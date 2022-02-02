مصر.. حبس “المحلل الشرعي” الذي ذاع صيته بعد زعمه الزواج 33 مرة

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بخبر تناقلته وسائل الإعلام عن قرار للسلطات بحبس المواطن المصري محمد الملاح، الذي اشتهر خلال الأيام الماضية بلقب “المحلل الشرعي”. بعد إعلانه في برنامج تلفزيوني أنه تزوج 33 مرة كمحلل شرعي لسيدات مطلقات.

وبحسب مواقع إخبارية حكومية فإن نيابة استئناف القاهرة، قررت حبس محمد الملاح المعروف بـ”المحلل الشرعي” 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونسبت النيابة للملاح تهمة ترويج الشائعات والتحريض على الفسق والفجور.

النيابة العامة تأمر بحبس المحلل الشرعي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج الشائعات بعد ادعائه في لقاء متلفز الزواج من 33 سيدة لردهن لأزواجهن وتبرئة القائمين على البرنامج من تلقينه الرواية مسبقًا pic.twitter.com/lgZBeLEUk8 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 2, 2022

هذا وبرأت النيابة الإعلامي شريف عامر وطاقم عمل برنامجه”يحدث في مصر” من تلقينه الراوية التي زعمها مسبقا والاتفاق معه عليها.

كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم زوّر في بطاقته الشخصية، واتضح زواجه وطلاقه مرتين. فيما سجل ببطاقته الشخصية أنه “أعزب”.

ووفقا للمحامي أشرف فرحات، فإن “المحلل الشرعي” كما اشتهر على مواقع التواصل، يواجه تهم نشر أخبار كاذبة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وتزوير في أوراق رسميّة.

ويشار إلى أن محمد الملاح، سبق أن ظهر العام الماضي ببرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر. وادعى أنه تزوج من 33 امرأة كمحلل شرعي في مصر.

وزعم الملاح أمام النيابة أنه تعرض للخداع على يد أحد فريق الإعداد وهو المعد ياسر التلاوي. ولكن الأخير قدم ما يثبت العكس.

المحلل الشرعي الل جابتهmbc مصر مع المذيع الساقع شريف عامر.. طلع كداب واتسجن. pic.twitter.com/fUu9ZswTD5 — أميرة أبوشهبة🇪🇬 (@mira_aboushahba) February 2, 2022

ويأتي هذا القرار على خليفة تقدم المحامي “فرحات” وآخرين ببلاغات للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، بعد الحلقة التلفزيونية التي أثارت جدلًا كبيرًا.

محامي المحلل الشرعي يعلق

من جانبه قال محمد السحيمي، في تصريحات لصحيفة «الوطن»، تعليقًا على قرار حبس الملاح، إن موكله تم حبسه على ذمة التحقيقات لمدة أربعة أيام لحين اسكتمال التحقيقات، مؤكدا أنه سيسعى لإثبات أن موكله غرر به للإدلاء بالتصريحات التي أذيعت خلال الحلقة ووصفها بـ«المكذوبة».

شريف بتاع الوزة شيماء جهات التحقيق تستمع لأقوال شريف عامر في قضية المحلل الشرعي pic.twitter.com/blnP5Rz82P — 🔴 مدونة افتكاسات 🔴 (@HESHAMH16075134) February 2, 2022

وأضاف «السحيمي»، أنه سيحرك شكوى ضد شريف عامر المذيع، وياسر التلاوي المعد، وطارق أمين رئيس التحرير، لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي من أجل إخراج مادة إعلامية لا أساس لها من الصحة أو الواقع، بحسب تعبيره. وذلك بهدف تحقيق نسب مشاهدات عالية للبرنامج. والتكسب المالي بالمخالفة للشريعة الإسلامية والقيم والأعراف والتقاليد المصرية.

وأضاف «السحيمي» أن «الملاح» غرر به في حلقة البرنامج، للتحدث بالمخالفة للحقيقة، والقائمون عليه استغلوا طيشه البين وهواه الجامح وفقره المدقع، بحسب قوله.

وتابع:«كل من أخطأ سيحاسب بالقانون ولا أحد فوق القانون في مصر».

(المصدر: تويتر – وطن)