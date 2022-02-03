تطورات الحالة الصحية لمدرب الأهلي “موسيماني” بعد إصابته بفيروس كورونا

وطن – كشف طبيب نادي الأهلي عن تطورات الحالة الصحية للمارد الأحمر الجنوبي الأفريقي .”بيتسو موسيماني”، بعد الإعلان عن إصابته بوباء فيروس كورونا قبيل بدء منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في دولة الإمارات.

طبيب الأهلي وتطورات الحالة الصحية للمدرب موسيماني

وقال طبيب الأهلي “أحمد أبو عبلة” في تصريح صحفي نشرته العديد من وسائل الإعلام المصرية، ” المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري. يخضع حالياً للعزل في غرفته، كما أن حالته مستقرة للغاية دون وجود أي مضافات جديدة على وضعه الصحي”.

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أمير هشام من الأمارات وكواليس استعدادات فريق الأهلي قبل مواجهة مونتيري الميكسيكي وإيجابية مسحة موسيماني#10الصبح_في_الأهلي#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/wPC3l2mKfS — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) February 2, 2022

وبين الطبيب أبو عبلة، بأن المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني، قد أجرى مسحة طبية. يوم أمس الأربعاء، وذلك من أجل التأكد من نتيجة مسحته الأولى.

الأهلي وتجديد عقد بيتسو موسيماني

من جانبه، يسعى نادي الأهلي المصري إلى حسم ملف تجديد عقد المدرب الجنوبي الأفريقي. بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي المصري بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وبينت تقارير مصرية، بأن مسؤولو فريق الأهلي فضلوا إنهاء إجراءات تجديد عقد المدرب الجنوبي. الأفريقي موسيماني بعد العودة من رحلة الإمارات، في ضوء مشاركة فريق المارد الأحمر في كأس العالم للأندية تحت رعاية وتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”.

🚨اصابة بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بفيروس كورونا pic.twitter.com/zkUyQF2F8D — El-Ahly.com (@ElAhlycom) February 2, 2022

كما وأوضحت التقارير، بأن مسؤولو فريق الأهلي يرغب في وضع الفريق ومدربه في جو من التركيز في تلك المسابقة، وعدم الانشغال بملف المفاوضات الجارية بين إدارة المارد الأحمر ووكيل أعمال بيتسو موسيماني في ذات الوقت، على الرغم من عدم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد من قبل الطرفين.

المفاوضات بين الأهلي وموسيماني

وأردفت تلك التقارير، ” اتفق الأهلي مع المدرب بيتسو موسيماني على تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم الحالي مع زيادة عقده المالي ليحصل على 180 ألف دولار شهرياً، كما وجاء وبقي الاختلاف على قيمة الشرط الجزائي، حيث طلب المدرب موسيماني بأن تكون لمدة 6 شهور، بينما يرغب الأهلي في تحديده لمدة 3 شهور”.

الشرط الجزائي يؤجل تمديد تعاقد موسيماني .. الأهلي يستقر على تعديل عقد عبد المنعم ماديًا #أخبار_ONTime #كلنا_ورا_منتخب_مصر pic.twitter.com/hoxy1a7KLY — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 1, 2022

كما وقد تم تأجيل المفاوضات بين إدارة الأهلي ووكيل أعمال بيتسو موسيماني، إلى ما بعد منافسات مسابقة كأس العالم للأندية من أجل استئناف المفاوضات بين كلا الطرفين.

ويستعد فريق الأهلي لخوض أولى مواجهاته في منافسات كأس العالم للأندية في نسختها ال18 أمام نظيره المكسيكي مونتيري، في الخامس من شهر فبراير الجاري المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)