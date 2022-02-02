رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو والقناة الناقلة في كأس ملك إسبانيا

منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا watanserb.com
موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

وطن – يخوض فريق ريال مدريد المباراة المثيرة والقوية أمام صاحب الأرض أتلتيك بيلباو. المنتظرة مساء يوم الخميس، في إطار منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على أرض ملعب “سان ما ميس”.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

وستنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة. العاشرة والنصف مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن، كما وستكون عند الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة .” السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، قطر، الكويت.

أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة. الثانية عشر والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في قمة دور الربع النهائي. من بطولة كأس ملك إسبانيا، عبر قناة ” Premier Sports” بتعليق أجنبي، بتردد عبر القمر إسترا سات 12226، ومعدل ترميز 27500، كما وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

كما ومن المتوقع أن تنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو .بتعليق عربي، عبر قناة ليبيا الرياضية وكذلك قناة الفجر الجديد.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي مباراة القمة القوية بتشكيلة أساسية .متوقعة أمام المستضيف أتلتيك بيلباو، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

كما وسيكون في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، فيرلاند ميندى، ميليتاو، مارسيلو، ناتشو، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: تونى كروس، لوكا مودريتش،لوكاس فاسكيز، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، إيدين هازارد.

تشكيلة فريق أتلتيك بيلباو

وسيلعب المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال المواجهة الصعبة أمام ريال مدريد بتشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيكون في حراسة المرمى أوناي سيمون.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: دانيال فيفيان، إينيغو مارتينيز، ييراى الفاريز، لكن في خط الوسط سيأتي كلاً من: راؤول غارسيا، أوناي فينسيدور، دانييل كارييو، ميكيل فيسغا، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، إينياكي ويليامز، نيكو ويليامز، إيكر مونياين.

وكان فريق ريال مدريد ” الميرينغي” قد حقق الفوز على منافسه أتلتيك بيلباو، في نهائي السوبر الإسباني بهدفين نظيفين دون رد.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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