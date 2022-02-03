هل هذه الحسناء اللبنانية حبيبة سعد لمجرد؟ (شاهد) الصورة التي أُثارت الشكوك!

وطن – تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع الفنان المغربي سعد لمجرد، بحسناء لبنانية قالوا إنها حبيبته.

هل هي حبيبته؟

وظهر سعد لمجرد بالصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، وهو يلتصق بالكاميرا ويضع قبعة رياضية. بينما تستند الحسناء اللبنانية على كتفه. مرتدية تيشرت أبيض رياضي.

وبينما أشاد الناشطون بجمال حبيبة سعد لمجرد، أكد آخرون أنها ليست حبيبته حقاً.

صداقة فقط!

وأشاروا إلى أنها صديقته فقط، وهي الفنانة اللبنانية ناتاشا سمعان، منوهين إلى أن هذه الصورة جمعتهما خلال قضائهما بعض الوقت في دبي.

ونقلت صحيفة “الفن” عن مصدر مقرب من لمجرد أن ناتاشا صديقة قديمة له، واجتمعا مؤخراً في دبي بعد 6 سنوات من الفراق. بسبب انشغال الفنان المغربي.

إليسا للمجرد: أحبك

وسبق أن أثارت صورة الفنانة اللبنانية إليسا، وهي في أحضان سعد لمجرد، جدلاً واسعاً بين الناشطين.

ونشرت إليسا صورتها مع لمجرد عبر حسابها على “انستجرام”، ظهرت خلالها مبتسمة في أحضانه.

وعقبت إليسا: “قلب من ذهب. صديقي الموهوب جداً، سعدت بلقائك. إلى اللقاء، أحبك”.

بينما نشر لمجرد نفس الصورة عبر حسابه على “انستجرام”، مرفقاً إياها بتعليق جاء في نصه: ” كان من دواعي سروري أن ألتقي بك عزيزتي إليسا”.

جميلة من الداخل والخارج

وتابع: “أنت جميلة من الداخل والخارج ، بسيطة ومتواضعة ، آمل حقًا أن أراك قريبًا حبيبتي”.

وأثارت الصورة في حينها جدلاً لأكثر من سبب، أهمها تغير شكل إليسا وسعد في الصورة.

كذلك ملابس سعد لمجرد الشتوية مقارنة بإليسا.

أحضان وقبلات روان بن حسين وسعد لمجرد

وسبق أن أثار لمجرد جدلاً بعد ظهوره مع الفاشينستا الكويتية روان بن حسين.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو حينها يظهر روان وهي تقبل الفنان المغربي، وذلك خلال الحفل الشبابي الذي أحياه الأخير في دبي.

وظهرت روان بن حسين بالفيديو وهي تركض باتجاه سعد لمجرد، وتحتضنه ويقوم بتقبيلها من وجنتها ثم يقبل يدها، ويستمر بالغناء وهي تحتضنه.

وأثارت اللقطات جدلاً بين الناشطين الذين اتهموا الفاشينستا الكويتية، بدعم مُغتصب على حد تعبيرهم، وتجاوز الحدود معه.

وفعلت المطربة العراقية شذى حسون الأمر نفسه، وظهرت بفيديو متداول وهي تحتضن وتقبّل سعد لمجرد في نفس الحفل.

المصدر: (وطن – انستجرام)