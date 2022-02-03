الموت يفجع الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي

وطن – أعرب الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت” حفيظ دراجي، عن حزنه العميق لوفاة مدربه السابق في نادي “مولودية الجزائر” عبدالحميد زوبا.

الموت يفجع حفيظ دراجي

ونعى “دراجي” مدربه السابق في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”.

وقال دراجي:”بقلوبٍ مؤمنة بقضاء اللّه وقدره، وببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة مدربي السابق في مولودية الجزائر، لاعب فريق جبهة التحرير الوطني. المجاهد عبد الحميد زوبا رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. “إنّا للّه و إنّا إليه راجعون”.

بقلوبٍ مؤمنة بقضاء اللّه وقدره، وببالغ الحزن و الأسى تلقيت نبأ وفاة مدربي السابق في مولودية الجزائر، لاعب فريق جبهة التحرير الوطني، المجاهد عبد الحميد زوبا رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنّا للّه و إنّا إليه راجعون" pic.twitter.com/G6MLGhwcxx — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) February 3, 2022

“الشباب والرياضة” تنعى عبد الحميد زوبا

وكانت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية قد نعت الفقيد عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، وقالت:”بقلوبٍ رَاضية ومؤمنةٍ بقَضاءِ الله وبحزنٍ عَميقٍ، تلقينا خَبر وفاةِ المَغفورِ لَه بإذنه تَعالَى عبد الحميد زوبا لاعب فريق جبهة التحرير الوطني والمدرب الوطني السابق الذي كان له سجل حافل من الإنجازات. الفقيد يعدّ قامة من قامات الرياضة الجزائرية عامة وكرة القدم خاصة، ومثال للأخلاق والروح الرياضية”.

كما أضافت في بيانها: “وإثر هذه الفَاجِعةِ الأليمَةِ والمصاب الجلل يتقدّم وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق، بالتعازي الخالصة والمواساة الصادقة إلى أسرة الفقيد، وإلى كافة الأسرة الرياضية والكروية متضرعًا إلى المَولَى عزَّ وجلَّ بأن يدخِله مدخلًا كَرِيمًا وأنْ يُسكِن روحَه الطاهرة جَنّاتِ الخلدِ، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن السلوان.”

ويذكر أن المدرب الراحل عبد الحميد زوبا من مواليد 1932، ببلوغين بالعاصمة.

كما احترف زوبا في سنوات الخمسينيات والستينيات بفرنسا. وفي سنة 1958 غادر أوروبا والتحق بفريق جبهة التحرير.

وبعد الاستقلال التحق زوبا بفريق “أف سي غرونج” الذي ينشط في البطولة السويسرية كمدرب ولاعب.

كما درب زوبا المنتخب الجزائري لكرة القدم سنوات: 1969 – 1971 ، 1982 -1984، 1996 – 1997، 2001 – 2001 .

(المصدر: رصد وطن – مواقع التواصل)