جريمة ابتزاز جديدة تهز مصر.. سيدة تنشر صورا خادشة لابنة شقيقها التقطتها بهذه الحيلة!

وطن – شهدت مصر جريمة ابتزاز وتشهير جديدة، صدمت الجميع، حين قامت سيدة بنشر صور خادشة للحياء لابنة شقيقها الشابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

صور خادشة للحياء!

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “القاهرة 24”، التقطت سيدة مصرية صوراً خادشة للحياء لابنة شقيقها. أثناء تغيير الأخيرة لثيابها.

وقامت السيدة بنشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ابتزاز شقيقها طمعا بالميراث.

واستغاث الشاب من محافظة المنوفية من بطش وقساوة شقيقته الوحيدة وزوجته.

تمثيلية مدروسة

وقال والد الفتاة: “شقيقتي جاءت للعيش في منزلي لفترة، خلالها ادعت أنها على خلاف مع زوجها وأنهما انفصلا بشكل رسمي وتزوجا مرة أخرى لكن زواجا عرفيا”.

وأشار والد الضحية إلى أن شقيقته فعلت ذلك حتى تجبره على صرف معاش والدتها لها.

وتابع: “وكما جاءت للعيش معي فجأة، ثم بعد ذلك قررت العودة إلى زوجها فجأة بحجة إنهما تصالحا”.

تريد شقة من العقار

وتابع الشاب: “عقب عودة شقيقتي إلى منزلها اتصلت بي هاتفيا لتخبرني أنها تريد أخذ شقة من العقار الذي أسكن به والذي ورثته عن والدي”.

واستطرد: “قالت لي أنت تعبان ومش حمل مشاكل ولو مانفذتش اللي أنا عايزاه هتزعل. المشكلة إنه أنا ماليش إخوات شقايق غيرها”.

وأكد والد الضحية أنه لم يلق لكلامها بالاً، لكنه تفاجأ في اليوم الثاني أنها ترسل له صورا لابنته أثناء تغيير ملابسها في غرفه نومها.

محضر في مباحث الانترنت

ونوه الشاب إلى أن شقيقته التقطت الصور لابنته خلال الفترة التي كانت مقيمة فيها رفقتهم.

وبعد وصول الصور إلى الأب، اتصل به زوج شقيقته وأكد له أنه أرسل الصور لابتزازه. والضغط عليه من أجل الموافقة أن يترك له شقة يسكن بها.

وقال والد الضحية إن سبب رفضه منح شقيقته شقة، هو أن زوج شقيقته سيئ السمعة ويفتعل المشكلات.

وكشف والد الضحية أنه أخذ كافة الإجراءات القانونية ضد شقيقته، لحماية بناته منها ومن زوجها.

وقام الشاب بتحرير محضر ضد شقيقته وزوجها بالواقعة في مباحث الإنترنت، خاصة أن شقيقته نشرت صور ابنته في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: (القاهرة 24)