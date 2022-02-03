تعرف على أسطول سيارات كريستيانو رونالدو وأسعارها الخيالية (صور)

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريرًا سلطت الضوء من خلاله على أسطول سيارات. كريستيانو رونالدو الفاخرة التي بحوزته، وذلك بعد أن عرضت صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز مقتطفات داخل مرآب قصرهم ضمن فيلمها الوثائقي الأخير “أنا جورجينا” عبر منصة ” Netflix”.

أسطول سيارات كريستيانو رونالدو

وهذه الصور أظهرت الثروة الهائلة لمهاجم مانشستر يونايتد الذي يملك سيارات. من نوع فيراري، بوغاتي وسيارات أخرى من نوع ماكلارين.

كما وتمكن المعجبون من خلال المقتطفات المختصرة في فيلم جورجينا الاستمتاع بأسطول سيارات. كريستيانو البالغة قيمتها 17 مليون جنيه إسترليني.

وقد أطلقت جورجينا مؤخرًا، شريكة نجمة مانشستر يونايتد، فيلم وثائقي واقعي من إنتاج “نتفليكس”. يتحدث عن حياتها المهنية والخاصة مع كريستيانو رونالدو بعنوان “أنا جورجينا”، كما ومن خلال هذه السلسلة تعرف المعجبون على قصر الثنائي في العاصمة مدريد. والذي تبلغ تكلفته 5 ملايين جنيه إسترليني.

كما وظهر عبر الفيلم الوثائقي مع صديقة أسطورة كرة القدم البرتغالية. كريستيانو رونالدو مرآبهم الضخم في مقتطفات مختلفة، حيث ظهرت جميع سيارات اللاعب واقفة بشكل مثالي مع إضاءة رائعة وأرضية لامعة وهو بطبيعة الحال حلم كل سائق سيارة.

أسعار أسطول سيارات كريستيانو رونالدو

تواجد في المرآب سيارة من نوع بوجاتي تشيرون”Bugatti Chiron “.التي تبلغ قيمتها 2.15 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة الى سيارة من نوع “فيراري 599 جي تي أو” بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى ذلك، توجد سيارة ماكلارين سينا بقيمة 750 ألف جنيه. إسترليني، كان قد اشتراها اللاعب البرتغالي رونالدو في عام 2019. وعلى الجانب الآخر، توجد سيارة رولز رويس فانتوم درفت كوبي. بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني.

كما ومن السيارات المذهلة التي يمتلكها الرياضي الملياردير نجد سيارة “رولز رويس فانتوم كوبيه” التي اشتراها في عام 2008، وسيارة رولز رويس كولينان بقيمة 330.000 جنيه إسترليني.

ويتضمن أسطول رونالدو أيضا سيارة من نوع بوجاتي فيرون بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني كان قد اشتراها احتفالًا بالفوز بالبطولة الأوروبية في عام 2016.

كما ويمتلك اللاعب البرتغالي سيارة مرسيدس. بنز S65 AMG بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، وسيارة مكلارين MP4-12C بقيمة 220 ألف جنيه إسترليني.

سيارة تلقاها رونالدو هدية من صديقته جورجينا

وضمن هذه السيارات التي تفوح منها الأناقة والفخامة، نجد سيارة مرسيدس “G-WAGON BRABUS”، بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني والتي تلقاها هدية من شريكته جورجينا بمناسبة عيد ميلاده الـ35.

كما ويملك النجم سيارة من نوع “مرسيدس بنز سي كلاس كوبيه” وسيارة أخرى من طراز “AMG GLE 63” بقيمة 127 ألف جنيه إسترليني.

ولم يتم رؤية سيارات رونالدو الأخرى الفاخرة مثل سيارات البورش والسيارات التي من طراز مازيراتي جران كابريو، بينما ظهرت جورجينا تقود سيارة رينج روفر في الحلقة الأولى من فيلمها الوثائقي.

(المصدر: وطن + ديلي ستار)