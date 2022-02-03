السجود الأخير.. شاهد لحظة وفاة مسن أردني أثناء الصلاة

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وفاة مسن أردني أثناء الصلاة في المسجد.

قنوت ثم سجدة أخيرة

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”. والذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة في المسجد، فإنه وخلال أدائه الصلاة في أحد مساجد العاصمة الأردنية عمان. وقف المسن قانتا قبل أن يسجد سجدته الأخيرة.

وبحسب الفيديو، فإنه وعقب الانتهاء من القنوت، سجد سجدة وحيدة. في حين حاول النهوض من السجود الأول لإكمال صلاته، لم يتمكن من ذلك لتخرج روحه إلى بارئها.

المحامي طارق الرشق

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن المسن يدعى المحامي طارق الرشق.

وتداول الناشطون عبر موقع “تويتر” الفيديو بكثافة، داعين الله عز وجل أن يغفر له، مشيدين بحسن الخاتمة التي مات عليها.

المصدر: (وطن – مواقع التواصل)