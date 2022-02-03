حقيقة تدهور الحالة الصحية للنجم المصري السابق “عمرو زكي” بعد دخوله في غيبوبة

وطن – ترددت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإشاعات، حول تدهور الحالة الصحية. لنجم المنتخب المصري السابق عمرو زكي، بعد دخوله في غيبوبة مفاجئة.

عمرو زكي وتدهور حالته الصحية

ونفى شقيق النجم المصري السابق صابر زكي، صحة الأنباء التي تتحدث عن دخول شقيقه. في نوبة اكتئاب وغيبوبة مفاجئة، نتيجة تدهور حالته الصحية، مؤكداً أن حالة اللاعب السابق عمرو زكي بحالة جيدة.

وأوضح صابر زكي في تصريح صحفي له مع ” سكاي نيوز عربية”، ” أخي بحالة جيدة ولم يمر بأي أزمات صحية، كما أن كل ما يرد من الأنباء عن حالته الصحية هي أقاويل لا أساس لها من الصحة. ولا نعرف مصدر تلك الشائعات المتداولة”.

"شائعات سخيفة".. شقيق عمرو زكي ينفي ليلا كورة ما تردد عن وضعه الصحي

التفاصيل: https://t.co/hTrdFpFFJa pic.twitter.com/WklbjhqB9V — Yallakora (@Yallakoranow) February 2, 2022

كما وأردف شقيق عمرو زكي، ” بداية الشائعات حول مرض أخي جاءت بعد تغريده .نشرها الكابتن إبراهيم سعيد، كان يقصد بها أمر معين ولكن تم فهم مقصود كلامه بشكل خاطئ، كما أن الكابتن إبراهيم سعيد. لم يقل إن عمرو زكي مريض، والإشاعات استمرت في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى أدخلوا أخي في غيبوبة”.

عمرو زكي وتحليل المباريات

واستكمل زكي حديثه، ” ما قصده إبراهيم سعيد أنه كان يرغب من زملاء عمرو زكي، القيام بالضغط على الأخير من أجل الظهور على الفضائيات ويحلل المباريات وأن التحليل ليس حكراً على أشخاص بعينهم”.

وتابع، ” تواصلت مع إبراهيم سعيد، وأكد لي أن المتابعين قد أساؤوا فهم تغريدتي عن عمرو زكي، كما أن الأزمة صنعت من لا شيء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي”.

تأثير الشائعات على عائلة عمرو زكي

وأضاف شقيق النجم المصري عمرو زكي، ” ما تردد بشأن الحالة الصحية من إشاعات قد سبب مشكلة أسرية كبيرة .. فوالدتي دخلت في حالة مرضية كبيرة بسبب تلك الإشاعات التي أطلقت على أخي، كما أن حالتها النفسية سيئة للغاية، إلى جانب ضجر عمرو زكي من تلك الشائعات عليه وسبب الإزعاج الكبير له وللأسرة”.

عمرو زكي لــ يلاكورة 🗣️:

▪انفقت كل اموالي على علاجي بالخارج ومازلت احتاج للعلاج

▪ حزين من الجانب الرياضي لم القى الاهتمام

▪العامل النفسي مهم في شفائي، وللأسف انا نفسيا اعاني من كل مايدور حولي من فترة كبيرة.

جزء من حوار سينشر كاملًا بعد قليل على يلاكورة pic.twitter.com/J90ysfqF5k — Yallakora (@Yallakoranow) February 3, 2022

ويعد النجم المصري عمرو زكي من أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، كما وتوج مع منتخب الفراعنة المصري بثلاثة ألقاب ببطولة كأس أمم أفريقيا خلال الأعوام 2006، 2008، 2010، ولعب مع العديد من الأندية المصرية والأوروبية من أبرزها الزمالك وإنبي وهال سيتي وويجان، قبل أن يعلن اعتزاله عالم كرة القدم عام 2015.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)