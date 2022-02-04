أتلتيك بيلباو يثأر من ريال مدريد ويقصيه من كأس ملك إسبانيا (فيديو)

وطن – نجح فريق أتلتيك بيلباو من تحقيق الفوز على نظيره ريال مدريد .بهدف نظيف دون مقابل، وإقصائه من دور الربع النهائي من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

أتلتيك بيلباو والفوز على ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

وسجل فريق أتلتيك بيلباو هدف الفوز والتأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا. في شباك ريال مدريد بالدقيقة ال89 من توقيع ألكس بيرنجوير الذي سددها بقوة .من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

كما وتمكن فريق أتلتيك بيلباو ” الأسود” من الثأر على ميدانه في مواجهة. منافسه ريال مدريد ” الملكي”، بعد فوز الأخير عليه في كأس السوبر الإسباني والتتويج بلقب للمرة ال12 في تاريخ مسيرته.

📋 لم نتمكن من التأهل لنصف نهائي #كأس_الملك في مباراة شديدة التكافؤ.

👇 تفاصيل اللقاء — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 4, 2022

كما وشهدت المباراة المنافسة والقوة بين فريق أتلتيك بيلباو وريال مدريد، فقد وصلت عدد تسديدات المستضيف أتلتيك بيلباو على شباك المرمى إلى 15 تسديدة، على عكس فريق الضيف ريال مدريد الذي وصل إلى 7 تسديدات.

📹 A este tipo de golazos los llaman "bacalao" 🐟 y el firmado por @AlexBerenguerR lleva nadando al @AthleticClub hasta el sorteo de semifinales hoy viernes en la Ciudad del Fútbol. ⚽️ 📺 15:10h por @DeportesCuatro y @mediasetcom

.#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/aYodm5hES2 — RFEF (@rfef) February 4, 2022

تشكيلة ريال مدريد

ولعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المواجهة القوية بتشكيلة أساسية أمام المستضيف أتلتيك بيلباو، فقد تواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

وآتى في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، لوكاس فاسكيز، ناتشو، دافيد ألابا، ناتشو، أما في خط الوسط جاء كلاً من: تونى كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، وفي هجوم الفريق كان الثلاثي، ماركو أسينسيو، رودريغو غوس، فينيسيوس جونيور.

تشكيلة أتلتيك بيلباو

ودخل المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال المباراة الصعبة بتشكيلة أساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى جولين أجيريزابالا.

أما في دفاع التشكيلة آتى كلاً من: يوري بيرتشيتشي، مارتينيز، ييراي ألفاريز، ماركوس، وفي وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، مونيال، ميكيل فيسفا، دانييل غارسيا كارييو، نيكو ويلياميز، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، إينياكي ويليامز، راؤول غارسيا.

ويطمح فريق أتلتيك بيلباو إلى التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة ال25 في تاريخ مسيرته، بعد بلوغ دور النصف النهائي من المسابقة على حساب فريق ريال مدريد الإسباني.

(المصدر: وطن + تويتر)