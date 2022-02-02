رياضة

موعد مباراة مصر والكاميرون في القمة المرتقبة بكأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
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مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2022 watanserb.com
مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2022

وطن – يترقب عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة موعد مباراة مصر والكاميرون. مساء يوم الخميس، في قمة دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 على أرض ملعب ” أوليمبي”.

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم أفريقيا

وستقام مباراة القمة المنتظرة بين مصر” لفراعنة” أمام صاحب الأرض أسود الكاميرون. في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان، سوريا.

كما وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة العاشرة. مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بينما بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

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القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة مصر والكاميرون كالعادة عبر شبكة قنوات .”beIN SPORTS” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصرية لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN SPORTS MAX HD1”. بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة مصر والكاميرون

وسيعلق على مباراة مصر والبلد المستضيف الكاميرون، عبر شبكة قنوات .”beIN SPORTS” الرياضية القطرية، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة منتخب مصر

وسيلعب منتخب مصر “الفراعنة” بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في تشكيلة أساسية متوقعة أمام الكاميرون، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد صبحي.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد، محمود الونش، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، أيمن أشرف، محمد النني، عمرو السولية.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

تشكيلة منتخب الكاميرون

وسيدخل صاحب الأرض “الكاميرون” بقيادة المدرب البرتغالي أنطونيو كونسيساو، المواجهة الصعبة بتشكيلة أساسية. أمام نظيره منتخب مصر، حيث سيتواجد في حراسة المرمى أندريه أونانا.

وسيأتي في دفاع التشكيلة كلاً من: كولينز فاي، جان كاستيليتو، مايكل نغادجوي، نوهو تولو، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، مارتين هونجلا، أندريه أنجيستا، سامويل أوم غويت، مومي نغامالو، أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، فينسنت أبو بكر، كارل توكو إكامبي.

تاريخ المباريات بين الكاميرون ومصر

وتواجه منتخب مصر “الفراعنة” أمام نظيره صاحب الأرض الكاميرون “الأسود” في 27 مباراة في تاريخ المسيرة الكروية بين كلا المنتخبين، كما واستطاع الفراعنة من تحقيق الفوز في 15 مباراة، والهزيمة في 6 مباريات، وتحقيق التعادل في 6 مباريات.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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