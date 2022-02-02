مأساة في أستراليا…لاعب كمال أجسام يلقي بزوجته في حمام حمضي

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن لاعب كمال أجسام في أستراليا يدعى ميراج ظفر المتهم بقتل شريكته أمينة حياة. التي عثرت عليها الشرطة يوم الأحد ميتة في حوض استحمام مليء بالحمض وذلك في شقة لهما.

قتلها ورمى جثتها

وقد اتُهم ميراج، بقتل صديقته أمينة حياة، البالغة من العمر 19 عامًا. قبل إلقاء جثتها في حوض استحمام مليء بالحمض، حيث عثرت الشرطة على رفاتها يوم الأحد. بحسب ترجمة “وطن”.

كما شارك المتهم صورة له وهو يحتضن زوجته من داخل الحمام المنزل. على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام فقط من اتهامه بقتلها.

يقال إن الثنائي تزوجا قبل أسابيع فقط من العثور على جثة حياة في حوض الاستحمام في منزلهما في سيدني، أستراليا. على الرغم من أن هذا الخبر غير مؤكد.

ظلت في الحوض لأكثر من يوم

كشفت أوراق المحكمة أن حياة ظلت في حوض الملي بالمواد الحمضية لأكثر من يوم. قبل أن تعثر الشرطة عليها، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كما كشفت وثائق ادعاء أخرى أن حياة قد قُتلت بين منتصف النهار والساعة الخامسة مساء يوم السبت. أي قبل أكثر من 24 ساعة من العثور على جثتها.

سلم نفسه للشرطة

وأعرب بعض الأقارب عن مخاوفهم للشرطة يوم الأحد، التي اقتحمت الشقة ووجدوا جثة حياة في طور التحلل في الحمام الحمضي. وسرعان ما أطلقت الشرطة عملية بحث عن ظفر استغرقت بضع ساعات قبل أن يسلم نفسه للشرطة.

سافرت حياة من بنغلاديش إلى أستراليا، قبل أن تقابل قاتلها. وتزوجته “في غضون أسابيع” وهو زواج أزعج عائلتيهما.

وقال محامي ظفر، محمد صقر. أمام المحكمة يوم الثلاثاء إن القاتل “مصدوم” بشأن احتجازه.

عائلة الضحية في صدمة

أما أب ووالدة حياة فقد دمرتهما الحادثة وتحدثا عن المأساة في مقابلة وقع إجراؤها مع موقع ” news.com.au”.

إذ قال والد حياة : “الجميع كان يأمل أن تصبح حياة طبيبة. أرادت مساعدة الناس” قبل أن يردد” أريد ابنتي، أريد ابنتي”.

يمتلك ظفر شاحنة كبيرة وسيارة من نوع “بي إم دبليو” كوبيه سوداء. ويُزعم أن المحققين قد فتشوا السيارة وأزالوها بعد ذلك.

لا إفراج بكفالة

لم يتقدم صقر بطلب للحصول على كفالة نيابة عن ظفر، ورفض القاضي شين ماكنولتي رسميًا الإفراج عنه بكفالة.

ومن المقرر استئناف القضية في محكمة باراماتا في 5 أبريل. حيث قال صقر إنه لا يعرف ما إذا كان موكله سيقدم طلب الكفالة في ذلك الوقت.

كما لم يستطع المحامي التعليق على ما إذا كان المتهم قد أصيب بأضرار. أو حصل على دعم من أفراد أسرته، لكنه شكر موكله عندما قام بتسليم نفسه.

جريمة مروعة

و قالت قائدة منطقة شرطة باراماتا، المشرفة جولي بون. في بيان صحفي: “لقد اقتحم رجال الشرطة المنزل ووجدوا جثة امرأة داخل الحمام.”

وتابع البيان: “يمكنني فقط أن أؤكد لكم أنه تم العثور على مواد كيميائية داخل حمام المنزل. إلا أنني لا يمكنني تأكيد طبيعة هذه المواد”.

وزادت: “لقد كان المشهد صعبًا بالنسبة لرجال الأمن عندما وصلوا ووجدوا مواد كيميائية في المنزل. وقد انسحبوا وطلبوا استقدام وحدات أخرى.”

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)