رياضة

منتخب مصر يُطيح بصاحب الأرض الكاميرون ويتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا (شاهد)

الفراعنة يُواجهون أسود الترانغا في الصراع على لقب كأس أمم أفريقيا 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
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وطن – تأهل منتخب مصر “الفراعنة” إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد إقصائه البلد المستضيف. الكاميرون بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف في مباراة الإثارة والقوة بين كلا المنتخبين.

منتخب مصر وإقصاء صاحب الأرض الكاميرون من كأس أمم أفريقيا

ونجح منتخب مصر “الفراعنة” من حجز تذكرة العبور إلى نهائي .كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز على البلد المستضيف منتخب الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة 3/1.

وشهدت ركلات الترجيح تألق حامي عرين شباك المنتخب المصري .محمد أبو جبل، بعد تصديه لكرتين باتجاه شباك مرماه، ليقود منتخب الفراعنة بالتأهل إلى المباراة النهائية للصراع على لقب كأس أمم أفريقيا لعام 2022.

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كما وسيواجه منتخب مصر نظيره السنغال في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، في المباراة التي تجمع قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني، وزميله محمد صلاح. قائد المنتخب المصري، المتألقين مع نادي ليفربول الإنجليزي.

كما ويطمح منتخب مصر إلى حصد ثامن ألقابه في هذه البطولة الأفريقية، على عكس المنتخب السنغال. الذي يسعى لحصد أولى ألقابه رغم الوصول إلى المباراة النهائية ثلاثة مرات في تاريخ مسيرته وكذلك المرة الثانية على التوالي.

تشكيلة منتخب مصر

ودخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في تشكيلة أساسية أمام البلد المستضيف منتخب الكاميرون، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي دفاع التشكيلة آتي كلاً من: محمد النني، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، محمود حمدي، أما في وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، عمر كمال عبد الواحد، عمرو السولية، أحمد فتوح، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

تشكيلة منتخب الكاميرون

ولعب المدرب البرتغالي أنطونيو كونسيساو، المواجهة القوية بتشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب مصر، حيث تواجد في حراسة المرمى أندريه أونانا.

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من: جان كاستيليتو، مايكل نغادجوي، نوهو تولو، أما في وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، مارتين هونجلا، أندريه أنجيستا، سامويل أوم غويت، كولينز فاي، أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، فينسنت أبو بكر، كارل توكو إكامبي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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