ان هذه الحسابات “لم تترك دولة جارة ولا صديقه الا وطعنتها بخيانة وتجسس ومؤامرة. ناهيك عن استئجار سفهاء وسقط المتاع”، مؤكدا على أن “الامارات دويلة تستعدي كل الشعوب والدول”.

توجيهات استخباراتية من مكتب بن زايد للاعلام الامني السيبراني بمهاجمة سلطنة عمان دشنتها حسابات امنية امارتية ومرتزقتهم من الانتقالي

الامارات لم تترك دولة جارة ولا صديقه الا وطعنتها بخيانة وتجسس ومؤامرة ناهيك عن استئجار سفهاء وسقط المتاع

الامارات دويلة تستعدي كل الشعوب والدول — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) February 3, 2022

من جانبها، رصدت صحيفة “وطن” خلال الساعات الماضية، العديد من الحسابات التي قامت بتوجيه الاتهامات الباطلة ضد السلطنة والتحريض عليها بتهم ثبت مرارا وبالدلائل كذبها، حيث اتضح ان هذه الاتهامات الملفقة جميعها صادرة إمام من حسابات أمنية إماراتية أو من حسابات تابعة ليمنيين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي هذا السياق، قال الاكاديمي اليمني المقيم في الإمارات عبدالله بن مبارك الغيثي: “هل ما يزال هناك مجلس تعاون خليجي؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من خلال إطالة أمد الحرب في اليمن على تفكيك مجلس التعاون الخليجي، إذ ترغب في التعامل مع كل دولة خليجية على حدة، و قد بدأ ذلك من خلال تشجيع الولايات المتحدة للسلوك القطر و العماني المعارض للموقف السعودي و الإماراتي”.

هل ما يزال هناك مجلس تعاون خليجي؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من خلال إطالة أمد الحرب في اليمن على تفكيك مجلس التعاون الخليجي، إذ ترغب في التعامل مع كل دولة خليجية على حدة، و قد بدأ ذلك من خلال تشجيع الولايات المتحدة للسلوك القطر و العماني المعارض للموقف السعودي و الإماراتي — أ.د.عبدالله مبارك الغيثي (@D_alghaithi) February 3, 2022

تغريدات تهاجم السلطنة

من جانبه، نشر الحساب الأمني المعروف “القطارة” صورا لسلاطين عمان الراحلين والمفتي العام للسلطنة. مشبها إياهم بزعبم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

وقال حساب “البعد الثالث” السعودي والمقرب جدا من الإمارات تعليقا على تصريحات وزير الخارجية لعماني بدر البوسعيدي التي اعتبر فيها تصنيف الحوثيين في قائمة الإرهاب بأنه سيضر الحل السلمي في اليمن: “وزير خارجية سلطنة عمان: (اعادة تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية سيقوض جهود احضارهم الى طاولة المفاوضات. ومثل هذه الخطوة ستعيق ايجاد تسوية للازمة والحرب المتواصلة في اليمن) ياحنين: تعاطفكم معهم لاينفي عنهم صفة الارهاب. ويؤكد اتهامكم بالتواطؤ معهم! النتيجة: الحقيقة تغيب ولكنها لاتموت٠”

وزير خارجية سلطنة عمان:

(اعادة تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية سيقوض جهود احضارهم الى طاولة المفاوضات،ومثل هذه الخطوة ستعيق ايجاد تسوية للازمة والحرب المتواصلة في اليمن)

ياحنين:

تعاطفكم معهم لاينفي عنهم صفة الارهاب،ويؤكد اتهامكم بالتواطؤ معهم!

النتيجة:

الحقيقة تغيب ولكنها لاتموت٠ — البعد الثالث (@alb3dal3) February 4, 2022

وقال حساب “أبو خالد” المؤيد لانفصال الجنوب اليمني. واصفا سلطنة عمان بأنها كـ”الثعبان”: “حقيقة سلطنة عمان تتجلى في هذه الصورة باختصار”.

حقيقة سلطنة عمان 🇴🇲 تتجلى في هذة الصورة باختصار pic.twitter.com/E4d2OV7MUZ — abo khaled (@abokhaked4) February 4, 2022

وقال حساب “عمر بن قديم” الموالي للانتقالي الجنوبي: “الدولة الوحيدة التي تتخوف من إستعادة الجنوب دولته هي سلطنة عمان والأسباب معروفة وتخادمها مع إخوان اليمن والحوثيين ليست حبا فيهم ولكن تقاطعت مصالحها مع أعداء الجنوب .. نقول للمحور الإيراني العماني القطري دولة الجنوب قادمة وظفار جنوبية وسوف تعود يا سلاطين زنجبار”.

الدولة الوحيدة التي تتخوف من إستعادة الجنوب دولته هي سلطنة عمان والأسباب معروفة وتخادمها مع إخوان اليمن والحوثيين ليست حبا فيهم ولكن تقاطعت مصالحها مع أعداء الجنوب .. نقول للمحور الإيراني العماني القطري دولة الجنوب قادمة وظفار جنوبية وسوف تعود يا سلاطين زنجبار .. https://t.co/GQkpd3vyXD pic.twitter.com/7SMYUnZccD — Omar Bin Gadeem (@alfairouz2713) February 4, 2022

ونختم بتغريدة “واثق الحسني” عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي التي قال فيها:” لا خير في قطر ولا في سلطنة عمان كلهم يحتضنون المتطرفين ويدعمونهم لتهديد جيرانهم”.

لا خير في قطر ولا في سلطنة عمان كلهم يحتضنون المتطرفين ويدعمونهم لتهديد جيرانهم — واثق الحسني (@WatheqALhasany) February 3, 2022

تجدر الإشارة إلى أن “تويتر” قد أغرق بالتغريدات المشابهة من قبل الحسابات الأمنية الإمارتية. وكذلك الحسابات اليمنية الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ضمن حملة ممنهجة بدأت منذ امس الخميس، ولا زالت مستمرة حتى اللحظة.

(المصدر: تويتر – وطن)