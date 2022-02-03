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السجود الأخير.. شاهد لحظة وفاة مسن أردني أثناء الصلاة

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 أقل من دقيقة
.. شاهد لحظة وفاة مسن أردني أثناء الصلاة watanserb.com
حاول المسن النهوض من السجود الأول لإكمال صلاته

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وفاة مسن أردني أثناء الصلاة في المسجد.

قنوت ثم سجدة أخيرة

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”. والذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة في المسجد، فإنه وخلال أدائه الصلاة في أحد مساجد العاصمة الأردنية عمان.  وقف المسن قانتا قبل أن يسجد سجدته الأخيرة.

وبحسب الفيديو، فإنه وعقب الانتهاء من القنوت، سجد سجدة وحيدة. في حين حاول النهوض من السجود الأول لإكمال صلاته، لم يتمكن من ذلك لتخرج روحه إلى بارئها.

المحامي طارق الرشق

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن المسن يدعى المحامي طارق الرشق.

وتداول الناشطون عبر موقع “تويتر” الفيديو بكثافة، داعين الله عز وجل أن يغفر له، مشيدين بحسن الخاتمة التي مات عليها.

 

المصدر: (وطن – مواقع التواصل)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 أقل من دقيقة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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