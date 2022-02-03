نبأ سار لعشاق باريس سان جيرمان قبيل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وطن – كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تلقي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. الخبر السار بشأن النجم البرازيلي نيمار جونيور بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ فترة طويلة، قبيل مواجهة القمة الحاسمة. أمام نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان والخبر السار

وأفادت صحيفة ” لو باريزيان” الفرنسية، بأن نجم باريس سان جيرمان البرازيلي. نيمار جونيور 29 عاماً، قد بدأ بالفعل في خوض تدريبات منفردة، جاء بعد تعافيه من الإصابة من الالتواء في الكاحل الأيسر لقدمه أبعدته. عن الملاعب منذ شهر نوفمبر الماضي.

🚨🥇| PSG believe Neymar will be available against Real Madrid on February 15, even if he will probably lack rhythm. @lequipe — Madrid Xtra. (@MadridXtra) February 2, 2022

وبينت الصحيفة، أن البرازيلي نيمار سيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية. خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك الحال مع زميله الهولندي جورجينو فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

باريس سان جيرمان والاستعداد لمواجهة ريال مدريد

كما وأوضحت الصحفية، بأن النجم البرازيلي نيمار سيكون جاهزاً للمشاركة في اللقاء المرتقب. مع صفوف تشكيلة فريق باريس سان جيرمان في مواجهة الذهاب أمام منافسه ريال مدريد الإسباني منتصف شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات الدور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

Neymar has won the Samba Gold award for being the best Brazilian footballer in Europe for 2021 🏆 Did anybody miss out? 🇧🇷 pic.twitter.com/xA4y3PmbEj — ESPN FC (@ESPNFC) February 2, 2022

وأشارت تقارير صحفية أخرى، نقلاً عن مقربين من نجم باريس سان جيرمان. نيمار جونيور، بأنهم واثقون من أن اللاعب سيكون حاضراً مع فريقه الباريسي في مواجهة فريق ريال مدريد الإسباني، أو حتى في قائمة تشكيلة المباراة.

وستكون تلك المواجهة الفرصة الأخيرة للمدرب الأرجنتيني. “ماوريسيو بوتشيتينو”، من أجل تحقيق الفوز على ريال مدريد الإسباني وصولاً إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

🇫🇷 LEQUIPE | يعتقد باريس سان جيرمان أن نيمار سيكون متاحًا ضد ريال مدريد في 15 فبراير ، حتى لو كان يفتقر إلى الإيقاع المباريات. pic.twitter.com/Kof5uZDNJQ — RMC World (@RMC_AH7) February 2, 2022

ويتربع فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق نيس الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 42 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)