ديما قندلفت تصدم جمهورها بارتداء المايوه وممارسة السباحة في هذا الصقيع!

وطن – أثارت الفنانة السورية ديما قندلفت، جدلاً واسعاً بظهورها بالبكيني في أوج الصقيع وبرودة الطقس.

جمهور ديما مصدوم

ونشرت ديما قندلفت، صورة عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي بكيني وأزياء خاصة بالسباحة. وتمارسها في البحر رغم برودة الأجواء.

وعقبت ديما فقط بالتاريخ الذي التقطت فيه الصورة، حيث أشارت إلى أنها التُقِطت لها أمس الأربعاء.

وعبر المتابعون عن شعورهم بالصدمة مما فعلته الفنانة السورية. وأكد معظمهم أنهم يرتدون أكثر من ثلاث قطع ملابس ولا يشعرون بالدفء.

نعي بسام الملا

وفي سياق آخر، نعت ديما المخرج السوري بسام الملا، بصورة له وتعليق مؤثر.

وقالت ديما قندلفت في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام”: “وداعاً بسام الملا باقٍ انت في قلوبنا و الذاكرة ليكن ذكرك مؤبداً”.

وقبل أيام، تصدرت ديما قندلفت مؤشرات البحث بموقع جوجل، منذ عرض حلقتها في برنامج “إنت مين”، على شاشة (إم بي سي).

من هي ديما قندلفت؟

وولدت ديما في 3 يناير 1979، أي يبلغ عمرها الآن 42 عاماً.

ولديما عدد من الأفلام أبرزها “علاقات عامة”، “مريم”. كما شاركت في عدد من الأعمال في التليفزيون أبرزها “ممالك النار”، “قناديل العشاق”، “الاعتراف”، “ورد أسود”.

وكادت دينا تفقد مستقبلها الفني حين أصيبت بطلق ناري في كواليس مسلسلها “الاجتياح”. ما أدى لتآكل جزء من ذقنها.

وكان آخر أعمال النجمة السورية مسلسل “الهيبة- الرد” الذي عرض العام الماضي.

زواج ديما قندلفت

وعام 2015 تزوجت ديما مدنيا من وزير الاقتصاد السوري السابق همام الجزائري. نظرا لاختلاف ديانتهما فهي مسيحية وهو مسلم سني.

وفي وقت سابق، نفت ديما قندلفت الشائعات التي تتحدث عن طلاقها من زوجها الوزير السابق همام الجزائري.

وأكدت الفنانة السورية في حينها أنها سعيدة جدا بزواجها.

المصدر: (وطن – انستجرام)