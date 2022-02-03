حياتنا

ديما قندلفت تصدم جمهورها بارتداء المايوه وممارسة السباحة في هذا الصقيع!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
ديما قندلفت تصدم جمهورها بارتداء المايوه وممارسة السباحة في هذا الصقيع watanserb.com
عقبت ديما فقط بالتاريخ الذي التقطت فيه الصورة

وطن – أثارت الفنانة السورية ديما قندلفت، جدلاً واسعاً بظهورها بالبكيني في أوج الصقيع وبرودة الطقس.

جمهور ديما مصدوم

ونشرت ديما قندلفت، صورة عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي بكيني وأزياء خاصة بالسباحة. وتمارسها في البحر رغم برودة الأجواء.

وعقبت ديما فقط بالتاريخ الذي التقطت فيه الصورة، حيث أشارت إلى أنها التُقِطت لها أمس الأربعاء.

وعبر المتابعون عن شعورهم بالصدمة مما فعلته الفنانة السورية. وأكد معظمهم أنهم يرتدون أكثر من ثلاث قطع ملابس ولا يشعرون بالدفء.

نعي بسام الملا

وفي سياق آخر، نعت ديما المخرج السوري بسام الملا، بصورة له وتعليق مؤثر.

وقالت ديما قندلفت في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام”: “وداعاً بسام الملا باقٍ انت في قلوبنا و الذاكرة ليكن ذكرك مؤبداً”.

وقبل أيام، تصدرت  ديما قندلفت مؤشرات البحث بموقع جوجل، منذ عرض حلقتها في برنامج “إنت مين”، على شاشة (إم بي سي).

من هي ديما قندلفت؟

وولدت ديما في 3 يناير 1979، أي يبلغ عمرها الآن 42 عاماً.

ولديما عدد من الأفلام أبرزها “علاقات عامة”، “مريم”. كما شاركت في عدد من الأعمال في التليفزيون أبرزها “ممالك النار”، “قناديل العشاق”، “الاعتراف”، “ورد أسود”.

وكادت دينا تفقد مستقبلها الفني حين أصيبت بطلق ناري في كواليس مسلسلها “الاجتياح”. ما أدى لتآكل جزء من ذقنها.

وكان آخر أعمال النجمة السورية مسلسل “الهيبة- الرد” الذي عرض العام الماضي.

زواج ديما قندلفت

وعام 2015 تزوجت ديما مدنيا من وزير الاقتصاد السوري السابق همام الجزائري.  نظرا لاختلاف ديانتهما فهي مسيحية وهو مسلم سني.

وفي وقت سابق، نفت ديما قندلفت الشائعات التي تتحدث عن طلاقها من زوجها الوزير السابق همام الجزائري.

وأكدت الفنانة السورية في حينها أنها سعيدة جدا بزواجها.

 

المصدر: (وطن – انستجرام)

الوسوم
صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى