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وزير العمل بسلطنة عمان يبشر العمانيين .. ماذا قال بشأن الحد الأدنى للأجور؟ (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
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الحد الأدنى للأجور سلطنة عمان watanserb.com
أدلى وزير العمل العماني محاد بن سعيد باعوين بتصريحات حول الحد الأدنى للأجور

وطن – فيما اعتبره ناشطون في سلطنة عمان بشرى سارة للعمانيين، أدلى وزير العمل العماني محاد بن سعيد باعوين، بتصريحات عن الحد الأدنى للأجور.

وفي لقائه عبر برنامج “مع الشباب” على شاشة التلفزيون العماني. قال “باعوين” إنه من الممكن مراجعة الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثاني من العام الجاري.

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وأوضح “باعوين” أن مراجعة الحد الأدنى من الأجور مُناطةٌ بلجان مُشتركة ومنظومة متكاملة ومن الممكن مراجعته خلال النصف الثاني من العام الجاري.

كما لفت الوزير العماني إلى أن الوزارة حاليا تقوم بتقييم حالات إنهاء خدمات العمانيين العاملين في القطاع الخاص.

مضيفا:”ونحاول عمل تسوية بينهم لنصل إلى حل مرضي يحمي الموظف العماني من إنهاء الخدمة أو تقليل الأجر.”

وقال إن الوزارة تستهدف حاليا المهن التخصصية والفنية والمتوسطة ولاحقا العليا كونها جاذبة ومردودها جيد.

كما ذكر وزير العمل العماني أنه من ضمن مبادرات البرنامج الوطني للتشغيل. تطوير الجانب المهني لدى الباحثين عن عمل لإعادة المهارات المهنية إلى سوق العمل.

لافتا إلى أنه يبدأ تطبيق منفعة الأمان الوظيفي للباحثين عن عمل من نوفمبر 2023″ ويمكن تقليص هذه المدة إذا تمكنا من ذلك.” حسب قوله.

وتابع:”هناك أكثر من 3آلاف مهنة مصنفة في السوق منها وظائف تخصُّصية ويصل عدد الشواغر فيها بين 180 ألفًا إلى 250 ألف فرصة تتوزع على قطاعات كثيرة.”

وقال “باعوين” إن الوزارة تعمل حاليًّا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتأهيل بعض التخصُّصات للدخول في سوق العمل في المجال التربوي. لافتا إلى أنه لا يوجد ربطٌ ما بين العمل في القطاع الخاص وفرصة التنافس على الوظائف في القطاع الحكومي.

كما أشار الوزير العماني إلى أن قانون العمل حاليًا في مجلس الوزراء للتحويل إلى مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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