رئيس وزراء بيرو الجديد .. متهم بارتكاب العنف في حق زوجته وابنته

وطن – نقلا عن موقع “الكومرثيو” البيروي، أكدت صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، أن هيكتور فالير، رئيس البيرو الجديد، متهم بارتكاب العنف في حق زوجته آنا مونتويا ليو وابنتهما. ووفقا لما ترجمته “وطن”، اتُهم رئيس وزراء بيرو الجديد، هيكتور فالير، بالعنف ضد المرأة بعد معلومات نشرتها صحيفة “الكومرثيو” البيروية. حيث ذكرت بالتفصيل أنه هاجم زوجته آنا مونتويا ليو، وابنته كاثرين فالير مونتويا.

ولقد تمكنت هذه الصحيفة البيروية من الوصول إلى وثيقة أصدرت فيها القاضية روكسانا بالاسيوس ياكتايو، تدابير حماية لزوجته في عام 2017 بعد تقديم شكوى بشأن سوء المعاملة المزعوم. وذكرت صحيفة بيروية أخرى “لا ريبوبليكا” أن فالير ضرب زوجته في وجهها ودفعها أرضا. طبقا لما كتب في فحوى الشكوى.

في المقابل، استنكر وزير داخلية بيرو السابق، كارلوس باسومبريو، هذه المعلومات. وكتب في رسالة نشرت في حسابه الرسمي على تويتر. “لا يمكن لمعتدي النساء أن يحكمنا” منددا بهكذا رئيس.

بالإضافة إلى ذلك، نشر الوزير البيروي السابق على شبكات التواصل الاجتماعي شكوى قدمتها ابنة فالير في مركز للشرطة في منطقة سان بورخا في ليما، والتي توضح بالتفصيل كيف هاجمها والدها جسديًا موجها لها الصفعات واللكمات والركلات. وقال باسومبريو: “فالير، رئيس الوزراء الجديد، وجه لابنته البالغة من العمر 29 عامًا ركلة كبيرة لدرجة أنها تقدمت بشكوى في مركز الشرطة. من غير المقبول أن يتولى مقاليد الحكم”.

من ناحية أخرى، حصلت القناة الإعلامية البيروية RPP، على شهادة جيران فالير السابقين، الذين أكدوا أن الصراخ والاعتداء على زوجته وابنته كان يُسمع دائمًا في منزله. وعلى وجه التحديد، أكد أحد الجيران السابقين، الذي لم يشأ الكشف عن هويته. أن رئيس وزراء بيرو، كانت “ردود فعله عنيفة” للغاية. أثناء إقامته في سان بورخا بين عامي 2009 و 2019.

(المصدر: الكونفيدينسيال – ترجمة وطن)