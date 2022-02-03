هكذا علق حفيظ دراجي على أزمة الطفل ريان متجاهلاً حملة التشويه المغربية ضده

وطن – عبر الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت” القطرية حفيظ دراجي، عن تضامنه الكامل مع الطفل المغربي ريان وأسرته ومحبيه، داعيا الله أن ينقذه من داخل البئر الذي سقط فيه ويقبع بداخله إلى الآن.

ونشر حفيظ دراجي في تغريدة له بتويتر صورا من موقع إنقاذ ريان، وعلق عليها بالقول: “قلبي مع الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر بعمق 30 مترا في قرية قرب مدينة شفشاون (شمال المغرب) منذ أكثر من 45 ساعة.”

قلبي مع الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر بعمق 30 مترا في قرية قرب مدينة شفشاون (شمال المغرب) منذ أكثر من 45 ساعة.

الولد لايزال متشبتا بالحياة، وعمليات الإنقاذ متواصلة إلى الآن.

متعاطف مع عائلته وذويه وأحبته اللهم أخرجه سالما معافى 🤲🤲 pic.twitter.com/rAYQOQcte6 — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) February 3, 2022

وتابع مبديا تعاطفه مع ريان:”الولد لايزال متشبتا بالحياة، وعمليات الإنقاذ متواصلة إلى الآن.”

واختتم الإعلامي الجزائري الذي واجه حملة تشويه ممنهجة خلال الأيام الماضية من قبل كتائب الذباب المغربي، تغريدته بالقول:”متعاطف مع عائلته وذويه وأحبته.. اللهم أخرجه سالما معافى.”

وكان الطفل المغربي “ريان” قد سقط في بئر “الصوندا” بنواحي منطقة “شفشاون” المغربية. وتم تحديد موقع الطفل يوم الثلاثاء. إلا أن محاولات الإنقاذ فشلت بسبب عمق البئر الذي يتجاوز الـ60 مترا.

وأوضحت الصور الحديثة المتداولة والتي رصدتها (وطن) عمليات الحفر التي تتم على قدم وساق من قبل السلطات. وسط حذر شديد جدا حيث أن التربة هشة بهذه المنطقة وأي خطأ قد يؤدي لانهيار تام.

ونجحت الجرافات في حفر جزء كبير من البئر والوصول إليه من الجوانب من الهبوط لأسفل.

وبات بين الجرافات وبين قاع البئر الذي يتواجد فيه الطفل المغربي ريان. أمتار قليلة ويرجح إنقاذه وخروجه من البئر خلال ساعات قليلة.

وكانت عناصر الوقاية المدنية قد زودت الطفل بالأوكسجين. وتم إدخال كاميرا دقيقة لتحديد مكانه بدقة.

وتضامنا مع الطفل، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “#انقذوا_ريان” ليحتقل قائمة الوسوم الأكثر تداولا في تويتر على مستوى العالم العربي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من اللُّحمة تعكس ما يجمع الشعبين المغربي والجزائري من علاقات لا يمكن أن تفرقها السياسة، وذلك تضامنا مع مأساة الطفل المغربي “ريان”.

وعبر نشطاء جزائريون عن تضامنهم الواسع مع الطفل وعائلته. متضرعين إلى الله أن يتم إنقاذه على خير. مطالبين كل من يستطيع تقديم المساعدة سواء محلية أو دوليا.

وتظهر الفيديوهات وجود عشرات العاملين في فرق الإنقاذ، عند البئر التي وقع فيها ريان. حيث استعانت السلطات المغربية بأدوات متطورة لمحاولة انتشال الطفل.

هذا وفشلت محاولات سابقة قام بها متطوعون لانتشال الطفل ـ الذي وقع ضحية غفلة لثوان من والديه ـ بسبب ضيق البئر.

ووفقًا لمصادر مسؤولة بالسلطات المحلية، فإن الطفل يتحسن بعدما تناول الماء والطعام الذي حصل عليه من قبل رجال الإنقاذ.

ويقف والد ريان فى الخارج محاولا تشجيعه وطمأنته بأنّه إلى جانبه.

(المصدر: تويتر – وطن)