نبأ سار لعشاق باريس سان جيرمان قبيل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وطن – كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تلقي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. الخبر السار بشأن النجم البرازيلي نيمار جونيور بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ فترة طويلة، قبيل مواجهة القمة الحاسمة. أمام نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة ” لو باريزيان” الفرنسية، بأن نجم باريس سان جيرمان البرازيلي. نيمار جونيور 29 عاماً، قد بدأ بالفعل في خوض تدريبات منفردة، جاء بعد تعافيه من الإصابة من الالتواء في الكاحل الأيسر لقدمه أبعدته. عن الملاعب منذ شهر نوفمبر الماضي.

🚨🥇| PSG believe Neymar will be available against Real Madrid on February 15, even if he will probably lack rhythm. @lequipe

وبينت الصحيفة، أن البرازيلي نيمار سيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية. خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك الحال مع زميله الهولندي جورجينو فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما وأوضحت الصحفية، بأن النجم البرازيلي نيمار سيكون جاهزاً للمشاركة في اللقاء المرتقب. مع صفوف تشكيلة فريق باريس سان جيرمان في مواجهة الذهاب أمام منافسه ريال مدريد الإسباني منتصف شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات الدور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

Neymar has won the Samba Gold award for being the best Brazilian footballer in Europe for 2021 🏆

Did anybody miss out? 🇧🇷 pic.twitter.com/xA4y3PmbEj

— ESPN FC (@ESPNFC) February 2, 2022