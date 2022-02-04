تعرف على أتعس قط في العالم يعانى من متلازمة إهلرز دانلوس

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن القط سوشي البالغ من العمر خمسة أعوام والذي يعاني من متلازمة إهلرز دانلوس، وهى حالة وراثية نادرة جدا تؤثر على الجلد وتجعله متدليا وتجعل القط يبدو حزينا وبائسا.

حسب ترجمة وطن، نقلا عن الصحيفة، تم إنقاذ القط سوشي بعد أن تم العثور عليه في أحد الشوارع وقد تبنته الشابة لاريسا ياماغوتشي لاحقًا في عام 2016، بعد أن تعرفت على حالته.

متلازمة إهلرز دانلوس

ليس معروف من أي سلالة ينحدر هذا القط الذي يعاني من متلازمة إهلرز دانلوس وهي حالة وراثية تؤدي إلى تمدد الجلد وهشاشته بشكل غير عادي وهذا ما يفسر المظهر البائس للقط.

يعيش سوشي حياة سعيدة وتعتني به مالكته لاريسا بطريقة جيدة. ومع ذلك، فهو يعاني من حكة في الجلد ويحتاج إلى طوق ناعم لمساعدته في التحكم في جلده المترهل.

خلال حديثها عن قطها، قالت مالكته لاريسا البالغة من العمر 24 عامًا إنها تأثرت في الأول بقصته وأرادت منحه ملجأ كما إكتشفت حالته العام الماضي.

مضيفة في هذا السياق:”أرسل لي أحد أصدقائي الذي ينقذ الحيوانات بعض صور سوشي، لقد كان قطا اسودا صغيرا ومنذ أن رأيتُ صوره أدركت أنني أريده على الفور.”

وواصلت بالقول:”في الصورة الأولى ظهر أنه يشبه قطة سوداء عادية، لكن عندما جاء إلى منزلي، علمت أن وجهه بدا مختلفا بعض الشيء. لكنني لم أكن أتصور وأن ذلك ناتج عن حالة وراثية.”

لم تتفطن إلى حالته إلا بعد 4 سنوات

لمدة أربع سنوات، لم تكن لاريسا تعلم أن سوشي لديه متلازمة إهلرز دانلوس على الرغم من أنها أخذته إلى العديد من الأطباء البيطريين لأن بشرته كانت حساسة.

ولكن بعد قراءة قصة عن قطة مماثلة على الإنترنت، أدركت لاريسا أن السوشي يعاني من نفس الحالة.

إذ قالت: “لقد استغرق الأمر أربع سنوات حتى اعرف أن السوشي يعانى من متلازمة إهلرز دانلوس. لقد أنفقتُ 800 جنيه إسترليني لعلاجه مع الكثير من الأدوية المختلفة ولكن لم أحصل على نتيجة.”

وتابعت “بعد أن قرأت قصة قطة تشبه ملامحها ملامح سوشي على الإنترنت، وجدتُ طبيبة جلدية للقطط ;التي شعرت بالصدمة ذلك أنها قالت إن آخر مرة رأت فيها قط مثل سوشي كان قبل أكثر من 10 سنوات.”

وواصلت “كنت خائفة ولكن بعد ذلك اكتشفنا أنه يمكننا التعامل مع الأمر خاصة وأنه غير مميت.”

أعراض المرض

هذه الحالة تعني أن لسوشي بشرة جافة للغاية ويعاني من حكة في جلده وهي حالة تتطلب ترطيبًا منتظمًا ونظامًا غذائيًا مختلفًا وملابس وأطواق ناعمة.

قالت لاريسا:”تؤثر متلازمة إهلرز دانلوس على كل حيوان بطريقة معينة. إن بشرة وجه سوشي مرنة للغاية، خاصة وجنتاه وذراعاه أيضًا. يمكن أن تؤثر هذه الحالة أيضا على الأعضاء والمفاصل ولكن في حالة سوشي، فإنها تؤثر فقط على جلده الخارجي.”

الناس يشعرون بالصدمة عند رؤيته

إن حالة سوشي على ما يرام وهو يعيش حياة سعيدة مع “أشقائه” الثلاثة من القطط، إلا أن مظهره يخلف لدى الناس شعورا بالصدمة أو الخوف عند رؤيته.

إذ قالت لاريسا في هذا الإطار: “يقول الناس إنه يبدو حزينًا طوال الوقت. يصاب أكثرهم بالصدمة أو الخوف عند رؤيته، وهناك من يحب وجهه من النظرة الأولى والبعض الآخر يضحك عليه.”

في الوقت الحالي، تستغل لاريسا منصات التواصل الاجتماعي على غرار الانستغرام لنشر الوعي حول متلازمة إهلرز دانلوس. كما أن لهذا القط حسابا خاصا على الإنستغرام يوجد فيه حوالي أكثر من 2600 متابع.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)