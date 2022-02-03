منتخب مصر يُطيح بصاحب الأرض الكاميرون ويتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا (شاهد)

وطن – تأهل منتخب مصر “الفراعنة” إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد إقصائه البلد المستضيف. الكاميرون بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف في مباراة الإثارة والقوة بين كلا المنتخبين.

منتخب مصر وإقصاء صاحب الأرض الكاميرون من كأس أمم أفريقيا

ونجح منتخب مصر “الفراعنة” من حجز تذكرة العبور إلى نهائي .كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز على البلد المستضيف منتخب الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة 3/1.

وشهدت ركلات الترجيح تألق حامي عرين شباك المنتخب المصري .محمد أبو جبل، بعد تصديه لكرتين باتجاه شباك مرماه، ليقود منتخب الفراعنة بالتأهل إلى المباراة النهائية للصراع على لقب كأس أمم أفريقيا لعام 2022.

🎥 لحظه إهدار لاعب الكاميرون الضربه الحاسمه

إحتفال اللاعبون 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻 #مصر_الكاميرون #منتخب_مصرpic.twitter.com/ABDSr6WHKy — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) February 3, 2022

كما وسيواجه منتخب مصر نظيره السنغال في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، في المباراة التي تجمع قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني، وزميله محمد صلاح. قائد المنتخب المصري، المتألقين مع نادي ليفربول الإنجليزي.

الركلات الترجيحية كاملة دور نصف النهائي – كأس أمم أفريقيا الكاميرون 0 (1) × (3) 0 مصر تعليق علي محمد #مصر_الكاميرون #كأس_أمم_أفريقياpic.twitter.com/ficfO9MVHQ — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) February 3, 2022

كما ويطمح منتخب مصر إلى حصد ثامن ألقابه في هذه البطولة الأفريقية، على عكس المنتخب السنغال. الذي يسعى لحصد أولى ألقابه رغم الوصول إلى المباراة النهائية ثلاثة مرات في تاريخ مسيرته وكذلك المرة الثانية على التوالي.

🏆 نهائي كأس أمم إفريقيا – الكاميرون 2021 :

⚽️ السنغال 🇸🇳 – مصر 🇪🇬

🗓️ الأحد 06-02-2022

⏱️ 22:00 مكة المكرمة

🏟️ ملعب أولمبي – ياوندي – الكاميرون pic.twitter.com/kD4nOqlZSH — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 3, 2022

تشكيلة منتخب مصر

ودخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في تشكيلة أساسية أمام البلد المستضيف منتخب الكاميرون، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي دفاع التشكيلة آتي كلاً من: محمد النني، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، محمود حمدي، أما في وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، عمر كمال عبد الواحد، عمرو السولية، أحمد فتوح، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

تشكيلة منتخب الكاميرون

ولعب المدرب البرتغالي أنطونيو كونسيساو، المواجهة القوية بتشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب مصر، حيث تواجد في حراسة المرمى أندريه أونانا.

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من: جان كاستيليتو، مايكل نغادجوي، نوهو تولو، أما في وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، مارتين هونجلا، أندريه أنجيستا، سامويل أوم غويت، كولينز فاي، أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، فينسنت أبو بكر، كارل توكو إكامبي.

(المصدر: وطن + تويتر)