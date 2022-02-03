رياضة

خليلوزيتش يحسم مصير المغربي حكيم زياش مع منتخب أسود الأطلس

مدرب المغرب خليلوزيتش: لو التحكيم جيد لطرد 10 لاعبين من منتخب مصر

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
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خليلوزيتش وحسم مصير حكيم زياش بالتواجد مع منتخب المغرب watanserb.com
المدرب البوسني خليلوزيتش يحسم مصير حكيم زياش مع أسود الأطلس

وطن – حسم المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش مصير النجم المغربي. حكيم زياش المتألق مع فريق تشيلسي الإنجليزي بشأن تواجده مع تشكيلة منتخب المغرب “أسود الأطلس” خلال الفترة القادمة.

خليلوزيتش ومصير حكيم زياش

وقال المدرب وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب ” أسود الأطلس”، ” حكيم زياش لن يكون في تشكيلة منتخب المغرب، ما دمت على رأس الإدارة الفنية لأسود الأطلس”.

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كما وشهدت العلاقة المتوترة بين المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش مع النجم المغربي حكيم زياش، أدى به المطاف إلى استبعاد الأخير من قائمة تشكيلة منتخب المغرب في الآونة الأخيرة لأسباب انضباطية، وبذلك غاب الأخير عن لائحة أسود الأطلس في بطولة أمم أفريقيا المقامة في الوقت الحالي بدولة الكاميرون.

خليلوزيتش وإمكانية عودة المغربي زياش

واستكمل المدرب البوسني خليلوزيتش في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، للحديث عن خروج منتخب المغرب أمام مصر في قمة الديربي العربي من دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، قائلاً: ” زياش لن يعود … معي أصبح اللاعبون يبكون عند عزف النشيد الوطني المغربي”.

وأردف خليلوزيتش، ” اللاعب زياش لن يعود ولن أذهب إليه، سامحته مرتين ولن أفعل ذلك مرة ثالثة، كما ولن أكرر ما قام به الفرنسي هيرفي رونار المدرب السابق لمنتخب المغرب، الذي ذهب إلى زياش من أجل العودة إلى المنتخب بعد استبعاده، ولن أذهب لإعادة زياش أبداً، كما ولن أفعل ذلك .. زياش تجاوز كل الحدود”.

منتخب المغرب والخروج من كأس أمم أفريقيا

من جانبه، تحدث البوسني خليلوزيتش عن خروج منتخب المغرب ” أسود الأطلس” أمام مصر “الفراعنة” من دور الربع النهائي من كأس أمم أفريقيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، قائلاً: ” المنتخب المغربي لم يكن سيئاً طيلة مشواره في البطولة، كما كنا مرشحين حسب رأي المحللين … ولعبا بشكل جيد”.

وتابع المدرب خليلوزيتش، ” كانت أول هزيمة لنا منذ عامين ونصف من الآن .. لو سجل نايف أكرد مدافع المنتخب المغربي الكرة في شباك مرمى منتخب مصر لما كنا اليوم في هذا المؤتمر الصحافي .. هي تفاصيل صغيرة لكنها تكون مؤثرة”.

وختم البوسني خليلوزيتش حديثه، ” كانت هناك الكثير من الاستفزازات والتهديدات والعدوانية في مباراة مصر.. ولم يسبق لي أن رأيت هذا من قبل.. والجميع اكتشف هذا الأمر .. كما لو التحكيم جيد لطرد 10 لاعبين من مصر، لقد كان هناك سب وقذف للحكم، ولو كانت المباراة في كأس العالم لطرد جميع لاعبي منتخب مصر”.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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