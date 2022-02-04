رياضة

المدرب ” كلوب” والهدية الخاصة للفائز بلقب كأس أمم أفريقيا بين صلاح وماني

القائد صلاح وماني والمواجهة المرتقبة في نهائي بطولة أمم أفريقيا 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 فبراير، 2022آخر تحديث: 4 فبراير، 2022
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صلاح وماني والهدية الخاصة من قبل المدرب الألماني يورغن كلوب watanserb.com
صلاح وماني والهدية الخاصة من قبل المدرب الألماني يورغن كلوب

وطن – أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن هدية خاصة. ستقدم إلى الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا لعام 2022، بين نجمه المصري محمد صلاح هداف الريدز وزميله السنغالي. ساديو ماني في مواجهة القمة النهائية المرتقبة بينهما في البطولة الأفريقية.

كلوب وهدية صلاح وماني

وقال الألماني يورغن كلوب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، ” إن الفائز في نهائي كأس أمم أفريقيا بين لاعبيه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، سيسافر إلى بلاده. من أجل الاحتفال باللقب رفقة منتخبه”.

وأردف المدرب كلوب، ” إنني أتابع كأس أمم أفريقيا عن كثب، من أجل مراقبة نجوم ليفربول. المشاركين فيها، وهما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا”.

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كلوب والإنجاز المذهل لصلاح وماني

وأضاف المدرب كلوب، ” إنجاز مذهل لكل منهما بالوصول إلى النهائي، نابي كيتا ظهر بصورة استثنائية في البطولة، كما أنها بطولة ناجحة جداً للاعبينا حتى الآن، وسيكون من المثير رؤية المباراة النهائية. بين صلاح وماني، وسعدت جداً عندما رأيت صلاح يتحدث إلى اللاعبين قبل ركلات الترجيح الليلة الماضية”.

مواجهة ليفربول وليستر سيتي

من جانبه تحدث الألماني كلوب بشأن عودة صلاح وماني. لخوض المواجهة بجانب فريقهم أمام ليستر سيتي في منافسات الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

قائلاً: ” أعتقد أنهما سيتواجدان في المباراة .. ولكن سنرى ما سيحدث، أحدهما سيعود الثلاثاء والأخر سيعود الأربعاء على حسب الفائز في المباراة النهائية.. ومن سيفوز باللقب سيعود بالأرجح إلى وطنه من أجل الاحتفال”.

منتخب السنغال ومصر ونهائي كأس أمم أفريقيا

كما ونجح منتخب السنغال ” أسود الترانغا” من الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بعد نجاحه في تحقيق الفوز على منافسه بوركينا فاسو بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، بينما تخطى منتخب مصر “الفراعنة” البلد المستضيف الكاميرون بعد تحقيق الفوز عليه بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتُوج منتخب الفراعنة بلقب كأس أمم أفريقيا 7 مرات وهو الأكثر تتويجاً بهذه البطولة، على عكس نظيره المنافس منتخب أسود الترانغا الذي نجح في الوصول إلى المباراة النهائية ثلاثة مرات في تاريخ مسيرته والمرة الثانية على التوالي، بعد خسارته اللقب أمام منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء” في عام 2019 بهدف وحيد دون مقابل.

ويستعد فريق ليفربول للمواجهة القادمة أمام منافسه كارديف يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

(المصدر: وطن + Goal)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 فبراير، 2022آخر تحديث: 4 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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