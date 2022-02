منتخب مصر يُطيح بصاحب الأرض الكاميرون ويتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا (شاهد)

وطن – تأهل منتخب مصر “الفراعنة” إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد إقصائه البلد المستضيف. الكاميرون بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف في مباراة الإثارة والقوة بين كلا المنتخبين.

ونجح منتخب مصر “الفراعنة” من حجز تذكرة العبور إلى نهائي .كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز على البلد المستضيف منتخب الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة 3/1.

وشهدت ركلات الترجيح تألق حامي عرين شباك المنتخب المصري .محمد أبو جبل، بعد تصديه لكرتين باتجاه شباك مرماه، ليقود منتخب الفراعنة بالتأهل إلى المباراة النهائية للصراع على لقب كأس أمم أفريقيا لعام 2022.

كما وسيواجه منتخب مصر نظيره السنغال في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، في المباراة التي تجمع قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني، وزميله محمد صلاح. قائد المنتخب المصري، المتألقين مع نادي ليفربول الإنجليزي.

كما ويطمح منتخب مصر إلى حصد ثامن ألقابه في هذه البطولة الأفريقية، على عكس المنتخب السنغال. الذي يسعى لحصد أولى ألقابه رغم الوصول إلى المباراة النهائية ثلاثة مرات في تاريخ مسيرته وكذلك المرة الثانية على التوالي.

ودخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في تشكيلة أساسية أمام البلد المستضيف منتخب الكاميرون، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

