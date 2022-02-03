وزير العمل بسلطنة عمان يبشر العمانيين .. ماذا قال بشأن الحد الأدنى للأجور؟ (فيديو)

وطن – فيما اعتبره ناشطون في سلطنة عمان بشرى سارة للعمانيين، أدلى وزير العمل العماني محاد بن سعيد باعوين، بتصريحات عن الحد الأدنى للأجور.

وفي لقائه عبر برنامج “مع الشباب” على شاشة التلفزيون العماني. قال “باعوين” إنه من الممكن مراجعة الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثاني من العام الجاري.

معالي الدكتور محاد باعوين وزير العمل @Labour_OMAN لبرنامج #مع_الشباب: "قانون العمل حاليًا في مجلس الوزراء للتحويل إلى مجلس عُمان بشقيه الدولة والشورى.." pic.twitter.com/hv4h36Hl3I — تلفزيون سلطنة عُمان (@OmanTVGeneral) February 3, 2022

وأوضح “باعوين” أن مراجعة الحد الأدنى من الأجور مُناطةٌ بلجان مُشتركة ومنظومة متكاملة ومن الممكن مراجعته خلال النصف الثاني من العام الجاري.

كما لفت الوزير العماني إلى أن الوزارة حاليا تقوم بتقييم حالات إنهاء خدمات العمانيين العاملين في القطاع الخاص.

مضيفا:”ونحاول عمل تسوية بينهم لنصل إلى حل مرضي يحمي الموظف العماني من إنهاء الخدمة أو تقليل الأجر.”

وقال إن الوزارة تستهدف حاليا المهن التخصصية والفنية والمتوسطة ولاحقا العليا كونها جاذبة ومردودها جيد.

تشاهدون الآن في برنامج #مع_الشباب الجزء الثاني من حلقة "التشغيل وسوق العمل" الذي يستضيف معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل https://t.co/sQR7MXWhhS — تلفزيون سلطنة عُمان (@OmanTVGeneral) February 3, 2022

كما ذكر وزير العمل العماني أنه من ضمن مبادرات البرنامج الوطني للتشغيل. تطوير الجانب المهني لدى الباحثين عن عمل لإعادة المهارات المهنية إلى سوق العمل.

لافتا إلى أنه يبدأ تطبيق منفعة الأمان الوظيفي للباحثين عن عمل من نوفمبر 2023″ ويمكن تقليص هذه المدة إذا تمكنا من ذلك.” حسب قوله.

وتابع:”هناك أكثر من 3آلاف مهنة مصنفة في السوق منها وظائف تخصُّصية ويصل عدد الشواغر فيها بين 180 ألفًا إلى 250 ألف فرصة تتوزع على قطاعات كثيرة.”

وقال “باعوين” إن الوزارة تعمل حاليًّا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتأهيل بعض التخصُّصات للدخول في سوق العمل في المجال التربوي. لافتا إلى أنه لا يوجد ربطٌ ما بين العمل في القطاع الخاص وفرصة التنافس على الوظائف في القطاع الحكومي.

كما أشار الوزير العماني إلى أن قانون العمل حاليًا في مجلس الوزراء للتحويل إلى مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى.

(المصدر: تويتر – وطن)