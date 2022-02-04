تغريدة شاب أردني تثير ضجة كبيرة في السعودية .. ما القصة؟!

وطن – في الوقت الذي حول فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لجزء لا يستهان به من الشعب كمخبرين، ضج موقع التدوين المصغر “تويتر” في السعودية بهاشتاج “#مقيم_اردني_يتهم_السعوديه”، وذلك نكاية بشاب أردني يدعى “قيس حيمور” بعد أن أعلن عن حصوله على وظيفة بشركة “نافكو” بالمملكة.

وعقب تداول الأنباء بدأ ما يسمون بـ “الوطنجيين” بالدخول إلى حسابات الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن أي شيء يستغلونه لمهاجمته.

وعقب أن وجدوا ضالتهم، دشنوا عبر موقع التدوين المصغر الهاشتاج المذكور أعلاه، لينشروا ما اعتبروه إساءة للمملكة. حيث سبق لـ”قيس” أن غرد عبر حسابه بتويتر مطالبا بالحرية لداعية سلمان العودة. كما عبر في تغريدة أخرى عن أمنيته بأخذ بعض المسؤولين الأردنيين الفاسدين للقنصلية السعودية في إسطنبول.

للشارع السعودي حق الغضب والإستنكار بعد توظيف مقيم اردني حديث التخرج وبدون خبرة في شركة تعمل بـ #السعودية متجاهلة نظام سعودة الوظائف المعمول به داخل المملكة يجب بمعاقبة المسؤولين عن هذا التهاون حيث ثبت أن الموظف الأردني له تجاوزات ضد السعودية وقيادتها

#مقيم_اردني_يتهم_السعوديه pic.twitter.com/4yNOIYLVY8 — 🐪 🇸🇦 DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) February 2, 2022

وعقب تداول هاتين التغريدتين عبر الهاشتاج الذي احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في المملكة، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية في السعودية “سعد آل حماد” لقناة “العربية، أن الوزارة تحققت من الشركة التي عمل بها وافد من جنسية عربية نشر تغريدات مسيئة.

وأوضح بأن الشركة استبعدت الموظف فور علمها بتغريداته المسيئة. كما أكد الحماد مغادرة الوافد للمملكة بتأشيرة خروج نهائي.

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية في #السعودية "سعد آل حماد" لـ #العربية أن الوزارة تحققت من الشركة التي عمل بها وافد من جنسية عربية نشر تغريدات مسيئة، موضحاً بأن الشركة استبعدت الموظف فور علمها بتغريداته المسيئة، كما أكد الحماد مغادرة الوافد للمملكة بتأشيرة خروج نهائي pic.twitter.com/k0gM6ceDnz — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 3, 2022

شركة “نافكو” تصدر بيانا حول حادثة “قيس حيمور”

من جانبها، أصدرت شركة “نافكو” المستقدمة للشاب قيس حيمور بيانا بشأن الواقعة. مؤكدة انها قامت بتوظيفه حديثا في فرع الشركة الوطنية لصناعة معدات إطفاء الحريق، وأنه تم إنهاء خدماته وعمل خروج نهائي له وإلغاء كفالته.

كما أكدت بان الشاب المذكور غادر المملكة بتاريخ 2 فبراير/شباط الحالي. بسبب ما تنامى لدى الشركة بعدم مصداقيته عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة انه لم يعمل معها إلا يوم واحد.

كما أكد البيان على احترام الشركة لكل الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، مع تعبيرها عن الدعم لكافة توجهات العمل والنظام بالمملكة.

كما تداول مغردون مقطع فيديو لـ”قيس حيمور” عقب عودته للأردن للتعليق على ما حدث، معبرا في البداية عن اعتذاره للسعوديين عن التغريدات السابقة التي تم تداولها.

وأوضح “قيس” أن تغريدة الشيخ سلمان العودة كانت عن جهل وعدم دراية وثقافة بما يحدث وأنه شاركها كباقي المغردين. حينما كانت قضيته “ترند” على تويتر.

أما التغريدة الثانية، فأقر “قيس” بأنه لو كان سعوديا كانت ستغضبه، معربا عن عدم معرفته سابقا بمداها، مقدما اعتذارا عنها.

كما أكد “قيس” بأن سبب الهجوم عليه ليس التغريدات المتداولة، وإنما السبب هو حصوله على وظيفة. حيث يرى بعض السعوديين بأنهم أحق بالحصول على الوظيفة من شاب أجنبي.

ولفت “قيس” إلا أنه منذ وصوله للرياض وهو يقوم بتنزيل فيديوهات عن الرياض ويروج لها، مسائلا لماذا لم يتم عرض هذه الفيديوهات. معربا عن اعتزازه بالصداقات التي كونها مع العديد من السعوديين “المحترمين” الذين لا زال يكن لهم كل الاحترام.

(المصدر: تويتر – وطن)