رياضة

نبأ سار لعشاق باريس سان جيرمان قبيل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
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باريس سان جيرمان وعودة نيمار وزميله فينالدوم إلى التدريبات قبيل مواجهة ريال مدريد watanserb.com
باريس سان جيرمان وعودة نيمار وزميله فينالدوم إلى التدريبات قبيل مواجهة ريال مدريد

وطن – كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تلقي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. الخبر السار بشأن النجم البرازيلي نيمار جونيور بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ فترة طويلة، قبيل مواجهة القمة الحاسمة. أمام نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان والخبر السار

وأفادت صحيفة ” لو باريزيان” الفرنسية، بأن نجم باريس سان جيرمان البرازيلي. نيمار جونيور 29 عاماً، قد بدأ بالفعل في خوض تدريبات منفردة، جاء بعد تعافيه من الإصابة من الالتواء في الكاحل الأيسر لقدمه أبعدته. عن الملاعب منذ شهر نوفمبر الماضي.

وبينت الصحيفة، أن البرازيلي نيمار سيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية. خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك الحال مع زميله الهولندي جورجينو فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

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كما وأوضحت الصحفية، بأن النجم البرازيلي نيمار سيكون جاهزاً للمشاركة في اللقاء المرتقب. مع صفوف تشكيلة فريق باريس سان جيرمان في مواجهة الذهاب أمام منافسه ريال مدريد الإسباني منتصف شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات الدور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وأشارت تقارير صحفية أخرى، نقلاً عن مقربين من نجم باريس سان جيرمان. نيمار جونيور، بأنهم واثقون من أن اللاعب سيكون حاضراً مع فريقه الباريسي في مواجهة فريق ريال مدريد الإسباني، أو حتى في قائمة تشكيلة المباراة.

وستكون تلك المواجهة الفرصة الأخيرة للمدرب الأرجنتيني. “ماوريسيو بوتشيتينو”، من أجل تحقيق الفوز على ريال مدريد الإسباني وصولاً إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ويتربع فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق نيس الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 42 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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