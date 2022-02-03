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رئيس وزراء بيرو الجديد .. متهم بارتكاب العنف في حق زوجته وابنته

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
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رئيس وزراء بيرو watanserb.com
رئيس وزراء بيرو الجديد هيكتور فالير متهم بالعنف ضد المرأة

وطن – نقلا عن موقع “الكومرثيو” البيروي، أكدت صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، أن هيكتور فالير، رئيس البيرو الجديد، متهم بارتكاب العنف في حق زوجته آنا مونتويا ليو وابنتهما. ووفقا لما ترجمته “وطن”، اتُهم رئيس وزراء بيرو الجديد، هيكتور فالير، بالعنف ضد المرأة بعد معلومات نشرتها صحيفة “الكومرثيو” البيروية. حيث ذكرت بالتفصيل أنه هاجم زوجته آنا مونتويا ليو، وابنته كاثرين فالير مونتويا.

ولقد تمكنت هذه الصحيفة البيروية من الوصول إلى وثيقة أصدرت فيها القاضية روكسانا بالاسيوس ياكتايو، تدابير حماية لزوجته في عام 2017 بعد تقديم شكوى بشأن سوء المعاملة المزعوم. وذكرت صحيفة بيروية أخرى “لا ريبوبليكا” أن فالير ضرب زوجته في وجهها ودفعها أرضا. طبقا لما كتب في فحوى الشكوى.

في المقابل، استنكر وزير داخلية بيرو السابق، كارلوس باسومبريو، هذه المعلومات. وكتب في رسالة نشرت في حسابه الرسمي على تويتر. “لا يمكن لمعتدي النساء أن يحكمنا” منددا بهكذا رئيس.

بالإضافة إلى ذلك، نشر الوزير البيروي السابق على شبكات التواصل الاجتماعي شكوى قدمتها ابنة فالير في مركز للشرطة في منطقة سان بورخا في ليما، والتي توضح بالتفصيل كيف هاجمها والدها جسديًا موجها لها الصفعات واللكمات والركلات. وقال باسومبريو: “فالير، رئيس الوزراء الجديد، وجه لابنته البالغة من العمر 29 عامًا ركلة كبيرة لدرجة أنها تقدمت بشكوى في مركز الشرطة. من غير المقبول أن يتولى مقاليد الحكم”.

من ناحية أخرى، حصلت القناة الإعلامية البيروية RPP، على شهادة جيران فالير السابقين، الذين أكدوا أن الصراخ والاعتداء على زوجته وابنته كان يُسمع دائمًا في منزله. وعلى وجه التحديد، أكد أحد الجيران السابقين، الذي لم يشأ الكشف عن هويته. أن رئيس وزراء بيرو، كانت “ردود فعله عنيفة” للغاية. أثناء إقامته في سان بورخا بين عامي 2009 و 2019.

(المصدر: الكونفيدينسيال – ترجمة وطن)

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صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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