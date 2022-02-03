“الملك القادم” .. موقع أمريكي: هكذا ستُنقل السلطة إلى محمد بن سلمان بعد وفاة والده المريض

وطن – نشر موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي تحليلا هاما حول الانتقال الوشيك للعرش من الملك سلمان إلى ولي العهد محمد بن سلمان، في تحوّل ملكي مثير.

وبيّن الموقع أن الطبيعة الحقيقية لتدهور صحة الملك سلمان لا تزال غير معروفة، وقد بدا ضعيفاً بشكل متزايد خلال الأشهر الأخيرة التي قضاه في قصره الصحراوي في نيوم.

وقال الموقع، إنه عندما يموت الملك سلمان ستنطلق سلسلة من البروتوكولات المعمول بها. وعادة ما يكون انتقال الحكم سريعاً وسلساً. لكن هناك نقاش داخل هيئة البيعة للعائلة المالكة؛ بأن أصوات الولاء لابن سلمان قد لا تكون كافية لأن يصبح ملكاً.

وفي التفاصيل، أوضح الموقع أنه منذ 68 عامًا، لم يحكم البلاد سوى أبناء مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

ولفت إلى أن الملك سلمان هو آخر أبناء عبد العزيز الـ 34 المؤهلين. وهو اليوم العاهل السعودي، وفي عام 2017 ، اختار ابنه محمد بن سلمان وريثًا له.

وقال الموقع انه منذ ذلك الحين، نهض ولي العهد الأمير محمد ليصبح الزعيم الفعلي للبلاد وتحييد المعارضة لحكمه في هذه العملية. بما في ذلك عن طريق سجن الأمير أحمد الابن الوحيد المؤهل الوحيد الباقي على قيد الحياة من عبد العزيز.

وأشار إلى أنه منذ أن تولى سلمان العرش في عام 2015 خلفا لأخيه غير الشقيق الملك عبد الله انتشرت شائعات عن وفاته بين الدبلوماسيين والمحللين.

وأكد الموقع على انه لن يكون الانتقال من سلمان إلى ابنه مثل أي وقت مضى. محمد بن سلمان (36 عامًا) من المقرر أن يضمن العرش في سن مبكرة بشكل غير عادي.

وقال كريستوفر هينزل، القائم بالأعمال السابق في السفارة الأمريكية في الرياض: “هذا أحد الأسباب التي تجعله مهمًا للغاية. من المحتمل أن يكون في هذا المنصب لفترة طويلة جدا.”

وأشار الموقع إلى كيف سيصبح محمد بن سلمان ملكًا؟. وكيف يمكن أن يتفاعل العالم مع ذلك؟.. موضحا العديد من الخطوات المتبعة في هكذا أمر.

دفن فوري وقناصة حول موقع القبر

قال الموقع أنه عادة ما يكون الانتقال بين حاكم سعودي ووريث بعد الوفاة، حتى لو كان مفاجئًا، سريعًا وسلسًا وغير متنازع عليه. على الأقل في الأماكن العامة.

وانه عندما يموت الملك سلمان، تنطلق سلسلة من البروتوكولات المعمول بها إلى أفعال. وفقًا لدبلوماسيين سابقين وسوابق أرستها الوفيات الملكية السابقة.

أولا، وكالة الأنباء السعودية الرسمية تعلن عن الوفاة وقت ومكان الجنازة. حيث تحذو القنوات التلفزيونية السعودية حذوها، وتعلن الجدول الزمني المعتاد لبث الأدعية والتغطية.

وتنص الشريعة الإسلامية على أن الدفن يجب أن يحدث في أقرب وقت ممكن بعد الموت، وأن العائلة المالكة السعودية، بصفتها أتباعًا للشرعة الوهابية الصارمة للإسلام، لا تمجد الموت. وأنه عندما توفي الملك عبد الله في الرياض في 23 يناير / كانون الثاني 2015، لُف جسده بقطعة قماش، ووضعت على نقالة، وأخذته أسرته إلى مسجد الإمام تركي بن عبد الله لحضور الجنازة في نفس اليوم.

