زوجة السلطان هيثم عهد البوسعيدية تلفت الأنظار بإطلالتها أثناء استقبال ملكة بلجيكا (فيديو)

وطن – تفاعل العديد من العمانيين على مواقع التواصل مع أحدث إطلالة لزوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

وظهرت زوجة السلطان هيثم اليوم، الخميس، في مقاطع تداولتها وسائل الإعلام الحكومية وهي تستقبل ملكة بلجيكا ماتيلد ماري كريستين غيسلاين. في إطار زيارتها للسلطنة رفقة زوجها ملك بلجيكا فيليب ليوبولد لويس ماري.

هذا ولفتت أزياء السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية وأناقتها، أنظار العمانيين الذين أشادوا بزوجة السلطان وتمثيلها للعمانيين خير تمثيل كوجهة مشرفة.

وحظيت إطلالة زوجة السلطان هيثم بتفاعلٍ واسع من قبل العمانيين الذين أشادوا بالسيدة عهد البوسعيدية، وجهودها الملموسة.

وأفادت وسائل إعلام عمانية بأن زوجة السلطان هيثم، أقامت بقصر العلم العامر ظهر اليوم مأدبة غداء خاصة. تكريمًا للملكة ماتيلد ماري كريستين غيسلاين ملكة البلجيكيين.

وتصدر وسم “#السيدة_الجليلة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة.

زيارة ملك بلجيكا وزوجته للسلطنة

هذا وعقد السلطان هيثم بن طارق، وملك بلجيكا صباح اليوم جلسة مباحثاتٍ رسميَّة بقصر العلم العامر.

وتم خلال الجلسة استعراض العلاقات الطيبة التي تربط سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا والتعاون المُثمر بينهما في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين.

إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

بينما حضر جلسة المباحثات هذه من الجانب العُماني فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والمُمثل الخاص للسلطان

بالإضافة إلى شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وولي العهد. والسفير نجيم بن سليمان العبري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة بلجيكا وعدد من المسؤولين.

فيما حضر جلسة المباحثات من الجانب البلجيكي لملكة ماتيلد ماري كريستين غيسلاين، وصوفي ويلميس نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجيـة، وتيني فان در سترايتــن وزيرة الطاقة.

بالإضافة إلى السفيرة دومينيك مينيور سفيرة مملكة بلجيكا المعتمدة لدى سلطنة عُمان.

وعقب ذلك عقد السلطان هيثم لقاءً ثنائيًا مع ملك بلجيكا اقتصر عليهما.

أول إطلالة رسمية للسيدة عهد البوسعيدية زوجة سلطان عمان

ويشار إلى أن أول إطلالة رسمية للسيدة عهد البوسعيدية زوجة سلطان عُمان هيثم بن طارق، كانت بتاريخ 17 أكتوبر من العام 2020.

•.. #السيدة_الجليلة ..•

حفظكم الله

.

حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -ينعم بوسام الإشادة السلطانية على عدد من الشخصيات النسائية العُمانية وقامت #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم -حفظها الله ورعاها – بتسليمهن .

🇴🇲🇴🇲 pic.twitter.com/weuVwxXUIu — M.Zaabanoot (@zaabanoot) October 17, 2020

بينما نشرت وسائل إعلام عمانية أول صور رسمية لزوجة السلطان هيثم بن طارق عهد البوسعيدية. وذلك في ظهور خاص لها أثناء تكريمها، عدد من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة العمانية.

ووفق مقاطع فيديو وصور متداولة على نطاق واسع بين النشطاء العمانيين، ظهرت زوجة سلطان عمان، عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية آنذاك، وهي تمنح وسام الإشادة السلطانية للمكرمات. وذلك في قصر البركة العامر بولاية السيب القريب من العاصمة العمانية مسقط.

🔴 السيدة الجليلة حرم صاحب الجلالة السلطان المعظم تهنئ المرأة العمانية في يومها السنوي، مقَدرة إسهاماتهن الفاعلَة في بناء #عمان

قراءة : عايدة بنت عيسى الزدجالية

https://t.co/VQD0pmT5yh#مركز_الأخبار pic.twitter.com/5OT7mGQI2I — مركز الأخبار (@omantvnews) October 17, 2020

وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أشادت زوجة سلطان عمان بدور المرأة في المجتمع العماني.

بينما تحدثت عن دور سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد “الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي”، بحسب قولها.

(المصدر: تويتر – وطن)