لفتة رائعة .. هكذا تضامن الجزائري رياض محرز مع الطفل المغربي ريان (شاهد)

وطن – عبر النجم الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تضامنه مع الطفل المغربي ريان، العالق في بئر ارتوازي منذ ساعات، وسط جهود حثيثة لإنقاذه.

ونشر رياض محرز عبر ستوري حسابه الرسميّ في موقع “فيسبوك”، صورة الطفل المغربي ريان، وأرفقها بعبارة:”ابق قويا ريان”، إضافة الى إيموجي يرمز للدعاء.

وكان الطفل المغربي “ريان” قد سقط في بئر “الصوندا” بنواحي منطقة “شفشاون” المغربية. وتم تحديد موقع الطفل يوم الثلاثاء. إلا أن محاولات الإنقاذ فشلت بسبب عمق البئر الذي يتجاوز الـ60 مترا.

وأوضحت الصور الحديثة المتداولة والتي رصدتها (وطن) عمليات الحفر التي تتم على قدم وساق من قبل السلطات. وسط حذر شديد جدا حيث أن التربة هشة بهذه المنطقة وأي خطأ قد يؤدي لانهيار تام.

ونجحت الجرافات في حفر جزء كبير من البئر والوصول إليه من الجوانب من الهبوط لأسفل.

وبات بين الجرافات وبين قاع البئر الذي يتواجد فيه الطفل المغربي ريان. أمتار قليلة ويرجح إنقاذه وخروجه من البئر خلال ساعات قليلة.

وكانت عناصر الوقاية المدنية قد زودت الطفل بالأوكسجين. وتم إدخال كاميرا دقيقة لتحديد مكانه بدقة.

وتضامنا مع الطفل، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “#انقذوا_ريان” ليحتقل قائمة الوسوم الأكثر تداولا في تويتر على مستوى العالم العربي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من اللُّحمة تعكس ما يجمع الشعبين المغربي والجزائري من علاقات لا يمكن أن تفرقها السياسة، وذلك تضامنا مع مأساة الطفل المغربي “ريان”.

وعبر نشطاء جزائريون عن تضامنهم الواسع مع الطفل وعائلته. متضرعين إلى الله أن يتم إنقاذه على خير. مطالبين كل من يستطيع تقديم المساعدة سواء محلية أو دوليا.

(المصدر: مواقع التواصل – رصد وطن)