وعندما توفي الملك فهد في عام 2005، تم إغلاق الطرق المحيطة بالمسجد نفسه وتأمينها من قبل الجيش، وتمركز قناصة بالقرب من موقع الدفن، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس في ذلك الوقت.

وأشار الموقع إلى أنه فقًا للنظام الأساسي للحكم، يرى جزء من الطقوس أن الملك الجديد يتلقى تعهدًا بالولاء من هيئة البيعة (مكونة من 34 شخصًا يمثلون أبناء عبد العزيز).

وقد حصل محمد بن سلمان على 31 صوتًا من بين تلك الأصوات البالغ عددها 34 عندما تم تعيينه وليًا للعهد في عام 2017.

وكان هناك نقاش في ذلك الوقت حول ما إذا كان الولاء له كولي للعهد كافٍ لضمان الولاء عندما يصبح ملكًا.

وشدد الموقع على انه بالرغم من أن الديناميكيات الداخلية للعائلة المالكة السعودية غير شفافة، إلا أن الإجماع بين الخبراء هو أن محمد بن سلمان سيتولى الأمور بسهولة.

وقال هينزل “أتوقع أنه سيحصل على نفس القدر من الدعم الآن، وربما أكثر، لأنه كان لديه عدة سنوات لتعزيز وضعه.”

واضاف: “لا أتوقع أن تكون هناك أي مقاومة. إذا كانت هناك مقاومة فقد تكون شخصًا أو شخصين، وهذا حدث من قبل، وهذه ليست صفقة كبيرة”.

كيف سترد الولايات المتحدة هذه المرة؟

تشير الأسبقية التاريخية إلى أنه بمجرد أن يكون هناك ملك سعودي جديد، فإن القادة الإقليميين والعالميين سوف يسافرون إلى الرياض لتقديم ولائهم له.

ولفت الموقع إلى أن الرئيس باراك أوباما قطع رحلته إلى الهند بعد أنباء عن وفاة عبد الله في عام 2015. وانضم إليه وزير الخارجية آنذاك جون كيري والسناتور جون ماكين ووزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس.

وبالمثل، أرسلت المملكة المتحدة، بصفتها الشريك الغربي الرئيسي الآخر للمملكة العربية السعودية، وفدًا يضم رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون، والأمير تشارلز ، وجينكينز ، السفير البريطاني السابق.

ومع ذلك، مع محمد بن سلمان، من المحتمل أن تضطر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى التفكير بجدية أكبر في ردود أفعالهما مقارنة بعام 2015.

ونوه الموقع إلى ان مقتل جمال خاشقجي عام 2018، والذي خلصت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاحقًا إلى أنه من المحتمل أن يكون أمرًا به محمد بن سلمان، قد أثارإدانة دولية شديدة ، لا سيما من قبل الرئيس جو بايدن.

وعد بايدن بجعل المملكة العربية السعودية “منبوذة” أثناء حملته الانتخابية لعام 2020 .

وفي فبراير الماضي، قامت وزارة خارجيته بخفض مكانة المملكة العربية السعودية فعليًا من حليف إلى شريك.

وقال هوراك: “سيكون من الغريب أن نرى حجم التمثيل رفيع المستوى هناك من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة بسبب جمال خاشقجي وكل ذلك”.

على الرغم من ذلك، ستكون واشنطن مستعدة للتحرك. وقال هينزل إن وفاة سلمان ستكون “مصدر قلق فوري لكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية”.

وقال إن السعوديين سيكونون أيضا “على رأس هذا. لديهم مصلحة في ضمان سير كل شيء بسلاسة. أنا متأكد من أنهم سيكونون سباقين في التعامل على الفور مع الدول الشريكة الرئيسية . ربما شركاءهم الخليجيين أولاً. ولكن بعد ذلك مباشرة، مع الولايات المتحدة والشركاء الغربيين الآخرين. أتوقع أنهم يأمل في الحصول على اهتمام كبير على الفور “.

