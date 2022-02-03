رغم الأزمة الاقتصادية.. ثروة رئيس الوزراء المغربي ارتفعت من 1.9 مليار دولار إلى 2.2 مليار خلال عام

وطن – في الوقت الذي تعاني فيه المغرب من أزمة اقتصادية خانقة تأثرا بحالة الوباء “فيروس كورونا”. وما تبعها من إغلاقات أدت لوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية. حافظ رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش على مكانته كواحد من كبار المليارديرات في أفريقيا.

أغنى أغنياء القارة الإفريقية

وحسب تصنيف مجلة “فوربس” العالمية، فإن عزيز أخنوش حل في المرتبة الثالثة عشر . كأغنى أغنياء القارة الإفريقية بثروة تصل إلى 2,2 مليار دولار وفق المراجعة التي شملت ثروته.

وبالرغم من أن أخنوش تراجع مرتبة عن تصنيف 2021. حيث كان قد حل في المرتبة الثانية عشرة وفق فوربس أنذاك. إلا أن ثروته هذا العام ارتفعت مقارنة بالعام الماضي حيث كان يملك 1,9 مليار دولار فقط خلال 2021.

وبالتالي فإن سبب تراجع مرتبته هذه السنة يرجع إلى ارتفاع ثروات أثرياء آخرين من القارة السمراء.

المالك الأكبر لمجموعة أكوا

وقالت المجلة أن عزيز أخنوش هو المالك الأكبر لمجموعة أكوا ، وهي تكتل بمليارات الدولارات أسسها والده وشريكه أحمد واكريم في عام 1932.

وأوضحت أيضا ان مجموعته الاقتصادية لديها مصالح في البترول والغاز والكيماويات. من خلال Afriquia Gaz و Maghreb Oxygene.

كما أشارت المجلة، إلى أن زوجته سلوى الإدريسي تدير شركتها الخاصة التي تمتلك امتيازات لشركة Gap و Gucci و Ralph Lauren في المغرب.

ثروة عثمان بنجلون

وبحسب المجلة، فإن الإسم المغربي الثاني في التصنيف يتعلق بالمليادير عثمان بنجلون. الذي حل في المرتبة الخامسة عشرة. بثروة مالية تُقدر بـ1,5 مليار دولار.

وقد أشارت المجلة إلى أن ثروة بنجلون شهدت تراجعا بمقدار 4 ملايين دولار أمريكي خلال نفس الفترة المذكورة.

وبخصوص عثمان بنجلون فقد حافظ على رتبته التي كان قد حل فيها في تصنيف 2021. وهي المرتبة الخامسة عشرة على الصعيد الإفريقي، بالرغم من وجود اختلاف في الثروة.

حيث كانت ثروته في 2021 محددة حسب فوربس في 1,3 مليار دولار، بينما هذا العام بلغت 1,5 مليار دولار.

استثمار في القطاع البنكي

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن ثروة بنجلون ترجع إلى الاستثمار في القطاع البنكي. حيث يمتلك بنك إفريقيا الذي يمتلك العديد من الفروع في العالم، خاصة في القارة الإفريقية.

في حين أن ثروة عزيز أخنوش وعائلته تعود بالدرجة الأولى إلى قطاع المحروقات حيث يمتلك شركة إفريقيا للغاز التي تحتكر تقريبا سوق الغاز والنفط في المملكة المغربية.

المصدر: (فوربس – ترجمة وتحرير وطن)