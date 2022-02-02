واشنطن بوست: تركيا حليفة لأوكرانيا لكن أردوغان لن يتجاوز الخطوط الحمراء لبوتين

وطن – سلطت صحيفة “واشنطن بوست” الضوء على العلاقات المتينة التي طورتها تركيا مؤخرًا مع أوكرانيا، في ظل مواجهة الأخيرة الآن احتمال التدخل العسكري الروسي.

وذكر مقال رأي لأحد كتاب الصحيفة الأمريكية أنه سواء أدت خطوات فلاديمير بوتين التالية إلى توغل محدود أو غزو كامل، فإن النتيجة ستوجه بلا شك ضربة مدمرة لأوكرانيا بالإضافة إلى توسيع الانقسامات داخل الناتو.

الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على تركيا

لكن ـ وفق الكاتب ـ فإن مثل هذه الحرب ستكون سيئة بشكل خاص لتركيا، الممزقة بين تضامن حلف شمال الأطلسي والاعتماد الاستراتيجي المتزايد باستمرار على روسيا وبوتين.

وعلى مدى عقود دعمت تركيا استقلال البلدان في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي. لكن مع أوكرانيا ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث أقامت علاقة دفاعية قوية ومفيدة للطرفين.

وتبيع تركيا طائرات بدون طيار مسلحة مقابل المعرفة الأوكرانية التي يمكن أن تساعد مشاريع الدفاع التركية الطموحة (خاصة فيما يتعلق بالمحركات النفاثة).

وتم بالفعل استخدام طائرات تركية بدون طيار في “دونباس” ضد أهداف موالية لروسيا. مما أغضب موسكو وجعل تركيا تحظى بشعبية بين الأوكرانيين.

ووفق ترجمة (وطن) فإنه إذا ساءت الأمور فإن كييف تأمل أن يؤدي أسطولها من الطائرات بدون طيار التركية المسلحة إلى إحداث تأثير في الدروع الروسية.

ومع ذلك تعتمد تركيا أيضًا على الغاز الروسي والسياح والواردات الروسية. على الرغم من المخاوف التاريخية القديمة بشأن نفوذ موسكو في أوروبا الشرقية والقوقاز ومنطقة البحر الأسود.

الرئيس التركي يزور كييف

هذا ويتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى كييف هذا الأسبوع في محاولة للوساطة بين أوكرانيا وروسيا.

وتوفر هذه الجولة من الدبلوماسية فرصة فريدة لأردوغان لتحسين علاقاته المتوترة مع واشنطن وشركاء الناتو الآخرين. بعد أن عزلهم بدرجة كافية عن طريق شراء أنظمة صواريخ روسية، في استعراض لعضلات تركيا في سوريا وليبيا والبحر المتوسط.

وستحاول أنقرة تعزيز أوراق اعتمادها في الناتو من خلال ثني بوتين عن الحرب.

وقد تتسبب الحرب المحتملة في مشاكل كبيرة لتركيا.

وتساءل الكاتب إلى أي مدى يمكن أن تذهب أنقرة أبعد من إدانة العدوان الروسي؟

يأمل المسؤولون الأمريكيون بهدوء أن تتمكن تركيا من الاستمرار في تزويد كييف بطائرات بدون طيار إذا كانت هناك حرب طويلة الأمد.

سيتساءل الناتو أيضًا عن الوصول إلى البحر الأسود ، حيث سيتعين على السفن الحربية الروسية المرور عبر مضيق البوسفور للتوجه إلى شبه جزيرة القرم لدعم القوات البرية الروسية.

لن تكون أي من هذه القرارات سهلة بالنسبة لأنقرة وستكون أوكرانيا بمثابة التوازن النهائي لأردوغان.

لكن هناك حدودًا لما يمكن أن تتخطاها تركيا وهذه القيود ستفرضها في نهاية المطاف موسكو وليس الناتو.

وفي عام 2014 أدانت تركيا ضم شبه جزيرة القرم لكنها لم تنضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.

ما الذي يجعل تركيا حذرة؟

وازداد اعتماد تركيا الاقتصادي والاستراتيجي على روسيا منذ عام 2014.

ويشار إلى أن روسيا هي أكبر مورد للطاقة لتركيا وقد بنت خط أنابيب للغاز الطبيعي “ترك ستريم” الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى تركيا تحت البحر الأسود.

ويقوم الروس أيضًا ببناء أول مفاعل نووي في تركيا وقد حلوا محل الأوروبيين منذ فترة طويلة من حيث عائدات السياحة.

ومع تراجع شعبيته واقتصاده في حالة يرثى لها ـ بحسب المقال ـ لا يستطيع أردوغان تحمل أزمة طاقة – ومن المرجح أن ينسحب من العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا.

وسوريا هي سبب آخر يجعل أنقرة حذرة عندما يتعلق الأمر بالدعم العسكري الكامل لأوكرانيا.

ووافق بوتين إلى حد كبير على الغارات التركية المتتالية في سوريا التي أصبح للروس اليد العليا فيها، وقدرة تركيا على إدارة “منطقة آمنة” على حدودها استندت إلى موافقة موسكو.

وتسيطر روسيا على المجال الجوي السوري ولديها القدرة على إرسال ملايين اللاجئين السوريين شمالاً نحو الحدود التركية إذا قررت الدفع لشن هجوم في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

علاوة على كل ذلك يحمل الروس أيضًا “الورقة الكردية” في سوريا – لأن أكبر كابوس لأنقرة هو تطبيع المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في سوريا. وهو ما سيحدث إذا قررت موسكو دفع الأكراد ودمشق إلى اتفاق.

هذا وستكون زيارة أردوغان إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، كزعيم لدولة مهمة في الناتو ، دفعة كبيرة للمعنويات الأوكرانية.

ولا شك أن الأتراك قلقون حقًا من رغبة روسيا في إعادة تشكيل الهيكل الأمني ​​لحلف الناتو.

بعد كل شيء كان الخوف من الاتحاد السوفيتي لستالين هو الذي دفع تركيا للانضمام إلى الناتو في عام 1952. وعندما انتهت الحرب الباردة ، دافعت تركيا عن توسع الناتو في أوروبا الشرقية.

تركيا ستدعم أوكرانيا دون تجاوز الخطوط الحمراء لبوتين

لكن على مدى السنوات القليلة الماضية، اقتربت أنقرة من روسيا لدرجة أنها لا تستطيع رفض ضغط موسكو. عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا.

ويمكن لتركيا ـ وفق المقال ـ أن تدعم أوكرانيا بالقدر الذي تسمح به روسيا – ولكن دون تجاوز الخطوط الحمراء لموسكو.

واختتم المقال: “يجب أن يكون هذا درسًا لتركيا والآخرين في أوروبا: يمكنك التعامل مع روسيا والتجارة مع روسيا. لكن إذا أصبحت معتمدًا على روسيا ، فإن خياراتك في لعبة القوى العظمى ستكون محدودة.”

وأضاف:”سيبذل أردوغان كل ما في وسعه لدعم أوكرانيا دبلوماسياً وتكثيف مشاركة تركيا في الناتو. ولكن إذا أصبحت الحرب حتمية فستكون تركيا حريصة على عدم تجاوز الخطوط الحمراء لبوتين.”

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