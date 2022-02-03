إخراجه اقترب جدا.. آخر فيديو للطفل المغربي “ريان”.. فتح عينيه ورفع رأسه وتحرك نحو حبل الإنقاذ

وطن – مع ساعات الفجر الأولى لليوم الجمعة وعقب مرور 53 ساعة على الحادثة، تداول ناشطون مقطع فيديو للطفل المغربي “ريان” المحتجز في بئر “الصوندا” بنواحي منطقة “شفشاون” المغربية.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الطفل “ريان” الذي لا تزال عملية إنقاذه مستمرة، متشبثا بالحياة، حيث فتح عينيه ورفع رأسه واقترب من الحبل المتدلي الذي ألقته فرق الإنقاذ إليه.

المقطع مؤلم

اللهم يا جامع الناس يوم الدين

أجمعه بوالدته وهو في بصحته وعافيته واحرسه بعينك التى لا تنام

كان الله في عونه وعون والديه💔#أنقذوا_الطفل_ريان #أنقذوا_ريان — 🕊Dr. Al-Hashmi🩺 🇴🇲 (@nmaa4070) February 4, 2022

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام المغربية، فقد لجأ رجال الإنقاذ بعد انتهاء عملية الحفر العمودي في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة. إلى الحفر الأفقي والاستعانة بأنابيب من أجل بلوغ مكان الطفل، وتجنب وقوع انهيار ترابي.

وكانت عمليات الإنقاذ قد توقفت في وقت متأخر من مساء الخميس، عقب انهيار صخري مفاجئ. قبل أن يتم استئنافها من جديد.

من جانبه، أوضح موقع “شوف تي في” المغربي من خلال بثه المباشر عبر صفحته على “فيسبوك”. أنه لم يتبق إلى الوقت القليل لاستخراج الطفل “ريان” من البئر.

من جانبه أكد مراسل قناة “العربية” في شفشاون عادل الزبيري بان “ريان” لا يزال على قيد الحياة. موضحا أنه الطفل يعاني من انقطاع للتنفس بين الحينة والأخرى بسبب وجوده في مكان عميق ومظلم. في حين تواصل السلطات بث كميات كبيرة من الاوكسجين لمساعدته على التنفس.

وأكد بأن عائلة الطفل أكدت بانه تناول بعض الماء وأكل بعض اللقيمات الامر الذي سيزوده بالطاقة التي ستمكنه من الصمود أكثر.

مراسل #العربية في شفشاون عادل الزبيري يرصد آخر جهود السلطات المغربية لإنقاذ الطفل ريان: تم إيصال الماء والطعام له#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/YVoV3jVSdi — العربية (@AlArabiya) February 4, 2022

3 سيناريوهات لإنقاذ ريان

وكانت الحكومة المغربية عقد أعلنت عن وضع 3 سيناريوهات لإنقاذ ريان، وذلك وفق المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة بالعاصمة الرباط.

وقال بايتاس: “لجان الإنقاذ المحلية وضعت 3 سيناريوهات تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيري الداخلية عبد الوافي لفتيت، والصحة خالد أيت الطالب، من أجل إنقاذ الطفل”.

وأوضح أن “السيناريو الأول يتمثل في توسيع البئر مع الأخذ في الاعتبار لاحتمال سقوط الأحجار والأتربة. والثاني إنزال رجال الإنقاذ، والذي جرى بالفعل. ولكن دون جدوى، بسبب اصطدامهم بعوائق”.

وأضاف: “أما السيناريو الثالث فيتمثل في الحفر الموازي للبئر للوصول إلى الطفل عبر منفذ”.

وبالتوازي مع عمليات الحفر، وضعت السلطات طاقما طبيا على أهبة الاستعداد لتقديم الإسعافات الأولية بمجرد انتشال ريان. كما تم توفير مروحية إسعاف تابعة للدرك الملكي، مجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف لنقله عند الضرورة إلى المستشفى المتخصص. إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيبا مختصا في الإنعاش والتخدير. وممرضين في الإنعاش والتخدير قادمين من المستشفى الإقليمي، وثلاثة ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.

(المصدر: تويتر – وطن)