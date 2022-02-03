النجم المغربي كريم الأحمدي يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم (فيديو)

وطن- قال النجم المغربي كريم الأحمدي لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق، بأن قرار اعتزاله. كرة القدم أو البقاء داخل المستطيل الأخضر يتوقف على إجرائه لعملية جراحية بعد إصابته. الأخيرة في مشط القدم في منافسات الدوري السعودي.

المغربي كريم الأحمدي والعملية الجراحية

وكشف المغربي كريم الأحمدي في حوار صحفي عبر برنامج ” أكشن مع وليد”. الذي يبث على قناة أم بي سي، قائلاً: ” حالياً أنا مصاب وكنت أعاني منها منذ شهر يوليو الماضي .. كما وأنني تحاملت على نفسي، وسأجري العملية الجراحية قريباً وبعدها إذا لم أكن في أفضل حالتي البدنية والذهنية سأعلن قرار اعتزالي فورًا”.

كريم الأحمدي: إصابتي بدأت في مشط القدم وكنت أريد المشاركة في نهائي البطولة العربية ولكن إصابتي في لقاء #الفيصلي ستمنعني عن اللعب لمدة 3 أشهر.. بعد الجراحة سأقرر اكمالي للعب كرة القدم او الاعتزال#كريم_الأحمدي_في_اكشن

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/xh0V4YC2xM — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 2, 2022

كما وأردف الأحمدي، “أنمار الحائلي وأحمد كعكي وحامد البلوي يعاونوك في كل شيء تحتاجه. في بالنادي، كما أنهم بمثابة عائلة للاعبين”.

وأضاف المغربي كريم الأحمدي، ” وجود أحمد حجازي في الفريق ساعدنا بشكل كبير، وهو كان القطعة. الناقصة في تشكيلة الاتحاد السعودي، كما أنه قائد بالفطرة”.

🔚| وأخيراً ليس لي غير الـوداع. 👑✋ pic.twitter.com/PAyn2rWCdi — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 2, 2022

نادي الاتحاد ورحيل المغربي كريم الأحمدي

من جانبه، أعلن نادي الاتحاد السعودي يوم الأربعاء الماضي رحيل النجم المغربي. كريم الأحمدي عن صفوف فريق العميد السعودي.

كما ونشر نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل. الاجتماعي ” تويتر”، عددًا من الصور للنجم المغربي كريم الأحمدي، معلقاً عليهاً: ” كنت كريم في كل شيء … شكرًا كريم الأحمدي”.

🎬| كريم الأحمدي يفتح قلبه لعدسة المركز الإعلامي ويتحدث عن تجربته مع نادي الاتحاد في حوار الوداع 💛🖤#شكرا_كريم_الاحمدي pic.twitter.com/LzIhfnQwb9 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 2, 2022

وأقام نادي الاتحاد السعودي حفل وداعي لقائد فريق الاتحاد السعودي السابق المغربي كريم الأحمدي، بعد توصل اتفاق إدارة العميد السعودي مع اللاعب بالرحيل عقب إصابته في مباراة الاتحاد أمام منافسه الفيصلي في منطقة مشط القدم، والتي ستجبره عن الغياب لفترة طويلة عن الملاعب.

🎬|| من بدايات المحبة إلى نهايات الوله

شـكـراً كـريـم على كـل شيء 👑♥️#شكرا_كريم_الاحمدي pic.twitter.com/PUGYpv4Dde — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 2, 2022

الاتحاد السعودي وتعويض رحيل كريم الأحمدي

ونجحت إدارة الاتحاد السعودي ” العميد” في التعاقد مع النجم البرتغالي آندري فيليبي، لتعويض رحيل النجم المغربي كريم الأحمدي خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

كما وانضم المغربي كريم الأحمدي إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي عام 2018، قادماً من فريق فاينورد روتردام الهولندي، حيث شارك معه في 100 مباراة مسجلاً هدفين في كافة المسابقات المختلفة.

وينفرد نادي الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف فريق النصر برصيد 35 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + وسائل الإعلام السعودية)