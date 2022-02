هذا هو دور إسرائيل في اغتيال زعيم داعش أبو إبراهيم القرشي

وطن – أفادت تقارير إخبارية أن إسرائيل قدمت معلومات استخباراتية استخدمت في العملية الأمريكية لقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في شمال سوريا في وقت مبكر من يوم الخميس.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مصادر أجنبية، قولها إن إسرائيل ساعدت في تعقب “القرشي” بالاستعانة بمصادر داخل سوريا، ساعدت في إنشاء نافذة استخباراتية، سمحت للولايات المتحدة بالتحرك.

وقال أحد المصادر للقناة 13: “بدون المعلومات المتعلقة بموقعه. من الواضح أنه لا توجد إمكانية لحدوث مثل هذه العملية”.

وأفادت قناة “كان” العربية العامة أن الولايات المتحدة أخطرت إسرائيل بالعملية في وقت مبكر.

ويرجع ذلك على الأرجح إلى معرفة اسرائيل بالقرشي، الذي كان يحمل “ملف إسرائيل” في داعش قبل توليه منصب زعيم الحركة في أكتوبر 2019، عندما قتل سلفه أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية مماثلة.

وقال رئيس هيئة الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، لصحيفة معاريف العبرية في وقت سابق من هذا الشهر أن القوات الإسرائيلية قتلت المئات من نشطاء تنظيم الدولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

من جانبه، أشاد كل من رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس بالعملية الأمريكية التي انتهت بمقتل القرشي.

وكتب بينيت على تويتر: “العالم مكان أكثر أمانًا الآن بعد القضاء على زعيم داعش”.

