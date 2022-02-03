الجزائر .. اختفاء فتاة في تيبازة يكشف عن تعرّضها لاغتصاب من 5 أشخاص! (صورة)

وطن – كشف بيان صادر عن مصالح الدرك الوطني في الجزائر، عن تمكن فرقة حماية الاحداث توقيف خمسة أشخاص بولاية تيبازة متهمين بقضية فعل مخل بالحياء بفتاة قاصر (اغتصاب)، وتحريضها على الفسق، عقب توفيرهم لمكان لممارسة الرذيلة.

وقال بيان صادر عن مصالح الدرك الوطني، إن حيثيات القضية تعود إلى تقدم شخص في العقد الرابع من العمر إلى فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بتيبازة، ليبلغ عن اختفاء ابنته القاصر البالغة من العمر 17 سنة من منزل العائلة.

كما كشف البيان أن مصالح الأحداث، تعاملت على الفور مع البلاغ، ونشرت دوريات للقيام بالبحث عن الفتاة المعنية.

وأوضح البيان أنه تم العثور على الفتاة بمدينة بئر توتة بالجزائر العاصمة. حيث تم توجيه الدعم النفسي للفتاة من طرف أعوان الوساطة الإجتماعية بالفرقة. ثم عرضها على الطبيب الشرعي الذي أكد تعرضها للاغتصاب.

بينما أكد البيان، انه عقب العثور على الفتاة، قامت مصالح الدرك بوضع خطة محكمة للبحث والتحري عن الجناة من خلال استخدام الرقم الهاتفي للضحية. ليتم التعرف والتوصل إلى المشتبه فيهم الخمسة وتوقيفهم.

واختتم البيان أن الجناة في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

يذكر أنّ فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بتيبازة تعاملت الشهر الماضي مع قضية مماثلة.

حيث تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 4 أشخاص، بتهمة احتجاز قاصر وممارسة الفعل المخل بالحياء بالعنف، وابعاد قاصر. وتسليم مؤثرات عقلية لقاصر وتوفير محل لممارسة الفسق.

كما يتعلق الأمر بثلاثة شبان، اثنان منهم قاما بالفعل المخل بالحياء على الفتاة بالعنف والثالث قام بتوفير محل لهما لممارسة الرذيلة. بالإضافة إلى امرأة قامت بإيواء الضحية وتسليمها مؤثرات عقلية.حسبما أورد موقع “النهار” الجزائري

(المصدر: النهار)