كيف استطاع برشلونة التعاقد مع “أوباميانغ” على الرغم من إغلاق الميركاتو الشتوي؟!

وطن – تعاقد نادي برشلونة مع النجم الغابوني .” بيير إيميريك أوباميانغ” 32 عاماً، القادم من صفوف أرسنال الإنجليزي على الرغم من إغلاق موسم الانتقالات الشتوية مع نهاية شهر يناير الماضي.

وأعلن نادي برشلونة ” البلوغرانا” في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. ” تويتر” اليوم الأربعاء، التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ قائد فريق أرسنال الإنجليزي السابق، في صفقة تمتد حتى صيف عام 2025.

وأردف النادي الكتالوني في بيانه بشأن التعاقد مع اللاعب أوباميانغ، قائلاً: ” توصل برشلونة مع أوباميانغ إلى اتفاق من أجل الانضمام إلى نادي برشلونة، بعدما أنهى اللاعب عقده بشكل نهائي. مع أرسنال، كما وسيوقع الغابوني أوباميانغ على عقد حتى شهر يونيو عام2025 مع خيار الموافقة على الرحيل في ال30 من شهر. يونيو عام 2023، على أن يكون البند الجزائي لشرائه 100 مليون يورو”.

وجاء إعلان نادي برشلونة بالتوصل إلى اتفاق مع النجم الغابوني أوباميانغ، بعد إغلاق موسم الانتقالات الشتوية للاعبين منتصف الأسبوع الجاري، ويأتي ذلك بعد تحرر اللاعب مع عقده مع ناديه السابق أرسنال الإنجليزي، الذي أعلن عن فسخ التعاقد معه.

كما ولم يعلن نادي برشلونة عن إبرام الصفقة بشكل رسمي مع المهاجم الغابوني. أوباميانغ، قبل أن ينفصل الأخير عن ناديه السابق أرسنال بشكل نهائي قبل انقضاء المهلة. على إغلاق موسم الانتقالات الشتوية ” الميركاتو”.

وكان النجم الغابوني أوباميانغ قد خرج من حسابات تشكيلة فريق أرسنال الإنجليزي. ومدربه السابق ميكيل أرتيتا، الذي فرض عليه عقوبة قاسية بتجريده من إشارة قيادة الفريق واستبعاده منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي، بسبب تصرفات الأخير وتغيبه عن التدريبات.

