شاهد ماذا قال رئيس الاتحاد الكاميروني “صامويل إيتو” عن مباراة بلاده والجزائر الحاسمة للتأهل لمونديال قطر؟!

وطن – على الرغم مما ستشهده المباراة من تنافس شرس كونها إحدى مباريات الدور الفاصل. للتأهل لمونديال قطر 2022، أعرب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو عن ارتياحه بشأن الظروف التي سيجدها منتخب بلاده الكاميرون في الجزائر.

صامويل إيتو ومباراة الكاميرون والجزائر

وقال الكاميروني “صامويل إيتو”، خلال مؤتمر صحفي على هامش بطولة كاس أمم أفريقيا. التي تستضيفها بلاده حاليا: “المباراة التي ستكون بعد أسابيع ضد أشقائنا الجزائريين، الكاميرون سترحب بالجزائريين، وعندما نتنقل إلى الجزائر، أنا متأكد أننا سنكون في أحسن الظروف وسنشعر كأننا في بلدنا”.

كما وأوضح النجم الكاميروني السابق ” إيتو” في تصريح نقلته قناة الجزائر الدولية .“الأهم أن يقدم المنتخبان عروضا جميلة والأفضل يفوز”.

(فيديو) .. تعليق رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو على المواجهة الفاصلة بين الجزائر والكاميرون القادمة

ويشار إلى أن المنتخب الجزائري سيلتقي نظيره الكاميروني يوم 23 مارس/آذار المقبل. في مباراة الذهاب بملعب “أولمبي” بمدينة ياوندي الكاميرونية بداية من الساعة الثامنة مساء، كما انه من المقرر أن تجرى مباراة العودة بين المنتخبين يوم 29 من الشهر نفسه بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة الجزائرية.

مباراة الكاميرون والجزائر وتقنية الفار

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أصدر بيانا حول المباراة التي سيستضيفها .استاد مصطفى تشاكر، قال فيه، إنه “عقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتعلق .بضرورة اعتماد تقنية الفار (حكم الفيديو المساعد VAR) خلال المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 زُود ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة. بهذه التقنية تحسبا لمباراة الإياب التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني”.

صامويل إيتو يتحدث عن المواجهة الفاصلة بين الجزائر والكاميرون…بالفيديو: https://t.co/ucfSaScJD1 — fibladi sport في الرياضة (@fibladisport) February 2, 2022

كما وأضاف بالبيان أنه “كلف الاتحاد الجزائري، الدكتور محمد بيشاري .نائب رئيس لجنة الحكام بتجربة عملية تثبيت هذه التقنية بالتعاون مع السلطات العمومية لولاية البليدة، ومدير الشباب والرياضة لهذه الولاية. بالإضافة إلى مسؤولي ملعب تشاكر والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، حيث تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة”.

تاريخ المواجهات بين الجزائر والكاميرون

وكانت مباراة الجزائر والكاميرون الأولى في كأس أمم أفريقيا 1984، وحينها خسر محاربو الصحراء بركلات الترجيح.

وامتدت المواجهات بعد ذلك بين المنتخبين إلى 9 مباريات، كما وخسر الجزائر في 4 وتعادل في 4 وفاز واحدة فقط.

وعلى صعيد تصفيات كأس العالم، أوقعت قرعة مونديال 2018 المنتخبات في ذات المجموعة، وحينها تذيل منتخب الجزائر المجموعة وحل الكاميرون في المركز الثالث، كما وتقابل المنتخبان ذهابًا وإيابًا في تصفيات كأس العالم 2018، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل وفازت الأسود في الثانية.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل الاجتماعي)