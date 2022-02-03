مصر.. مغسلة أموات لاحظت أمراً مروعاً على جثة سيدة وأبلغت الشرطة على الفور!

وطن – ساعد ذكاء وقوة ملاحظة مغسلة أموات في مصر، بكشف جريمة قتل بشعة حاول مرتكبها إخفاءها بحيلة فاشلة.

هبوط حادة في الدورة الدموية!

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “القاهرة 24”، فإن السلطات المصرية تواصل التحقيق في مقتل ربة منزل. في منطقة الزاوية الحمراء على يد زوجها.

وأمرت جهات التحقيق بدفن الجثمان بعد التشريح، مطالبةً المباحث سرعة التحريات لكشف سر مقتل الضحية.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الزوج اعتدى على زوجته بالضرب المبرح. وحاولت الأخيرة الدفاع عن نفسها إلا أنها لم تستطع ذلك بسبب مرضها. ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وحاول الزوج خداع عائلته وعائلة زوجته، وإيهامهم أن زوجته توفيت نتيجة هبوط حادة في الدورة الدموية.

مرض مزمن وضغط

وحاول الزوج، بحسب محضر التحقيقات، إقناع عائلة زوجته بأن الضحية توفيت نتيجة أزمة صحية نظرًا لمرضها المزمن بسبب الضغط، وقام بالاتصال بإحدى السيدات لتغسيل المجني عليها وكأن الوفاة طبيعية.

وحضرت السيدة المغسلة إلى المنزل، لكنها شكت في وجود شبهة جنائية وراء وفاة المجني عليها. وذلك بعدما لاحظت لوجود سحجات على الجثة وبعض الكدمات التي تؤكد وجود ضرب قبل الوفاة مباشرة.

مراوغة من أجل الحقيقة

وراوغت المغسلة الزوج وخدعته وقامت بإخباره أنها ستنزل إلى الصيدلية لشراء مواد خاصة بغسل الجثة والتكفين.

وفور نزولها، قامت المغسلة بالاتصال بشرطة نجدة القاهرة للإبلاغ عن المتهم . ووجود جريمة القتل في المنزل.

وفور تلقي رجال المباحث البلاغ قاموا على الفور بالتوجه إلى المنزل، وتحرير محضر بالواقعة لكشف ملابسات الوفاة.

هروب الزوج

وتبين هروب الزوج فور علمه بوصول رجال المباحث إلى المكان.

وتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بوجود جثة لسيدة داخل شقة بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص عثر على جثة أ م، ربة منزل.

وبفحص الجثمان تبين وجود آثار لاعتداء بالضرب المبرح.

ورجحت التحريات أن الزوج اعتدى على زوجته بالضرب حتى وقعت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة. وجرى تحرير محضر بالواقعة‎.

المصدر: (القاهرة 24)