تقارير

أول فيديو لاغتيال زعيم داعش بسوريا .. من هو أبو إبراهيم القرشي؟!

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 2 دقائق
اغتيال زعيم داعش في سوريا أبو إبراهيم القرشي watanserb.com
أنقاض المنزل في أطمة حيث قُتل زعيم داعش خلال غارة شنتها القوات الخاصة الأمريكية | عبد العزيز كتاز / AFP - Getty Images

وطن – تداولت حسابات أجنبية عبر مواقع التواصل مقاطع مصورة توثق لحظة الهجوم الأمريكي على منزل زعيم داعش في سوريا عبد الله قرداش الملقب بـ”أبو إبراهيم الهاشمي القرشي” وتصفيته خلال عملية الإنزال الجوي الأمريكي شمال غربي سوريا.

اغتيال أبو إبراهيم القرشي

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، الخميس، رسميا عن مقتل زعيم تنظيم الدولة “داعش” في سوريا.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: “في ليل الأربعاء، ونزولاً على أوامري، نجحت قوات أمريكية خاصة في شمال غربي سوريا في تنفيذ عملية في إطار مكافحة الإرهاب”.

وأضاف بايدن: “بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، أزحنا من الميدان أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم تنظيم الدولة. وقد عاد جميع رجالنا سالمين من العملية”.

من جانبه أفاد مسؤول أمريكي في تصريحات صحفية أن القرشي تم قتله في بداية العملية.

وأوضح أن ذلك حدث عندما فجّر قنبلة أودت بحياته وبحياة أفراد أسرته. بالإضافة إلى مدنيين بينهم نساء وأطفال، وفقا للمسؤول الأمريكي.

المسؤول الأمريكي أفاد أيضا بأن إحدى المروحيات تعطلت بسبب مشاكل ميكانيكية، ما دفع القوات الأمريكية إلى تفجيرها في غارة جوية.

تفاصيل عملية اغتيال زعيم داعش

وكانت القوات الخاصة الأمريكية قد نفذت مهمة مكافحة إرهاب “ناجحة” شمال غرب سوريا، الأربعاء، وفقا لما قالته وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون “جون كيربي” في بيان بوقت متأخر من ليلة أمس، الأربعاء، إن المهمة قامت بها القيادة المركزية الأمريكية، التي تسيطر على العمليات والأنشطة العسكرية بالشرق الأوسط.

بينما تظهر الصور والمقاطع المتداولة منزلا مدمرا من طابقين يبدو قد استُهدف في الغارة. وتدل الآثار به على معركة دموية شديدة وقعت.

من جانبها قالت مصادر محلية إن القوات الأمريكية لقيت مقاومة عنيفة على الأرض. حيث استخدم المسلحون أسلحة مضادة للطائرات محمولة على مركبات.

واستمر دويّ القصف المتبادل لنحو ساعتين قبل أن تغادر المروحيات.

من هو أبو إبراهيم القرشي؟

ويعد زعيم داعش في سوريا عبد الله قرداش، الملقب بـ”أبو إبراهيم الهاشمي القرشي” هو الخليفة الثاني لتنظيم داعش، وقد بويع لدى مقتل أبو بكر البغدادي.

ولم يكن “القرشي” معروفا على نطاق واسع، قبل خلافة أبوبكر البغدادي الذي قتل في عملية أمريكية في أكتوبر 2019.

ويحمل زعيم داعش الذي تم اغتياله عدة أسماء مستعارة، لكن الأشهر هو إبوإبراهيم الهاشمي القرشي، الذي يسعى لترسيخ سلطته من خلال إعادة بناء تنظيم فقد الأرض التي كان يحتلها.

والقرشي ذو الأصول التركمانية، المولود على الأرجح عام 1976، خريج العلوم الإسلامية من جامعة الموصل العراقية.

وانضم إلى صفوف تنظيم “القاعدة”، عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وفق ما ذكره مركز “مشروع مكافحة التطرف” البحثي.

بينما عام 2004، سُجن القرشي في سجن “بوكا” الأمريكي، وهناك التقى البغدادي.

وفي أعقاب إطلاق سراحه، انضم الرجل إلى زميله في السجن الذي سيطر عام 2010 على الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، قبل تأسيس داعش في العراق والشام.

مقتل مدنيين في العملية

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أعلن أمس مقتل 13 شخصا، بينهم أطفال ونساء. خلال عملية الإنزال الجوي الذي نفذته القوات الأمريكية الخاصة.

وقالت أمريكا إن قواتها التي نفذت العملية حذرت أصحاب المنازل المجاورة قبل القصف، وطلبت منهم المغادرة وتأمين أنفسهم.

بينما تعدّ إدلب آخر الجيوب الكبيرة التي تسيطر عليها معارضة مسلحة تقاتل نظام بشار الأسد.

ويعتقد أن تكون المنطقة ملجأ لجهاديين أجانب على صلة بتنظيم القاعدة.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا:

الوسوم
صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير، 2022آخر تحديث: 3 فبراير، 2022
0 2 دقائق
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى