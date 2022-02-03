مقتدى الصدر يعلق على قصف الإمارات من العراق.. ماذا قال؟

وطن – أصدر رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بيانا علق فيه على استهداف الجماعة التي تعرف نفسها باسم “ألوية الوعد الحق”، للإمارات بثلاث طائرات مسيرة أمس، الأربعاء، انطلقت من العراق.

وقال مقتدى الصدر في بيان له نشره عبر حسابه بتويتر ورصدته (وطن). إنه بعد العنف المتصاعد في العراق من قبل جهات مسلحة إرهابية ضد مصالح الشعب والكتل السياسية. سارع بعض الإرهابيين الخارجين عن القانون إلى زج العراق بحرب إقليمية خطرة.

لافتا إلى أن ذلك جاء من خلال استهداف دولة خليجية ـ يقصد الإمارات ـ بحجة (التطبيع) أو بحجة حرب اليمن أو ما شاكل ذلك.

وتابع رجل الدين الشيعي العراقي معبرا عن رفضه القاطع لهذه الهجمات: “وعموما فإني أرفض رفضا قاطعا زج العراق بمثل هذه الصراعات، وأضم صوتي للمطالبين بوقف الحرب ضد اليمن وأضم صوتي إلى وقف التطبيع مع العدو الصهيوني.”

لكنه شدد على أن ذلك لا يكون بالعنف والاقتتال بل بالحوار والتفاهم مع الدول الإقليمية.

ولا يكون كذلك بتعريض المقدسات في العراق وشعبه للخطر، فالعراق بحاجة للسلام والهيبة وعدم التبعية لأوامر الخارج، يقول مقتدى الصدر.

واختتم الصدر بيانه بالقول:”ومن المهم أن لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار والدول الإقليمية.”

وطالب الحكومة العراقية بضرورة التعامل مع الفاعلين بجد وحزم “وإلا لإنها ستكون مقصرة بل قد يتسبب سكوتها بما لا يحمد عقباه.”

“ألوية الوعد الحـق” تقصف الإمارات

ويشار إلى أنه أمس، الأربعاء، وفي هجوم جديد اعترفت وزارة الدفاع الإماراتية بتدمير 3 طائرات مسيرة “معادية”، بعد أن “اخترقت المجال الجوي” للبلاد. بعد تبني فصيل عراقي يطلق على نفسه “ألوية الوعد الحق” إطلاق 4 مسيرات فجراً على الإمارات.

وزارة الدفاع تعلن عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء pic.twitter.com/XqEXZmkz7K — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 2, 2022

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الموثق في “توتير”، بـ” اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر الأربعاء بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان”.

وشددت أنها على “أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات. وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء”.

ولم تسم الوزارة الجهة “المعادية”، غير أن فصيل عراقي باسم “ألوية الوعد الحق” تبنى إطلاق 4 مسيرات فجراً على الإمارات. مؤكداً أن المسيرات استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي.

من هي كتائب “ألـوية الـوعد الحـق”؟

يذكر أن كتائب “ألوية الوعد الحق” تبنت في يناير 2021 قصف العاصمة السعودية الرياض بما وصفته بـ”طائرات الرعب” المسيرة.

وفي نفس الشهر من العام 2021 نشرت “ألوية الوعد الحق” صوراً لمحاولة افتراضية لضرب برج خليفة في إمارة دبي بطائرات انتحارية مسيرة.

وقالت مجموعة “سايت” الاستخبارية على موقعها إن ألوية الوعد الحق “ميليشيا عراقية” موالية لإيران، وتعهدت بقصف دبي.

وبررت الجماعة في حينه، تهديداتها للسعودية والإمارات بـ “تمادي أعراب الخليج في جرائمهم بحق شعوب المنطقة”. حسب وصفها

وتعرضت الإمارات للقصف والاستهداف عدة مرات خلال الأيام الماضية، من قبل جماعة الحوثي في اليمن حتى مع تواجد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أبوظبي.

لكن الهجوم الذي أحدث ضجة كبيرة كان الهجوم الأول الذي استهدف مطار أبوظبي ومنشأة نفطية. حيث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فضلا عن خسائر فادحة منيت بها الإمارات.

(المصدر: تويتر – وطن)