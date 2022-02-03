وجهها متورّم وعيناها منتفختان ورأسها مضمّد .. ماذا حدث للنجمة كاتي برايس! (صور)

وطن – أظهرت صور نشرتها وسائل إعلامٍ بريطانية، النجمة التلفزيونية وعارضة الأزياء كاتي برايس، بوجه متورم وعيون محيطها أسود اللون، وضمادة كاملة الرأس .

وبحسب ما ورد، فإنّ كاتي برايس أجرت جراحة مرة أخرى لشد الوجه ورفع الحاجب والجفن.

والتقطت صور لعارضة الأزياء البالغة من العمر 43 عامًا، بعيون محيطها متورم بالأسود، وترتدي ضمادة رأس كاملة بينما كانت تحمل كلبتيها الأليفة.

يُعتقد أن كاتي قد أجرت جراحتها في بلجيكا، بعد أيام من إطلاقها حساب OnlyFans الجديد الخاص بها حيث تفرض على المشتركين 11 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مقابل محتواها.

وقالت الدكتورة جودي تود، طبيبة التجميل الرائدة في Clinica Medica في غلاسكو لـ Mail Online: “يبدو أنها خضعت لعملية شد للوجه ورفع الحاجب الصدغي وربما جراحة رأب الجفن العلوي”.

وأضافت:”العملية تعيد الملامح إلى وضع أكثر شبابًا، ورفع الحاجبين يقلل من ترهل الجلد في الجفن العلوي”.

وأشارت إلى أن آثار العملية مؤقتة وتميل إلى التبدد في غضون سبعة إلى 10 أيام.

في العام الماضي، خضعت النجمة الشهيرة لعملية شفط دهون كامل للجسم. وشفط دهون تحت ذقنها. وشد عينيها وشفتها. وعملية شد المؤخرة البرازيلية في تركيا.

وأصرت كاتي على أنها ليست مدمنة على الجراحة على الرغم من تعليقات بعض معجبيها. قائلة إنها تريد فقط أن تبدو في أفضل حالاتها.

(المصدر: ميرور – ترجمة وطن)