البحرين تضع يدها في يد إسرائيل علناً ضدّ إيران .. رسالة زيارة غانتس للمنامة

وطن – قالت صحيفة “تايمز أوف اسرائيل”، إنّ زيارة وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس إلى البحرين تشير إلى أن التحالف ضد إيران ينمو وبشكلٍ علنيّ.

واضافت الصحيفة أنّ توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين إسرائيل والبحرين يوم الخميس يأتي وسط تهديدات متزايدة من إيران ضد البلدين، ومع تحول الولايات المتحدة لتركيزها بعيدًا عن المنطقة نحو الصراع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا.

على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال لاعبًا نشطًا في الشرق الأوسط – كما يتضح من عمليتها الناجحة ضد زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو إبراهيم الهاشمي القريشي في شمال سوريا ليلة الأربعاء – إلا أن دول المنطقة تدرك أن واشنطن، في الوقت الحالي، لها مصالحها في أماكن أخرى ويجب أن تعمل معًا أكثر ضد طهران.

وقال غانتس الخميس بعد توقيع مذكرة التفاهم، في إشارة إلى الدول العربية المتحالفة مع الغرب: يجب أن نعزز “المعسكر المعتدل. وهناك شيء من هذا القبيل”.

وأضاف: “تسمح لنا علاقاتنا الرسمية بالدخول والعمل معًا ضد التهديدات المشتركة. نحن في عامنا الأول فقط من اتفاقات إبراهام. ستكون هناك تطورات مهمة في العقد القادم”.

العلاقات مع السعودية مسألة وقت

يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن العلاقات الرسمية مع المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى في المنطقة هي في هذه المرحلة مسألة وقت.

ترى تلك الدول “فوائد” التعاون مع اسرائيل التي يتمتع بها الآن الآخرون الذين لديهم علاقات طبيعية مع إسرائيل مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان ومصر والأردن.وفق تعبير الصحيفة

كانت رحلة غانتس إشارة واضحة لإيران على هذا التحالف المتنامي ضدها. حيث حلقت طائرة سلاح الجو لوزير الحيش الاسرائيلي عبر الأجواء السعودية من أجل الوصول إلى المنامة. على بعد 200 كيلومتر (120 ميلاً) فقط من الساحل الإيراني.

هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها وزير الجيش للبحرين في زيارة رسمية بشكل علني.

وقال غانتس في حديث للصحفيين قرب نهاية زيارته: “لقد وقعنا اتفاقية تعاون أمني. وهي علامة فارقة أخرى في العملية الهامة للغاية لاتفاقات أبراهام. والتي كنا نعلن عنها منذ أكثر من عام”.

بحسب “تايمز أوف اسرائيل”، جاءت الرسالة إلى إيران في الوقت الذي بدا فيه أن المحادثات في فيينا بين القوى العالمية وطهران حول البرنامج النووي الإيراني وصلت إلى نوع من الانهيار.

حيث ورد أن الولايات المتحدة قلقة من أن العودة إلى الاتفاق النووي الحالي لعام 2015 لن تقلل بشكل كاف من الوقت الذي تحتاجه إيران إلى تطوير سلاح نووي.

غانتس يلتقي بكبار المسؤولين في البحرين

خلال رحلته، بالإضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعي.، التقى غانتس مع كبار المسؤولين البحرينيين، أبرزهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة ووزير الدفاع عبد الله بن حسن آل خليفة. النعيمي.

وفق الصحيفة، فإنّه على الرغم من أنها أقل نفوذاً إلى حد ما من دول الخليج الأخرى. إلا أن البحرين تعتبر لاعبًا مهمًا في المنطقة، لا سيما بالنظر إلى موقعها المباشر بين إيران والمملكة العربية السعودية، التي تربطها بها علاقات سياسية وثقافية عميقة.

كما حافظت البحرين على علاقة عميقة مع الجيش الأمريكي، الذي أسس أسطوله البحري الخامس في الدولة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

ومثل إسرائيل، تعتبر البحرين إيران عدوًا رئيسيًا. حيث دعمت الجمهورية الإسلامية عددًا من الجماعات الثورية في البلاد على مر السنين.

لقد نجت البحرين حتى الآن إلى حد كبير من الهجمات المباشرة من وكلاء إيران. على عكس جارتها الإمارات العربية المتحدة، التي استهدفت مرارًا وتكرارًا من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن. بما في ذلك خلال زيارة غانتس إلى الخليج.

وأعربت كل من الإمارات والبحرين عن اهتمامهما بشراء أنظمة دفاع جوي من إسرائيل في ضوء هذه الهجمات . وهي عملية سهلت على الأخيرة مع مذكرة التفاهم الموقعة يوم الخميس. والتي تبسط مبيعات الأسلحة وتدرس اسرائيل هذه الطلبات بجدية.

وأشارت الصحيفة إلى انّه من الآن فصاعدا ستكون هناك محادثات وحضور متزايد في مجالات التعاون والصناعات الدفاعية، وسنجد الحلول والمساعدات التي ستكون مناسبة للاحتياجات الأمنية للبحرينيين. وهذا هو بالضبط الهدف من هذه الاتفاقية أنه يمكن الجلوس معًا وإنشاء مجموعات عمل وإيجاد حلول ملموسة. حسبما قال غانتس للصحفيين.

(المصدر: تايمز أوف اسرائيل – ترجمة وطن)