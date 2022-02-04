رياضة

أتلتيك بيلباو يثأر من ريال مدريد ويقصيه من كأس ملك إسبانيا (فيديو)

منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 فبراير، 2022آخر تحديث: 4 فبراير، 2022
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وطن – نجح فريق أتلتيك بيلباو من تحقيق الفوز على نظيره ريال مدريد .بهدف نظيف دون مقابل، وإقصائه من دور الربع النهائي من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

أتلتيك بيلباو والفوز على ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

وسجل فريق أتلتيك بيلباو هدف الفوز والتأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا. في شباك ريال مدريد بالدقيقة ال89 من توقيع ألكس بيرنجوير الذي سددها بقوة .من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

كما وتمكن فريق أتلتيك بيلباو ” الأسود” من الثأر على ميدانه في مواجهة. منافسه ريال مدريد ” الملكي”، بعد فوز الأخير عليه في كأس السوبر الإسباني والتتويج بلقب للمرة ال12 في تاريخ مسيرته.

كما وشهدت المباراة المنافسة والقوة بين فريق أتلتيك بيلباو وريال مدريد، فقد وصلت عدد تسديدات المستضيف أتلتيك بيلباو على شباك المرمى إلى 15 تسديدة، على عكس فريق الضيف ريال مدريد الذي وصل إلى 7 تسديدات.

تشكيلة ريال مدريد

ولعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المواجهة القوية بتشكيلة أساسية أمام المستضيف أتلتيك بيلباو، فقد تواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

وآتى في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، لوكاس فاسكيز، ناتشو، دافيد ألابا، ناتشو، أما في خط الوسط جاء كلاً من: تونى كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، وفي هجوم الفريق كان الثلاثي، ماركو أسينسيو، رودريغو غوس، فينيسيوس جونيور.

تشكيلة أتلتيك بيلباو

ودخل المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال المباراة الصعبة بتشكيلة أساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى جولين أجيريزابالا.

أما في دفاع التشكيلة آتى كلاً من: يوري بيرتشيتشي، مارتينيز، ييراي ألفاريز، ماركوس، وفي وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، مونيال، ميكيل فيسفا، دانييل غارسيا كارييو، نيكو ويلياميز، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، إينياكي ويليامز، راؤول غارسيا.

ويطمح فريق أتلتيك بيلباو إلى التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة ال25 في تاريخ مسيرته، بعد بلوغ دور النصف النهائي من المسابقة على حساب فريق ريال مدريد الإسباني.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 فبراير، 2022آخر تحديث: 4 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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