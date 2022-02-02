موعد مباراة مصر والكاميرون في القمة المرتقبة بكأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

وطن – يترقب عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة موعد مباراة مصر والكاميرون. مساء يوم الخميس، في قمة دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 على أرض ملعب ” أوليمبي”.

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم أفريقيا

وستقام مباراة القمة المنتظرة بين مصر” لفراعنة” أمام صاحب الأرض أسود الكاميرون. في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان، سوريا.

🔴 📸 | المنتخب الوطني يؤدي تدريباته استعدادًا للكاميرون 🇪🇬 …. ⬇️⬇️

أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم على أحد الملاعب الفرعية لستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندي الذي ستقام عليه مباراة بعد غد بين منتخبي الكاميرون ومصر ضمن الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية .#EFA pic.twitter.com/h2EkN87Qhu — EFA.eg (@EFA) February 1, 2022

كما وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة العاشرة. مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بينما بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة مصر والكاميرون كالعادة عبر شبكة قنوات .”beIN SPORTS” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصرية لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

🔴 المنتخب يبدأ استعداداته للقاء الكاميرون بتدريبين:

حالة أبو جبل إجهاد .. والشناوي يواصل برنامجه العلاجي .. 🇪🇬⬇️⬇️

أدى المنتخب الوطني تدريباته اليوم على فترتين، تضمنت الفترة الأولى تدريبًا بدنيًا واستشفائيا صباحا في مقر اقامته .#EFA pic.twitter.com/j5pmH4VQG8 — EFA.eg (@EFA) January 31, 2022

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN SPORTS MAX HD1”. بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة مصر والكاميرون

وسيعلق على مباراة مصر والبلد المستضيف الكاميرون، عبر شبكة قنوات .”beIN SPORTS” الرياضية القطرية، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة منتخب مصر

وسيلعب منتخب مصر “الفراعنة” بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في تشكيلة أساسية متوقعة أمام الكاميرون، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد صبحي.

🔴🎥 | المنتخب يؤدي تدريبًا صباحيًا في بداية استعداداته للقاء الكاميرون 🇪🇬 … ⬇️⬇️ أدى المنتخب الوطني تدريبًا بدنيًا واستشفائيا صباح اليوم في مقر اقامته ، كما يؤدي تدريبه المسائي على أحد الملاعب الفرعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في بداية استعداداته للقاء الكاميرون #EFA pic.twitter.com/6Lsan4iZcy — EFA.eg (@EFA) January 31, 2022

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد، محمود الونش، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، أيمن أشرف، محمد النني، عمرو السولية.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

تشكيلة منتخب الكاميرون

وسيدخل صاحب الأرض “الكاميرون” بقيادة المدرب البرتغالي أنطونيو كونسيساو، المواجهة الصعبة بتشكيلة أساسية. أمام نظيره منتخب مصر، حيث سيتواجد في حراسة المرمى أندريه أونانا.

وسيأتي في دفاع التشكيلة كلاً من: كولينز فاي، جان كاستيليتو، مايكل نغادجوي، نوهو تولو، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، مارتين هونجلا، أندريه أنجيستا، سامويل أوم غويت، مومي نغامالو، أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، فينسنت أبو بكر، كارل توكو إكامبي.

تاريخ المباريات بين الكاميرون ومصر

وتواجه منتخب مصر “الفراعنة” أمام نظيره صاحب الأرض الكاميرون “الأسود” في 27 مباراة في تاريخ المسيرة الكروية بين كلا المنتخبين، كما واستطاع الفراعنة من تحقيق الفوز في 15 مباراة، والهزيمة في 6 مباريات، وتحقيق التعادل في 6 مباريات.

(المصدر: وطن + تويتر)