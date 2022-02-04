تجاوزوا شقاً صخرياً .. المنقذون يدخلون النفق حيث الطفل ريان والعالم يحبس الأنفاس

وطن – بعدما عطّل شق صخري خطة فريق إنقاذ الطفل ريان، مساء اليوم، كشف مصدر قريب من الفريق أن المنقذين سيشرعون في الحفر اليدوي خلال الدقائق المقبلة.

وذكرت صحيفة “هسبريس” المغربية، أنّ طوبوغرافيون شوهدو يتناقشون في “اجتماع مغلق” لتحديد الطريقة الآمنة لانتشال ريان.

كما كان ثلاثة أفراد من عناصر فرقة الإنقاذ دخلوا لإخراج الطفل ريان من البئر، منهم خبير في حفر الآبار.

كما تتحدث وسائل اعلام مغربية أن مزيداً من عناصر الانقاذ يدخلون الى النفق حيث تجري عملية انقاذ ريان .

ولا زالت الأنظار في المغرب والعالم العربيّ تتجه صوب مكان سقوط الطفل المغربي ريان. وسط تضامن واسع معه، ومع ذويه، أملاً في انقاذه وخروجه سالماً من البئر .

وكان الطفل ريان سقط، عشية الثلاثاء، في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة. بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء.

ومساءً، وثّقت الكاميرات على الهواء مباشرة، انهيار التربة في موقع الحفر، ما اثار المخاوق حيال تعقّد مهمة فريق الانقاذ.

(المصدر: وسائل إعلام مغربية – متابعة وطن)

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