ولي عهد الملك محمد؟

وفقا لما أوضحه الموقع، يبدأ الملوك السعوديون فترة حكمهم بالإعلان عن ولي عهد جديد. وغالبًا ما يتبعون ذلك بإطلاق تعديل وزاري كبير بموجب مرسوم ملكي.

وستتجه كل الأنظار إلى من يختاره محمد بن سلمان لملء مكان الوريث . بالنظر إلى أنه سيكون أول ملك من الجيل الجديد من أفراد العائلة المالكة السعودية.

وأشار الموقع إلى انه قد يكون أخًا – لديه ستة – أو حليفًا من فرع آخر من العائلة المالكة، موضحا أن محمد بن سلمان لديه أطفال صغار. لكن التغيير في قانون الخلافة الذي أجراه سلمان في عام 2017 يعني أنهم لا يمكن أن يكونوا ورثته ، وفقًا لسيمون هندرسون، الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وقال هوراك إنه عندما أصبح محمد بن سلمان وليًا للعهد في عام 2017 كان بعض أفراد العائلة المالكة السعوديين قلقين من أن العرش سيبدأ في تمرير العرش في تسلسل الخلافة الأبوي. بدلاً من العرش الأخوي الذي خدم البلاد جيدًا حتى الآن.

لكنه قال: “مع عدم قدرة محمد بن سلمان على التنبؤ واندفاعه. ربما لا يسمي وليًا للعهد على الإطلاق”.

ومن المتوقع أيضًا أن يجلب محمد بن سلمان المزيد من الموالين إلى جانبه، كما فعل سلمان.

وبمجرد أن أصبح الملك، أقال سلمان ابني الملك عبد الله، تركي ومشعل، من مناصبهما العليا في الحكومة الإقليمية وعين شقيقه الأمير مقرن وليًا للعهد.

محمد بن نايف

في عام 2015، أزاح سلمان مقرن من منصب ولي العهد – ولم يتم الإعلان عن السبب – وعين محمد بن نايف.

ومع ذلك ، فقد كان بن نايف هو من أبعده سلمان جانباً لإفساح المجال لمحمد بن سلمان في عام 2017.

ومنذ ذلك الحين، يعيش بن نايف رهن الإقامة الجبرية ويعتبر على نطاق واسع نقطة تجمع رئيسية لمن يعارضون محمد بن سلمان.

ولفت الموقع إلى أنه منذ أن أصبح وليًا للعهد، كان محمد بن سلمان يقضي على التهديدات ويقيم تحالفات لترسيخ سلطته.

وعين الأمير سلسلة من نواب المحافظين من جيله، كما منح صديقه الأمير فيصل بن فرحان آل سعود منصب وزير الخارجية.

قال هوراك: “لقد بدأ في بناء الجسور مع الأجنحة الأخرى حتى يحصل على الدعم للمضي قدمًا”.

بحسب الموقع، يتفق الخبراء على أن هناك فرصة ضئيلة في ألا يكون محمد بن سلمان ملكًا. على الرغم من أن التاريخ السعودي مليء بالتقلبات والمنعطفات غير المتوقعة.

وعلى الرغم من الشائعات حول اعتلال صحة سلمان ونجاح محمد بن سلمان في مركزية السلطة ، فقد يكون من مصلحة محمد بن سلمان أن يبقى على قيد الحياة.

واختتم الموقع بان محمد بن سلمان هدف مفتوح للمعارضة. وبصفته ملكًا، فإنه سيقف بمفرده دون حماية والده.

وقال هيكينز: “طالما أن الملك موجود ، فإن محمد بن سلمان لديه غطاء”.

(المصدر: بيزنس إنسايدر – ترجمة وطن)