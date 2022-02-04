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مخيفة وعجيبة .. اكتشاف مغارة سرية تحت الأرض بداخلها منحوتات تتعلق بالموت (صور)

صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 فبراير، 2022آخر تحديث: 4 فبراير، 2022
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اكتشاف مغارة سرية تحت الأرض watanserb.com
تتميز المغارة بممرات غريبة تحت الأرض مزينة بالمنحوتات والأصداف والكوارتز

وطن – توجد في أعماق الأرض مغارة مخيفة وعجيبة يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر ميلادي، وتتميز بممرات غريبة تحت الأرض مزينة بالمنحوتات والأصداف والكوارتز وقطع من الزجاج الأزرق والأخضر مستوحاة من الطبيعة.

مغارة عجيبة

هذه المغارة التي تحدثت عنها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية والمتكونة من مجموعة من الأنفاق والخلجان المهجورة تقع في أراضي ويلز.

وقد كانت ذات يوم منزلاً سكنته بارونات موستين في القرن السابع عشر وقد سكنته لاحقا الراهبات البينديكتين.

أصبحت الكهوف ميزة تشتهر بها المنازل الإنجليزية الكبرى في القرن السابع عشر، تكريما لأضرحة الكهوف في اليونان القديمة وفي ايطاليا في العصر الروماني وقد استخدمت هذه الكهوف السابقة كمعابد صغيرة. وغالبًا ما تقع بالقرب من الينابيع الطبيعية ومخصصة لآلهة المياه.

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نظراً لقلة المعلومات حولها، سعى مستكشف حضري طلب عدم الكشف عن اسمه، للبحث عن هذه المغارة التي تدعى “Talacre Abbey”. وفي هذا السياق، قال: “إنه بالتأكيد شيء لا يراه المرء كل يوم.”

مغارة من السهل جدا التيهان فيها

كما أضاف المستكشف “إنها منعزلة عن بقية العالم كما أنه من السهل الوصول إليها. لكن يمكن أن يضيع المرء بسهولة بين الممرات الموجودة في الأنفاق وفي الحجرات الموجودة أسفل المبنى الرئيسي.”

وواصل بالقول “يوجد على جدار الغرف، منحوتات تتعلق بالموت. غير بعيدة عن تمثال راهب مقطوع الرأس كما توجد طاولات حجرية بأرجل غريفين. ولاحظتُ وجود وجوه وما يشبه رأس تنين بين المنحوتات على الجدران.”

وفي الأخير، قال المستكشف: “إنه حقًا شيء يستحق الإعجاب. إن مهارة إنجاز الغرف ومحتوياتها جميلة جدا. كما أنه من السهل أن تضيع وسط عجائب هذه المغارة حتى أنه هناك طاولات منحوتة وما يشبه الكراسي الطويلة.”

(المصدر: ديلي ستار – ترجمة وطن) 

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صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 فبراير، 2022آخر تحديث: 4 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة ايمان الباجي

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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