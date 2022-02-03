الكاميروني “وومي” يتوعد بإقصاء منتخب الجزائر من تصفيات مونديال قطر ومصر من أمم أفريقيا!

وطن – توعد لاعب المنتخب الكاميروني السابق بيير وومي، بإقصاء الجزائر من تصفيات التأهل لمونديال قطر 2022. وإقصاء مصر من بطولة أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

الكاميروني وومي وإقصاء منتخب الجزائر

وقال “وومي” في حوار أجرته معه صحيفة “العربي الجديد”، عن مباراة المنتخب الجزائري. ومنافسه منتخب الكاميرون، لحساب الدور الفاصل، المؤهل إلى نهائيات منافسة كأس العالم قطر 2022 أن توعده يأتيفي خانة تمنياته لمنتخب بلده الكاميرون بالتأهل إلى “مونديال” قطر.

كما وبعد توعده بإقصاء الجزائر من سباق كأس العالم، قال المتحدث إن كتيبة “الأسود غير المروضة”. ستقصي منتخب مصر أيضا، من محطة المربع الذهبي لمنافسة “كان” 2021.

وعن النتيجة التي اعتبرها مفاجأة بطولة كان 2021، قال:” بالتأكيد تعادل الجزائر أمام سيراليون. في الدور الأول كان مفاجأة، لم يكن منتظرا هذا الأمر، لكون المنتخب الجزائري حاملا للقب، كما وبالتالي فقد كان هذا التعادل مفاجئا للجميع. والأكثر دهشة كان خروج الجزائر.”

وومي وترشيح الكاميرون لنيل اللقب

وفي رده على سؤال حول المنتخبات المرشحة للحصول على لقم أمم أفريقيا، أكد “وومي”: ” كنت قد رشحت مع بداية البطولة منتخبات الكاميرون والجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار، لكن خروج الثلاثي الأخير كان مفاجئا، لذلك أتمنى تتويج بلادي باللقب.”

وعن المنتخب العربي الذي كان يتمناه في الوصول لنهائي أمم أفريقيا، قال:” في بداية البطولة كنت سأحتار بين الجزائر والمغرب وتونس ومصر ولو خير لي الأمر، كنت بالفعل سأرشح حامل اللقب .المنتخب الجزائري لمواجهته في النهائي”.

وأضاف:” سيكون الأمر صعبا، لكن من الجيد الفوز على حامل اللقب، فأنا أتحدث عن بطل كأس أفريقيا في نسختها الأخيرة، وكانت مواجهته لو نجحت توقعاتي ستكون بمثابة معركة، لأنه سيكون مجبرا على الدفاع. عن لقبه حينها، ولكن ذلك لن يتحقق بطبيعة الحال”.

وأردف بالقول:” أما إذا تحدثنا بالمنطق وعدد النجوم والنتائج الحالية، أختار مواجهة مصر لأنها تملك 7 نجوم”.

إقصاء منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا

ليختم بالقول: “وما أود قوله إننا سنقصي مصر من نصف نهائي. كأس أمم أفريقيا، كما وسنقصي الجزائر من تصفيات مونديال قطر 2022 أيضًا وهذا ما أتمناه”.

ويشار إلى أن المنتخب الجزائري سيلتقي نظيره الكاميروني يوم 23 مارس/آذار المقبل. في مباراة الذهاب بملعب “أولمبي” بمدينة ياوندي الكاميرونية بداية من الساعة الثامنة مساء، كما أنه من المقرر أن تجرى مباراة العودة. بين المنتخبين يوم 29 من الشهر نفسه بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة الجزائرية.

(المصدر: وطن + العربي الجديد)