المدرب ” كلوب” والهدية الخاصة للفائز بلقب كأس أمم أفريقيا بين صلاح وماني

وطن – أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن هدية خاصة. ستقدم إلى الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا لعام 2022، بين نجمه المصري محمد صلاح هداف الريدز وزميله السنغالي. ساديو ماني في مواجهة القمة النهائية المرتقبة بينهما في البطولة الأفريقية.

كلوب وهدية صلاح وماني

وقال الألماني يورغن كلوب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، ” إن الفائز في نهائي كأس أمم أفريقيا بين لاعبيه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، سيسافر إلى بلاده. من أجل الاحتفال باللقب رفقة منتخبه”.

💬 الألماني 🇩🇪 يورغن كلوب يؤكد أن الفائز في نهائي كأس أمم إفريقيا بين ساديو مانيه 🇸🇳 ومحمد صلاح 🇪🇬 سيسافر إلى بلاده للاحتفال رفقة منتخبه، في حين يعود الخاسر مباشرة إلى ليفربول pic.twitter.com/OfJBNK6l8r — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 4, 2022

وأردف المدرب كلوب، ” إنني أتابع كأس أمم أفريقيا عن كثب، من أجل مراقبة نجوم ليفربول. المشاركين فيها، وهما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا”.

كلوب والإنجاز المذهل لصلاح وماني

وأضاف المدرب كلوب، ” إنجاز مذهل لكل منهما بالوصول إلى النهائي، نابي كيتا ظهر بصورة استثنائية في البطولة، كما أنها بطولة ناجحة جداً للاعبينا حتى الآن، وسيكون من المثير رؤية المباراة النهائية. بين صلاح وماني، وسعدت جداً عندما رأيت صلاح يتحدث إلى اللاعبين قبل ركلات الترجيح الليلة الماضية”.

مواجهة ليفربول وليستر سيتي

من جانبه تحدث الألماني كلوب بشأن عودة صلاح وماني. لخوض المواجهة بجانب فريقهم أمام ليستر سيتي في منافسات الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

🗣 يورغن كلوب مدرب ليفربول : قبل ركلات الترجيح الليلة الماضية رأيت محمد صلاح يتحدث إلى المجموعة، إنه أمر مثير للإعجاب حقاً، هذه التجارب تفيدنا حقاً على المدى الطويل، كلن الضغط هائلاً، أنا فخور للغاية به. #TeamEgypt pic.twitter.com/e1TZo5o4Qe — عالم الكاف (@CAF_2021) February 4, 2022

قائلاً: ” أعتقد أنهما سيتواجدان في المباراة .. ولكن سنرى ما سيحدث، أحدهما سيعود الثلاثاء والأخر سيعود الأربعاء على حسب الفائز في المباراة النهائية.. ومن سيفوز باللقب سيعود بالأرجح إلى وطنه من أجل الاحتفال”.

منتخب السنغال ومصر ونهائي كأس أمم أفريقيا

كما ونجح منتخب السنغال ” أسود الترانغا” من الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بعد نجاحه في تحقيق الفوز على منافسه بوركينا فاسو بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، بينما تخطى منتخب مصر “الفراعنة” البلد المستضيف الكاميرون بعد تحقيق الفوز عليه بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

"وصول ماني وصلاح إلى المباراة النهائية يعد بمثابة الإنجاز الهائل، لقد قدم الثنائي بطولة عظيمة، كما أن نابي كيتا لعب بطولة استثنائية، أعتقد أنها كانت بطولة ناجحة لأولادنا" يورغن كلوب مدرب ليفربول pic.twitter.com/j4hkeVSkJM — Goalna (@Goalna) February 4, 2022

وتُوج منتخب الفراعنة بلقب كأس أمم أفريقيا 7 مرات وهو الأكثر تتويجاً بهذه البطولة، على عكس نظيره المنافس منتخب أسود الترانغا الذي نجح في الوصول إلى المباراة النهائية ثلاثة مرات في تاريخ مسيرته والمرة الثانية على التوالي، بعد خسارته اللقب أمام منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء” في عام 2019 بهدف وحيد دون مقابل.

ويستعد فريق ليفربول للمواجهة القادمة أمام منافسه كارديف يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

(المصدر: وطن + Goal)