تزامنا مع حالة التعاطف مع الطفل ريان .. أب يمني جز رقبة طفله ذو 4 سنوات نكاية في زوجته!

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن على إثر جريمة بشعة، عقب أن تجرد أب يمني من كل المشاعر الإنسانية وأقدم على “جز” رقبة طفله الذي لم يتجاوز أربعة أعوام.

جريمة بشعة .. أب يمني جز رقبة طفله

وفي التفاصيل، فقد أفاق أهالي قرية “لكمة لشعوب” بمحافظة الضالع، الخميس. على جريمة بشعة، بعد أن ذبح رجل طفله الرضيع وفصل رأسه عن جسده.

وقالت روايات محلية في القرية، إن شخصا يدعى “حاشد مثنى” ذبح طفله الذي لم يتجاوز عمره أربعة سنوات بواسطة منشار زراعي، وأقدم على جريمته بسبب “خلاف مع زوجته”. في حين برر المجرم فعلته بأنه أراد تأديب زوجته.

وتداول الناشطون صورا للمجرم “حاشد مثنى” والطفل القتيل المفعم بالبراءة، وكذلك الأداة التي استخدمها الجاني في “جز” رقبة طفله. حيث ظهرت آثار الدماء عليها بشكل واضح.

وتضاربت الروايات حول اسم الجاني، حيث ادعى آخرون بان المجرم يدعى “فؤاد الحشطة”، في حين تداولوا صورة للطفل عقب أن تم “جز” رقبته. حيث ظهر رأس الطفل ملقى بجانب الجثة.

#جريمة_بشعة_تهز_الشارع_اليمني.. وإلى لكمة لشعوب بمحافظة الضالع، المدعو فؤاد الحشطة يقوم بذبح إبنه ذو الثلاث سنوات وفصل رأسه عن جسده بإستخدام المنجل "الشريم"، وذلك #انتقاما من زوجته أم أطفاله بعد أن رفضت العودة معه من بيت اهلها إلى منزله. pic.twitter.com/5bjqKox3Xl — •┊𝚊𝚜𝚘 🍿💜 . (@gody__20) February 3, 2022

وأكد الناشطون أن الجريمة أثارت غضبا واسعا في أوساط المواطنين الذين قاموا بمحاصرة الجاني والقبض عليه وسط غياب السلطات الأمنية. كما قاموا بنقل جثة الطفل إلى أحد المشافي.

ردود أفعال غاضبة

وتسببت الجريمة بردود أفعال غاضبة على موقع التواصل الاجتماعي. حيث أقدم الناشطون على عمل مقارنة بما يحدث حاليا من تعاطف مع الطفل المغربي “ريان” الذي لا زال متواجدا داخل بئر عميقة منذ قرابة الثلاثة أيام مع تواصل عمليات الإنقاذ. وبين ما جرى للطفل البريء اليمني على يد والده المجرم.

وقالت المغردة “لورا”: “نحب الخير ايوه نساند ايوه نعمل نفوسنا شعب مسالم فعلا لكن كم شخص غرد على ابن الضالع الي ابوه الحقير قتله بدم بارد. كلنا تاثرنا بريان بس وجعي على هذا الطفل اكبر كيف سخى يذبحه لازم يقتلو الاب المتوحش”.

نحب الخير ايوه نساند ايوه نعمل نفوسنا شعب مسالم فعلا لكن كم شخص غرد على ابن الضالع الي ابوه الحقير قتله بدم بارد

كلنا تاثرنا بريان بس وجعي على هذا الطفل اكبر كيف سخى يذبحه💔

لازم يقتلو الاب المتوحش pic.twitter.com/mUnVurihpy — لورا #عدن (@Loore_2019) February 4, 2022

من جانبها علقت المغردة “إيف” على الجريمة بالقول: “لنا كم يوم متعاطفين مع ريان و منتظرين يطلع بسلامه و ربي يفرح قلب امه فيه #الطفل_ريان يجي معتووىهه و يقت.ل ابنه نكاية في ام الطفل #ابن_الضالع. وش ذا المجتمع المعاق حسبي الله ونعم الوكيل فيه”.

لنا كم يوم متعاطفين مع ريان و منتظرين يطلع بسلامه و ربي يفرح قلب امه فيه #الطفل_ريان

يجي معتووىهه و يقت.ل ابنه نكاية في ام الطفل #ابن_الضالع

وش ذا المجتمع المعاق حسبي الله ونعم الوكيل فيه — إيِـف (@Ea0ve) February 4, 2022

وعلق المغرد “أبو ثريا” قائلا:”بهذا الشريم تم فصل رأس #ابن_الضالع عن جسده. أين دعاة حماية الطفولة ؟!!”.

بهذا الشريم تم فصل رأس #ابن_الضالع عن جسده ،،

أين دعاة حماية الطفولة ؟!!#الطفل_ريان pic.twitter.com/xJ6X7lwwfj — Abu Thuraia (@thuraia_abu) February 4, 2022

وقال المغرد “ناصر الدهمي”:”بينما العالم مشغول ب #الطفل_ريان أب في الضالع #اليمن يفصل رأس إبنه عن جسده بسبب خلاف مع زوجته! ! حسبنا الله ونعم الوكيل”.

(المصدر: تويتر – وطن)