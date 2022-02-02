حياتنا

بعدما شبه “باب الحارة” بـ”سندويشة فلافل بايتة”.. محمد قبنض يهدد عباس النوري

صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
0 2 دقائق
محمد قبنض يهدد عباس النوري watanserb.com
استرجع قنبض ما قاله النوري عن القائد صلاح الدين الأيوبي

وطن – لا زالت تصريحات الفنان السوري عباس النوري التي هاجم فيها السلطة تثير ردود أفعال متباينة. وآخرها ما قاله المنتج وعضو مجلس الشعب محمد قبنض الذي لم يستطع اخفاء خلافه مع النوري.

القائد صلاح الدين الأيوبي

وظهر قبنض في لقاء  ضمن برنامج “سير” الذي يبث على إذاعة “بانة ميديا”. وهو يتحدث بحدة عن النوري مشيراً إلى أنه لا يسمع لكلامه.

وهنا تدخل المذيع ليسأله إن كان هناك خلافاً بينهما فأجابه “ما بحسن أحكي بس أنا ما بسمع لهادا الشخص”.

واسترجع ما كان قد قاله النوري عن القائد صلاح الدين الأيوبي واللغط الذي دار حول كلامه، واستدرك قبنض أنه لا يحقد على أحد ولكن لا يستسيغ الإستماع لكلام عباس النوري.

السبب الحقيقي

وهنا حاول المذيع جره للحديث عن السبب الحقيقي في موقفه من النوري. فقال: ” أنا أنتجت مسلسلاً كلف ملايين ويأتي  النوري ليقول عنه “سندويشة بايتة”.

وكشف المنتج الحلبي أنه بصدد رفع دعوى ضد النوري لما قاله، وتوجه للمذيع بالقول: “لا تسألني عن عباس. اسألني عن غيره من الممثلين”.

مقالات ذات صلة

واتهم قبنض عباس النوري بافتعال المشاكل معقباً: “هو يعطي براءة الذمة وفي اليوم التالي يرفع دعوى. لأن اسمه لم يوضع في مقدمة الممثلين على شارة “باب الحارة”.

“ساندويشة فلافل بايتة”

وتابع: “لم يبدِ عباس اعتراضه أثناء الإنتاج وانما بعد العرض كما قال. وبعد أن صور باقي الحلقات وأخذ براءة ذمة ليتفاجأ بدعوى يطالب فيها بعطل وضرر بمبلغ 800 مليون ليرة سورية”.

وكان “عباس النوري”، المعروف بدور “أبو عصام” كبير حارة الضبع، قد هاجم مسلسل باب الحارة بعد عرض جزئه العاشر، عندما وصفه بساندويشة الفلافل “البايتة”.

وقال النوري في تصريح لبرنامج Insider بالعربي الذي يعرض على قناة دبي: “إنّ مسلسل باب الحارة 11 أصبح مثل ساندويتش فلافل بايتة ومرمية في البراد، وصار لها 10 سنوات ما حد لمسها”.

عباس النوري: صوت المؤذنين منفر!

وقبل أيام، أثار  عباس النوري جدلاً واسعاً، بانتقاده أصوات بعض المؤذنين ووصفها بأنّها منفّرة .

وخلال لقاء مع إذاعة “المدينة إف إم” الموالية للنظام السوري، قال عباس النوري: “بعد 1400 سنة لم نستطع الاتفاق على أذان”. قبل أن يوجه الموضوع لانتقاد بعض المؤذنين الذين أصواتهم منفّرة.

https://twitter.com/i/status/1487083265181851650

وفي شأنٍ آخر، سخر عباس النوري بقوله: “المواطن صارلو من عام 1963 عم يسمع عن تحرير فلسطين والصلاة بالقدس. فيما بات مستوى الدخل بالمناطق الفلسطينية المحتلة عشرة أضعاف ما هو عليه الحال في سوريا”.

وأضاف: على صعيد الحريات هناك فروقات شاسعة بين سوريا وباقي الدول العربية. مؤكداً أن سوريا متأخرة على صعيد الحريات حتى عن دول الخليج.

وقال إن الدولة لم تكن يوماً على حق وأنها لاتريد أن تشغل نفسها بالتفكير ولم تعترف يوماً أنها ارتكبت أخطاء.

المصدر: (وطن – متابعات)

الوسوم
صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
0 2 دقائق
صورة خالد الأحمد

خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى