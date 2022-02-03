تقرير لـِ”رويترز” يحذّر: تونس في وضع كارثي وتواجه شبح الإفلاس

وطن – قالت وكالة “رويترز” في تقرير لها إن تونس تواجه احتمال الإفلاس الوطني، مشيرة إلى أن هذا الامر يمكن أن يقوض خطة الرئيس قيس سعيد لتغيير الدستور.

ووفقا لرويترز، فقد سبق وان قال الرئيس قيس سعيد إنه سيعيد صياغة السياسة التونسية في 2022 بدستور وبرلمان جديدين بعد توليه السلطة التنفيذية العام الماضي. في خطوة يصفها خصومه بانقلاب لكن خطر الإفلاس الوطني قد يقلب خططه.

الوضع الاقتصادي كارثي

وقالت الوكالة إن البلاد تحتاج إلى حزمة إنقاذ دولية لتجنب انهيار كارثي في المالية العامة. مع تأخير بعض رواتب الدولة في يناير، لكن مع نفاد الوقت، يقول المانحون إن سعيد لم يفعل ما يكفي لإشراكهم.

ولفتت الوكالة إلى أن المانحين يريدون منه أن يتبنى عملية سياسية أكثر شمولاً لضمان بقاء الديمقراطية الفتية في تونس. والتوصل إلى اتفاق معترف به علنًا مع منافسيه الرئيسيين بشأن إصلاحات اقتصادية غير شعبية لترويض الإنفاق والديون.

وأكدت رويترز على أن تكاليف الفشل ستكون كارثية، من معاناة رهيبة للتونسيين، أو انزلاق إلى حكم أوتوقراطي كامل. أو انفجار اجتماعي يمكن أن يشعل أزمة الهجرة ويخلق فرصًا للمتشددين.

سعيد يواجه معارضة جريئة

وأكدت رويترز على أن سعيد يواجه بالفعل معارضة أكثر جرأة من أي وقت مضى منذ تحركاته في يوليو / تموز لتعليق البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.

لكن التراجع الحاد في مستويات المعيشة قد يثير اضطرابات كبيرة بين الناس الذين سئموا بالفعل سنوات من الركود.

ولفتت إلى أن ذلك سيختبر ليس فقط قدرة سعيد على تحقيق غاياته السياسية. لكن ما إذا كان سيطلق العنان لقوات الأمن المتزايدة الحزم على المعارضين، على الرغم من وعده بدعم الحقوق والحريات التي فاز بها في انتفاضة 2011.

وأوضحت انه بينما لم تكن هناك حملة قمع كبيرة على حرية التعبير أو حملة اعتقالات كبيرة، كانت هناك تلميحات أخيرة لموقف أكثر عدوانية تجاه المعارضة بما في ذلك اعتقال شخصية معارضة والشرطة القاسية للاحتجاج.

وقال مصدر مقرب من الرئاسة “للأجهزة الأمنية يد قوية مع سعيد الآن”.

انهيار شعبية الأحزاب

واعتبرت رويترز أن المعارضة الرئيسية لسعيد هي الأحزاب الكبيرة في البرلمان، وأنها هي نفسها لا تحظى بشعبية كبيرة.

ويبدو أن التونسيين منقسمون بشدة حول قادتهم، حتى داخل فريق سعيد الصغير. لافتة إلى ان هناك انقسامات بين المعسكرين المتنافسين.

ونوهت الوكالة إلى ان كل هذا يشير إلى عام متقلب بالنسبة للتونسيين، الذين ما زالوا يحاولون حل أحجية الرئيس الذي غالبًا ما كان أسلوبه المتشدد وغير التقليدي يحير مؤيديه وخصومه وحلفائه الأجانب على حد

إصلاحات مؤلمة

قالت الوكالة أن سعيد وتحت ضغط مكثف ، أعلن عن خارطة طريق للخروج من الأزمة في ديسمبر، وأطلق استشارة عبر الإنترنت لدستور جديد يقول إن لجنة من الخبراء ستشكله قبل الاستفتاء في يوليو. وسيتبع ذلك انتخاب البرلمان الجديد في ديسمبر كانون الأول.

وأكدت الوكالة أن المانحين لا يعتقدون أن هذه الخطوات وحدها تلبي دعوتهم للعودة إلى النظام الدستوري الطبيعي من خلال عملية شاملة ويريدون أن يروا نقابة العمال القوية والأحزاب السياسية الرئيسية منخرطة بشكل مباشر.

وفي غضون ذلك، تسعى الحكومة التي عينها سعيد في سبتمبر / أيلول إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. والتي يقول وزير المالية إنه يأمل في تأمينها بحلول أبريل / نيسان. وهي ضرورية لفتح أي مساعدات ثنائية أخرى تقريبًا.

ويعتقد المانحون بحسب “رويترز” أن أي اتفاق غير مرجح للغاية قبل الصيف. وهو إطار زمني قد يكون متأخرًا للغاية لتجنب مشاكل خطيرة بما في ذلك الضغط على العملة ودفع رواتب الدولة واستيراد بعض السلع الأساسية المدعومة.

وشددت الوكالة على أن الاقتصاد يعتبر مصدر دائمًا للقلق بالنسبة للتونسيين. على الرغم من اختلاف الآراء حول طريقة تعامل الرئيس مع هذه القضية، حيث يشكو التونسيون بالفعل من نقص في بعض السلع مثل السكر والأرز.

وقالت سونيا، 38 سنة ، معلمة في تونس: “الديمقراطية تنهار يوما بعد يوم. الأسعار ارتفعت بشكل حاد. الأجور أقل تأمينا كل شهر”.

وقال عماد بن سعيد وهو من تونس أيضا “الرئيس يحتاج إلى وقت. إنه يحاول إعادة بناء دولة انهارت عندما تولى السلطة”.

ووفقا لرويترز، فإنه على الرغم من وقوف الكثير من النخبة السياسية ضد انتزاع سعيد للسلطة. إلا أن الاحتجاجات حتى الآن كانت متواضعة نسبيًا بالمعايير التاريخية. ومن من المرجح أن تتسبب أزمة اقتصادية على مستوى لبنان أو فنزويلا – والتي حذر منها محافظ البنك المركزي قبل عام – في اضطرابات خطيرة.

(المصدر: رويترز)