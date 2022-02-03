رياضة

النجم المغربي كريم الأحمدي يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة

وطن- قال النجم المغربي كريم الأحمدي لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق، بأن قرار اعتزاله. كرة القدم أو البقاء داخل المستطيل الأخضر يتوقف على إجرائه لعملية جراحية بعد إصابته. الأخيرة في مشط القدم في منافسات الدوري السعودي.

المغربي كريم الأحمدي والعملية الجراحية

وكشف المغربي كريم الأحمدي في حوار صحفي عبر برنامج ” أكشن مع وليد”. الذي يبث على قناة أم بي سي، قائلاً: ” حالياً أنا مصاب وكنت أعاني منها منذ شهر يوليو الماضي .. كما وأنني تحاملت على نفسي، وسأجري العملية الجراحية قريباً وبعدها إذا لم أكن في أفضل حالتي البدنية والذهنية سأعلن قرار اعتزالي فورًا”.

كما وأردف الأحمدي، “أنمار الحائلي وأحمد كعكي وحامد البلوي يعاونوك في كل شيء تحتاجه. في بالنادي، كما أنهم بمثابة عائلة للاعبين”.

مقالات ذات صلة

وأضاف المغربي كريم الأحمدي، ” وجود أحمد حجازي في الفريق ساعدنا بشكل كبير، وهو كان القطعة. الناقصة في تشكيلة الاتحاد السعودي، كما أنه قائد بالفطرة”.

نادي الاتحاد ورحيل المغربي كريم الأحمدي

من جانبه، أعلن نادي الاتحاد السعودي يوم الأربعاء الماضي رحيل النجم المغربي. كريم الأحمدي عن صفوف فريق العميد السعودي.

كما ونشر نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل. الاجتماعي ” تويتر”، عددًا من الصور للنجم المغربي كريم الأحمدي، معلقاً عليهاً: ” كنت كريم في كل شيء … شكرًا كريم الأحمدي”.

وأقام نادي الاتحاد السعودي حفل وداعي لقائد فريق الاتحاد السعودي السابق المغربي كريم الأحمدي، بعد توصل اتفاق إدارة العميد السعودي مع اللاعب بالرحيل عقب إصابته في مباراة الاتحاد أمام منافسه الفيصلي في منطقة مشط القدم، والتي ستجبره عن الغياب لفترة طويلة عن الملاعب.

الاتحاد السعودي وتعويض رحيل كريم الأحمدي

ونجحت إدارة الاتحاد السعودي ” العميد” في التعاقد مع النجم البرتغالي آندري فيليبي، لتعويض رحيل النجم المغربي كريم الأحمدي خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

كما وانضم المغربي كريم الأحمدي إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي عام 2018، قادماً من فريق فاينورد روتردام الهولندي، حيث شارك معه في 100 مباراة مسجلاً هدفين في كافة المسابقات المختلفة.

وينفرد نادي الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف فريق النصر برصيد 35 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + وسائل الإعلام السعودية)

الوسوم
صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى