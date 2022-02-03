خليلوزيتش يحسم مصير المغربي حكيم زياش مع منتخب أسود الأطلس

وطن – حسم المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش مصير النجم المغربي. حكيم زياش المتألق مع فريق تشيلسي الإنجليزي بشأن تواجده مع تشكيلة منتخب المغرب “أسود الأطلس” خلال الفترة القادمة.

خليلوزيتش ومصير حكيم زياش

وقال المدرب وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب ” أسود الأطلس”، ” حكيم زياش لن يكون في تشكيلة منتخب المغرب، ما دمت على رأس الإدارة الفنية لأسود الأطلس”.

وحيد خليلودزيتش: أكررها أكثر من مرة لكم .. لن آخذ زياش هو لم يحترم جميع المغاربة لذلك انتهى الامر، إذا حضرت لجلسة التدريبات ورأيت حكيم زياش كيف يتصرف فتسشعر بخيبة أمل، صدقني! pic.twitter.com/ugA1HmuaOz — Amr (@Amr21DS) February 3, 2022

كما وشهدت العلاقة المتوترة بين المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش مع النجم المغربي حكيم زياش، أدى به المطاف إلى استبعاد الأخير من قائمة تشكيلة منتخب المغرب في الآونة الأخيرة لأسباب انضباطية، وبذلك غاب الأخير عن لائحة أسود الأطلس في بطولة أمم أفريقيا المقامة في الوقت الحالي بدولة الكاميرون.

خليلوزيتش وإمكانية عودة المغربي زياش

واستكمل المدرب البوسني خليلوزيتش في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، للحديث عن خروج منتخب المغرب أمام مصر في قمة الديربي العربي من دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، قائلاً: ” زياش لن يعود … معي أصبح اللاعبون يبكون عند عزف النشيد الوطني المغربي”.

وأردف خليلوزيتش، ” اللاعب زياش لن يعود ولن أذهب إليه، سامحته مرتين ولن أفعل ذلك مرة ثالثة، كما ولن أكرر ما قام به الفرنسي هيرفي رونار المدرب السابق لمنتخب المغرب، الذي ذهب إلى زياش من أجل العودة إلى المنتخب بعد استبعاده، ولن أذهب لإعادة زياش أبداً، كما ولن أفعل ذلك .. زياش تجاوز كل الحدود”.

🗣️ وحيد خليلوزيتش في مؤتمر صحفي 💬 صُدمت من التحكيم، بعض لاعبي منتخب مصر كان يجب أن ينالوا البطاقة الحمراء pic.twitter.com/FY0PnWorRx — FilGoal (@FilGoal) February 3, 2022

منتخب المغرب والخروج من كأس أمم أفريقيا

من جانبه، تحدث البوسني خليلوزيتش عن خروج منتخب المغرب ” أسود الأطلس” أمام مصر “الفراعنة” من دور الربع النهائي من كأس أمم أفريقيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، قائلاً: ” المنتخب المغربي لم يكن سيئاً طيلة مشواره في البطولة، كما كنا مرشحين حسب رأي المحللين … ولعبا بشكل جيد”.

🗣️ وحيد خليلوزيتش في مؤتمر صحفي 💬 أعلم قدر التنافس بين مصر والمغرب ، لكن نفتقد الخبرة التي تمتلكها مصر، إنهم أبطال إفريقيا 7 مرات pic.twitter.com/CNEZ7mj5sW — FilGoal (@FilGoal) February 3, 2022

وتابع المدرب خليلوزيتش، ” كانت أول هزيمة لنا منذ عامين ونصف من الآن .. لو سجل نايف أكرد مدافع المنتخب المغربي الكرة في شباك مرمى منتخب مصر لما كنا اليوم في هذا المؤتمر الصحافي .. هي تفاصيل صغيرة لكنها تكون مؤثرة”.

"كانت سينما وليست مباراة، لاعبو مصر تعمدوا تضييع الوقت ولعبوا بعدوانية وكان يجب أن يحصل بعضهم على بطاقات حمراء لولا التحكيم". "حارسهم سقط كثيرًا خلال اللقاء دون سبب كما شاهدنا جميعًا". وحيد خليلوزيتش يفتح النار على منتخب مصر بعد الخروج الإفريقي مع المغرب أمام الفراعنة 🤯🗣️ pic.twitter.com/PYptOmDZO5 — GOAL Arabia (@GoalAR) February 3, 2022

وختم البوسني خليلوزيتش حديثه، ” كانت هناك الكثير من الاستفزازات والتهديدات والعدوانية في مباراة مصر.. ولم يسبق لي أن رأيت هذا من قبل.. والجميع اكتشف هذا الأمر .. كما لو التحكيم جيد لطرد 10 لاعبين من مصر، لقد كان هناك سب وقذف للحكم، ولو كانت المباراة في كأس العالم لطرد جميع لاعبي منتخب مصر”.

(المصدر: وطن + تويتر)