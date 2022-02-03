رياضة

تطورات الحالة الصحية لمدرب الأهلي “موسيماني” بعد إصابته بفيروس كورونا

الأهلي المصري يستعد لخوض أولى مواجهاته أمام المكسيكي "مونتيري" في كأس العالم للأندية

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
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وطن – كشف طبيب نادي الأهلي عن تطورات الحالة الصحية للمارد الأحمر الجنوبي الأفريقي .”بيتسو موسيماني”، بعد الإعلان عن إصابته بوباء فيروس كورونا قبيل بدء منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في دولة الإمارات.

طبيب الأهلي وتطورات الحالة الصحية للمدرب موسيماني

وقال طبيب الأهلي “أحمد أبو عبلة” في تصريح صحفي نشرته العديد من وسائل الإعلام المصرية، ” المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري. يخضع حالياً للعزل في غرفته، كما أن حالته مستقرة للغاية دون وجود أي مضافات جديدة على وضعه الصحي”.

وبين الطبيب أبو عبلة، بأن المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني، قد أجرى مسحة طبية. يوم أمس الأربعاء، وذلك من أجل التأكد من نتيجة مسحته الأولى.

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الأهلي وتجديد عقد بيتسو موسيماني

من جانبه، يسعى نادي الأهلي المصري إلى حسم ملف تجديد عقد المدرب الجنوبي الأفريقي. بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي المصري بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وبينت تقارير مصرية، بأن مسؤولو فريق الأهلي فضلوا إنهاء إجراءات تجديد عقد المدرب الجنوبي. الأفريقي موسيماني بعد العودة من رحلة الإمارات، في ضوء مشاركة فريق المارد الأحمر في كأس العالم للأندية تحت رعاية وتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”.

كما وأوضحت التقارير، بأن مسؤولو فريق الأهلي يرغب في وضع الفريق ومدربه في جو من التركيز في تلك المسابقة، وعدم الانشغال بملف المفاوضات الجارية بين إدارة المارد الأحمر ووكيل أعمال بيتسو موسيماني في ذات الوقت، على الرغم من عدم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد من قبل الطرفين.

المفاوضات بين الأهلي وموسيماني

وأردفت تلك التقارير، ” اتفق الأهلي مع المدرب بيتسو موسيماني على تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم الحالي مع زيادة عقده المالي ليحصل على 180 ألف دولار شهرياً، كما وجاء وبقي الاختلاف على قيمة الشرط الجزائي، حيث طلب المدرب موسيماني بأن تكون لمدة 6 شهور، بينما يرغب الأهلي في تحديده لمدة 3 شهور”.

كما وقد تم تأجيل المفاوضات بين إدارة الأهلي ووكيل أعمال بيتسو موسيماني، إلى ما بعد منافسات مسابقة كأس العالم للأندية من أجل استئناف المفاوضات بين كلا الطرفين.

ويستعد فريق الأهلي لخوض أولى مواجهاته في منافسات كأس العالم للأندية في نسختها ال18 أمام نظيره المكسيكي مونتيري، في الخامس من شهر فبراير الجاري المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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