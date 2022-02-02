موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو والقناة الناقلة في كأس ملك إسبانيا

وطن – يخوض فريق ريال مدريد المباراة المثيرة والقوية أمام صاحب الأرض أتلتيك بيلباو. المنتظرة مساء يوم الخميس، في إطار منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على أرض ملعب “سان ما ميس”.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

وستنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة. العاشرة والنصف مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن، كما وستكون عند الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة .” السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، قطر، الكويت.

أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة. الثانية عشر والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في قمة دور الربع النهائي. من بطولة كأس ملك إسبانيا، عبر قناة ” Premier Sports” بتعليق أجنبي، بتردد عبر القمر إسترا سات 12226، ومعدل ترميز 27500، كما وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

كما ومن المتوقع أن تنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو .بتعليق عربي، عبر قناة ليبيا الرياضية وكذلك قناة الفجر الجديد.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي مباراة القمة القوية بتشكيلة أساسية .متوقعة أمام المستضيف أتلتيك بيلباو، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

كما وسيكون في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، فيرلاند ميندى، ميليتاو، مارسيلو، ناتشو، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: تونى كروس، لوكا مودريتش،لوكاس فاسكيز، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، إيدين هازارد.

تشكيلة فريق أتلتيك بيلباو

وسيلعب المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال المواجهة الصعبة أمام ريال مدريد بتشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيكون في حراسة المرمى أوناي سيمون.

⌛️ ¡El ritmo no para en Lezama! Imágenes del entrenamiento de esta mañana, a dos días del #AthleticRealMadrid 🏆 😬 ¿Con ganas de volver a vivir la Copa en San Mamés? #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/mq9jKy2SEJ — Athletic Club (@AthleticClub) February 1, 2022

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: دانيال فيفيان، إينيغو مارتينيز، ييراى الفاريز، لكن في خط الوسط سيأتي كلاً من: راؤول غارسيا، أوناي فينسيدور، دانييل كارييو، ميكيل فيسغا، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، إينياكي ويليامز، نيكو ويليامز، إيكر مونياين.

3⃣ días para el #AthleticRealMadrid 🏆 📸 Los leones preparan en Lezama el duelo del jueves ante el @realmadrid. ¡Ganas de Copa!#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/eQt5tDAQ8J — Athletic Club (@AthleticClub) January 31, 2022

وكان فريق ريال مدريد ” الميرينغي” قد حقق الفوز على منافسه أتلتيك بيلباو، في نهائي السوبر الإسباني بهدفين نظيفين دون رد.

(المصدر: وطن + تويتر)