الهدهد

بعدما منع “قتيبة” من الهجرة .. عمر الرزاز يهاجر وأردنيون يسخرون!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 2 دقائق
عمر الرزاز يهاجر وقتيبة في الأردن watanserb.com
عمر الرزاز - الشاب الأردني قتيبة

وطن – كشفت وسائل إعلامية أردنية ما أكده ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن جامعة “هارفارد” عينت رئيس الوزراء الأردني السابق عمر الرزاز، محاضرا غير متفرغ للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشرق الأوسط.

الخبر المتداول والتأكيدات الإعلامية له، أعادت إلى الأذهان قضية الشاب الأردني “قتيبة” الشهيرة التي حدثت عقب تولي الدكتور عمر الرزاز مهام منصبه في يونيو/حزيران 2018.

وعقب حصوله على ثقة البرلمان حينها، غرد “الرزاز” قائلا:”أجواء غاية في الإيجابية سادت اللقاءات التي جمعتنا والأخوة في مجلسي الأعيان والنواب والغرف الصناعية والتجارية والنقابات لتنفيذ مضامين كتاب التكليف السامي.الحوار والتشاور سيكون نهج الحكومة في إقرار السياسات العامة، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل هو خطوة في هذا الاتجاه #الأردن”.

مقالات ذات صلة

وردا على تغريدة “الرزاز” طلب “قتيبة” في تغريدة له قبل أن يقوم بحذفها مؤخرا، من رئيس الحكومة أن يطمأنه إذا ما كانت الأوضاع ستتحسن في الأردن وإلا فسوف يستمر في البحث عن بلد يهاجر إليه.

ليرد عليه “الرزاز” بالقول:” يا قتيبة نعم شيل الهجرة من رأسك … بس كون مبادر وبمشاركة الجميع سنحقق ما نريد لنا وللأجيال القادمة إن شاء الله.”

وفور تداول الخبر، شهد موقع “تويتر” العديد من التغريدات الساخرة من موقفه السابق.

وقال المغرد صاحب حساب “الجنرال”:” رئيس مجلس الوزراء السابق عمر الرزاز يُهاجر بعدما اقنع مواطن أردني بعدم الهجرة!”.

أما المغرد “نذير” فقال:” حتى الرزاز هاجر”.

وقال المغرد “سامي” ساخرا:” راحت على قتيبه واشكالنا كلنا…. كلهم كذابين دجالين… الاردن بالنسبه الهم ممر الى الشهره والبسنسزززز والسمسره… ما فعله الرزاز للبنك والصندوق الدولي لم يفعله احد… وشلله الان مستلمه مناصب وبراهنك لما يخلصوا دورهم طالعين وراه والان بنظروا على المساكين من هذا الشعب المكلوم”.

وسخرت المغردة “روز” مما حدث قائلة:”وخلا قتيبه ما يهاجر ارجع يا عمر الرزاز ههههه #الاردن”.

أنباء .. الرزاز يستقر في أمريكا

يشار إلى انه في نوفمبر/تشرين ثاني 2020، غادر الدكتور عمر الرزاز العاصمة الاردنية عمان متوجها الى الولايات المتحدة، في حين تحدثت اوساط مقربة منه بأن عن مغادرته لأسباب عائلية. إلا انه لم تؤكد معلومات منذ ذلك الوقت عودته من هناك، في حين أكد ناشطون بأنه قرر الاستقرار في الولايات المتحدة.

وقال مقربون جدا منه حينها بأنه غادر فعلا، ولكن في زيارة عائلية وشخصية للتلاقي مع ابنته التي تقيم في الولايات المتحدة. مع الاشارة لإحتمالية عودته لاحقا في منصب مهم قد يكون رئاسة الديوان الملكي، إلا أن ذلك لم يحدث.

وكانت التوقعات قد اخفقت فيما يتعلق بسيناريو تعيين الرزاز عضوا في مجلس الاعيان. حيث أن مواقع القرار الرسمي توقعت تكريم الرزاز بعضوية مجلس الاعيان ،الامر الذي لم يحصل عمليا أيضا.

عمر الرزاز

يشار إلى أن عمر الرزاز هو سياسي أردني ووزير ورئيس وزراء سابق. شغل منصب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في الأردن منذ 5 يونيو 2018 وحتى 3 أكتوبر 2020. واستمر في المنصب (بغرض تصريف الأعمال) حتى 12 أكتوبر من نفس العام، عندما أُعلن عن التشكيلة الجديدة للحكومة.

شغل كذلك منصب وزير التربية والتعليم منذ 14 يناير 2017 وحتى 4 حزيران 2018 في حكومة هاني الملقي الثانية التي استقالت بعد إضرابات 2018.

كما عمل كرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، ورئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. ورئيس لجنة تقييم التخاصية ورئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي (2006-2010)، كما كان مدير مكتب البنك الدولي في بيروت (2002-2006)، وقائد الفريق الوطني المسؤول عن إعداد إستراتيجية التوظيف الوطنية (2011-2012).

(المصدر: وطن – رصد ومتابعة) 

الوسوم
صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 2 دقائق
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى